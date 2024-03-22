МО Нидерландов заявило, что первые F-16 передадут Киеву во второй половине года

По информации Reuters, и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен посетила Украину для того, чтобы "выразить солидарность и объявить о новом пакете помощи"

ГААГА, 20 марта. /ТАСС/. Нидерланды передадут Украине первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен по итогам ее визита на Украину.

По данным агентства, Оллонгрен посетила страну для того, чтобы "выразить солидарность и объявить о новом пакете помощи". Средства в размере €350 млн будут направлены на закупку вооружения для F-16 и приобретение современных беспилотных самолетов-разведчиков. Касаясь темы отправки истребителей, она сказала, что первые самолеты должны быть поставлены на Украину "во второй половине года".

В распоряжении Нидерландов находятся 42 истребителя F-16, которые заменены на более современные F-35. Нидерланды готовы передать Украине до 24 самолетов, а остальные 18 будут использоваться для подготовки пилотов.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребителей F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у Вооруженных сил Украины будут гореть так же, как немецкие танки "Леопард".