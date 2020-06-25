По гитлеровским лекалам

НАТО вполне может устроить России еще одно 22 июня

Утверждения, будто агрессия НАТО против России невозможна, не вполне обоснованы – они не соответствуют наметившимся тенденциям и сложившемуся балансу сил. Но каким может стать «новое 22 июня»? Оно будет тщательно подготовлено, причем с предварительным лишением РФ способности к сопротивлению. Вторжение видится не в виде танковых клиньев образца 1941 года, а в более комплексной, сложной и многогранной форме, на первых этапах весьма скрытной.

Вновь глобальный кризис

Наша страна отметила скорбную дату – 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Трагические события тех дней сегодня особенно памятны и важны в связи с тем, что многое из того, что происходило тогда, на новом историческом витке повторяется.

Как и в 30-е годы, мир находится в тисках тяжелейшего экономического кризиса, и его разрешение без крупномасштабной войны представляется в рамках капиталистической системы невозможным – слишком антагонистичны противоречия, его вызвавшие. Как и тогда, главным призом для победителя является Россия (в ту пору СССР) с ее огромной территорией и ресурсами. И если в те годы главным источником угроз стабильности капитализма Запада была социалистическая модель СССР, то сегодня – ядерный потенциал России, который не позволяет ведущей стране западного мира использовать единственный оставшийся в руках западных элит инструмент сохранения своего господства и передела мира для удовлетворения своих новых аппетитов – ядерный шантаж. Так что, как и в те годы СССР, Россия сейчас выступает главной целью и противником западных элит, и ее уничтожение является ключевым условием самого их выживания.

И сегодня появились признаки, свидетельствующие о том, что военная агрессия против России может начаться в самое ближайшее время. Прежде всего обращает на себя внимание, что у наших границ под разными предлогами в течение предшествующих нескольких лет создавалась мощная группировка войск. В странах Балтии на постоянной основе развертываются базы, на которых хранятся боевая техника и иные материально-технические средства на крупные войсковые соединения – дивизии и бригады с минимальным количеством личного состава, что обслуживает и охраняет имущество. Основные контингенты личного состава в угрожаемый период в пределах недели могут быть переброшены в этот район из США по воздуху и еще через несколько дней полноценные соединения будут готовы начать боевые действия. Так что не следует заблуждаться относительно небольших контингентов, развернутых в странах Балтии и других государствах Восточной Европы.

“ Россия будет оккупирована, а ее народ, вероятнее всего, подвергнется самому жестокому геноциду, которому никто не сможет противостоять и даже не решится осудить ”

Продолжается ускоренными темпами развертывание в Польше и Румынии позиционных районов ПРО и ПВО. Наращивается в Европе потенциал американского тактического ядерного оружия. Выполнена программа переоснащения истребителей F-16 и Tornado ВВС пяти стран НАТО оборудованием, позволяющим применять ядерные бомбы B61-12. Таким образом, самолеты ВВС стран, которые ранее считались неядерными, – Бельгии, Нидерландов, Турции, Германии и Италии, стали носителями ядерного оружия. А закупаемые некоторыми странами НАТО перспективные истребители F-35 по определению имеют возможность применять ядерные боеприпасы.

С начала 2020 года темпы наращивания группировок войск у наших границ радикально возросли. В рамках учений «Защитник Европы-2020» с американского континента переброшены несколько десятков тысяч личного состава сухопутных войск США. В учениях американская сторона задействовала более 28 тысяч военнослужащих, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов. Еще 17 стран сформировали свои контингенты войск. От ОВС НАТО в Европе привлечены пять многонациональных объединений. Направленность учений носит явный антироссийский характер. Отрабатывались десантные операции в Прибалтике и на Кавказе. Войсковые контингенты, выводимые из Германии, по просьбе Польши планируется в ближайшее время перебросить на ее территорию.

Точно так же под видом учений и отдыха войск перед якобы готовящимся нападением на Великобританию фашистская Германия создавала группировку своих вооруженных сил для сокрушительного удара по СССР. И не стоит строить иллюзий, что тогда группировка войск немцев была более многочисленной, чем сегодня натовская. Радикально возросли возможности вооружения да и численность боевой техники США и НАТО по ряду образцов существенно превосходит нынче то, что имел Гитлер перед началом операции «Барбаросса». Так, если гитлеровская Германия приготовила для нападения на СССР около 5500 танков, то НАТО (включая США) имеет их значительно больше. Уступали по количеству боевых самолетов и гитлеровские люфтваффе тому, чем располагают сегодня ВВС США и другие страны НАТО. А боевой состав фашистского кригсмарине просто несопоставимо слабее современных ВМС одних только США. Так что потенциал группировки вооруженных сил США и НАТО у наших границ уже достаточно мощный, чтобы рассчитывать на успех вторжения.

Так каковы признаки, свидетельствующие, что это вторжение может произойти в достаточно близкой перспективе? Это прежде всего радикально возросшая военная активность США и стран НАТО у наших границ. На брифинге в начале июня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Рудской назвал цифры, свидетельствующие, что разведывательная и иная активность самолетов и кораблей ВМС США и других стран НАТО возросла в несколько раз. Так, если в апреле текущего года был только один полет стратегического бомбардировщика B-1B у границ России, то в мае – уже пять. А 29 мая такой бомбардировщик появился над территорией Украины и акваторией Черного моря. Резко возросла активность ВМС США и НАТО в водах морей и океанских зон, прилегающих к нашему побережью. Как и активность воздушной разведки. За май над Балтикой выполнено десять полетов самолетов-разведчиков, над Черным морем – шесть. Зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B над территорией Грузии. Над Восточным Средиземноморьем самолеты ВМС США типа «Посейдон» систематически приближаются к российским военным базам в Хмеймиме и Тартусе. Это почти вдвое превышает интенсивность разведки в апреле.

Все это сильно напоминает месяцы, предшествовавшие гитлеровскому нападению на СССР. Тогда также в несколько раз возросла активность авиационной разведки, причем с нарушением воздушного пространства нашей страны. Активизировалась деятельность германского флота у наших берегов. Поэтому оснований для тревоги у нас сегодня более чем достаточно.

По воле восставших россиян

Можно возразить – Россия имеет ракетно-ядерный потенциал, способный стереть в радиоактивную пыль любого агрессора, даже весь блок НАТО, включая США. Принята новая редакция «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания», в которой существенно расширен спектр условий перехода России к применению ядерного оружия, включая попытки нанести какой-либо ущерб нашему ядерному потенциалу. В этих условиях нападение на Россию для агрессора – безумие. И это так, если Россия – полноценно функционирующее государство, готовое молниеносно и адекватно реагировать на любые возникающие угрозы. А если нет?

Для того чтобы осуществить военное нападение, агрессор должен быть уверен, что с учетом всех существенных факторов ему удастся одержать победу, по возможности гарантированно. Учитывая подавляющее экономическое и военно-стратегическое превосходство НАТО, прежде всего США, в силах общего назначения над Вооруженными силами России, создание условий для военного вторжения в Россию может заключаться в решении трех основных задач.

1. Создание в странах НАТО достаточных внутренних морально-психологических условий для ведения масштабной военной кампании.

2. Подавление воли к сопротивлению властных элит и народа России, дезорганизация государственного управления.

3. Нейтрализация российского ядерного потенциала в сочетании по возможности с дезорганизацией военного управления в целом.

Если внимательно присмотреться к направленности освещения российской проблематики в западных СМИ, то можно утверждать – первую из этих задач там, похоже, уже активно пытаются решить. Представители интеллектуальной элиты прозападного лагеря стараются доказать Путину необходимость вернуться на либеральный курс, к экономической стратегии 90-х годов. Другие – из числа представителей крупного бизнеса, руководителей среднего и высшего уровня в федеральных и региональных органах – способствуют возникновению различных проблем в экономике, ведущих к существенному снижению качества жизни населения. Идет открытый саботаж указаний президента на реальное возрождение экономики страны. Так, в частности, успешно провален курс на восстановление экономического суверенитета – импортозамещение уже даже не вспоминают. Окончательно закрыто обсуждение единственно возможного пути достижения этих целей – радикального повышения роли государства в экономике страны с переходом к элементам мобилизационной модели. Более того, планируется новая волна приватизации, теперь уже предприятий и объектов стратегического значения, которая повлечет ослабление оборонного потенциала и неизбежный рост социальной напряженности. На этом фоне начинают инициироваться исключительно затратные и не дающие ровным счетом ничего для развития экономики проекты, ведущие к росту протестного потенциала среди населения, типа введения биометрических паспортов и создания единой базы данных о гражданах России, которые к тому же еще и позволят США получать наиболее полную и достоверную информацию о состоянии российского общества. То есть фактически полным ходом идет работа по решению и второй важнейшей задачи – подавление воли властных элит и народа России к сопротивлению, дезорганизация государственного управления. Первый этап подготовки военного вторжения в Россию завершится в период, когда на фоне массовых протестов будут в значительной мере дискредитированы федеральные органы власти России, обретут силу и политическое оформление центробежные тенденции.

На этом фоне может быть инициировано втягивание России в какой-либо ограниченный военный конфликт с заведомо провальным результатом, вроде развязывания нового этапа войны на юго-востоке Украины. Если ВСУ удастся нанести поражение войскам ДНР и ЛНР, то Россия окажется перед дилеммой: поддержать эти республики, подобно Южной Осетии в 2008 году, и оказаться перед угрозой прямого столкновения с НАТО или ограничиться «дипломатической озабоченностью». В любом из этих вариантов авторитет российской власти внутри страны будет основательно подорван, что создаст благоприятные условия для инициирования массовых антиправительственных выступлений.

С переходом к силовому противостоянию протестующих с правоохранительными структурами окончательно решится задача дезорганизации государственного управления и окажется подавленной воля властвующих элит к сопротивлению. Такова начальная фаза реализации стратегии «Троянский конь», о котором говорил видный американский генерал еще пару лет назад. Среди протестующих появятся представители сил спецопераций НАТО и их союзников из Украины. При этом на различных уровнях окажется дезорганизованной система управления ядерными силами, а также нарушена система контроля воздушного пространства территории страны. Этим создадутся условия для непосредственного военного вторжения, и его подготовка будет завершена.

В этот период в ООН, в других международных организациях, в СМИ будет поднята истерия об утрате Россией контроля за своим ядерным потенциалом, об угрозе попадания его компонент в руки террористам. В этих условиях США и НАТО вполне могут решиться применить силы специальных операций, КРБД, тактическую и стратегическую авиацию для физической нейтрализации российских ядерных сил, прежде всего пунктов управления ими и системы связи. Это будет первый этап прямого военного вторжения НАТО в Россию. При этом под видом восставших под прикрытием протестных масс натовские ССО способны решать задачу нейтрализации элементов системы управления даже в крупных городах, включая Москву. Такие действия могут осуществляться вне зависимости от того, есть на это мандат ООН или нет.

В условиях масштабных беспорядков переброска частей и подразделений сил специальных операций на территорию России может идти и по воздуху как под видом гражданских пассажиров, так и военными самолетами, а также по суше или с моря. При этом они будут тесно взаимодействовать с агентурой влияния в России, которая обеспечит им благоприятные условия для решения боевых задач. После первичной нейтрализации ядерного потенциала России в интересах закрепления успеха на территорию России могут быть введены силы быстрого реагирования НАТО, которые уже установят надежный контроль над ядерным потенциалом России.

Вероятно, в связи с подобным сценарием НАТО в приграничных районах России наращивается группировка именно сил специальных операций и частей быстрого развертывания. Их нынешняя малочисленность не должна кого-либо вводить в заблуждение. Нарастить их количество до требуемого уровня будет возможно в течение двух-трех дней, причем скрытно от России, система разведки которой в таких условиях окажется в определенной мере дезорганизованной.

Единственная надежда

Появление иностранных войск на территории России, естественно, вызовет массовый гнев населения, наиболее активная часть которого возьмется за оружие для борьбы с оккупантами. Наверняка самостоятельно начнут боевые действия против войск НАТО отдельные части и подразделения Вооруженных сил и Росгвардии, других силовых структур. В этих условиях их действия будут плохо скоординированы. Подразделения сил быстрого реагирования НАТО смогут их нейтрализовать, вероятно, с небольшими для себя потерями. Но это даст повод перейти к третьему этапу войны: массированному военному вторжению НАТО в Россию, которое будет проходить по сценариям, отработанным в других странах. Первоначально проводится воздушная наступательная операция с целью окончательного уничтожения дезорганизованных российских ВВС и ПВО. Вряд ли натовцы будут ожидать и организованного сопротивления своим сухопутным группировкам, которые могут начать вторжение на территорию России одновременно с началом действий своих ВВС или с незначительной задержкой.

В контексте такого сценария вполне объяснимы совершенно безумные в ином варианте обстановки утверждения украинских политиков и военных о возможности возврата Украине Крыма. При этом сама украинская армия станет важнейшим компонентом натовской группировки. Особенно важны для НАТО будут бойцы украинского спецназа. Будучи идентичны в этнокультурном отношении с российским населением, имея один с ними язык (украинский язык в качестве основного используется относительно небольшой частью украинского общества), они будут незаменимы для ведения специальных действий на территории России. Остальная часть украинской армии выступит одной из главных компонент первого эшелона ударной группировки сухопутных войск НАТО, которую они постараются использовать на наиболее опасных направлениях для снижения потерь среди своего личного состава. Эти же силы могут стать основой карательных частей для обеспечения контроля над оккупированными территориями России. Благо, такой опыт уже получен в период гитлеровской оккупации части территории СССР.

В таких условиях вряд ли останутся безучастными Китай и Япония, которые наверняка введут войска в районы Восточной Сибири, на Сахалин и Курилы, частью аннексировав их, а частью создав в них марионеточные квазигосударства.

Естественно, народы России развернут партизанскую борьбу. Однако без внешней поддержки она долго не продлится. Россия будет оккупирована, а ее народ, вероятнее всего, подвергнется самому жестокому геноциду, которому никто не сможет противостоять и даже не решится осудить.

Представленный сценарий гипотетичен, но вполне осуществим. И по этой причине мы не можем не учитывать возможность такого варианта развития событий и должны готовиться к его парированию. Ведь на кону судьба Родины и выживание народа.

Если же «пятой колонне» удастся начать процесс разрушения страны, то спасти Россию и народ смогут только две силы – реальные патриоты и офицеры прежде всего ВС РФ, а также спецслужб и правоохранительных органов. При этом все должны помнить, что «пятая колонна» – это не протестующие против нарушения законных прав рядовые граждане, а представители элиты, работающие в интересах иных государств. Ярким ее представителем был Квислинг. Будучи одним из высших руководителей Норвегии, он смог парализовать сопротивление своей страны гитлеровскому вторжению. Современная «пятая колонна» в России состоит именно из таких квислингов. Настоящие патриоты должны помнить, что офицеры и другие категории военнослужащих и служащих ВС РФ, спецслужб и правоохранительных органов не «защитники режима» и противники патриотов, а их главные союзники в деле сохранения и возрождения Родины. Патриотическое сообщество составит политическую основу новой России, а здоровая часть армии, спецслужб и правоохранительных органов – ее силовую компоненту.

При этом всем силовикам надо помнить, что их главным предназначением в условиях разрушения политической власти и захвата ее незаконной либеральной хунтой будет принятие всех доступных им мер, чтобы сохранить целостность и дееспособность своей структуры, прежде всего ВС РФ, а в них – СЯС. Никакими ссылками на приказы хунты отечественных квислингов (которые будут незаконными!) нельзя оправдать действия по разрушению российских ВС, спецслужб и правоохранительных органов. Это станет предательством страны. Печальный опыт начала 90-х дает тому массу примеров.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (836) за 23 июня 2020 года