Русские в воздухе: они прилетают с востока каждый июнь (Berlingske, Дания)

В июне два российских истребителя всполошили датскую общественность. «Мы были обеспокоены, когда Россия стянула большие силы к границам Украины. Точно так же и она имеет полное право тревожиться из-за войск НАТО вблизи своих границ», — говорит глава Центра военных исследований Копенгагенского университета.

В июне Россия вторглась в воздушное пространство Дании, и это была лишь верхушка айсберга. Менее чем за четыре года датские F-16 135 раз поднимались в воздух для перехвата российских истребителей. А в определенный месяц года воздушное пространство к востоку от Борнхольма становится особенно оживленным из-за российской военной активности. Причина кроется в большой политической игре, которая имеет мало отношения к Дании.

Если бы вы оказались на Борнхольме утром в пятницу, 11 июня, вы бы услышали, как два громких хлопка разрывают тишину, окутавшую скалистый остров.

Эти звуки издали два датских F-16, которые поднялись по тревоге и преодолели звуковой барьер, чтобы перехватить два российских самолета, приближавшихся к границе датского воздушного пространства с севера-востока от острова Кристиансё.

"Что касается нарушений датских воздушных границ, то на земле вполне можно услышать, когда происходит нечто серьезное. Так что перехватывать самолеты надо быстро, и наша задача как раз и заключается в том, чтобы отгонять россиян", - объясняет майор Карстен Марруп (Karsten Marrup), руководитель Центра воздушных операций при Академии вооруженных сил.

В 11:08 в тот день два самолета Су-30 пересекли границу воздушного пространства Дании и находились в его пределах две минуты.

В 11:42 это повторилось. Су-30 - истребитель, специально разработанный, чтобы уничтожать другие самолеты и обеспечивать доминирование в воздухе в районе конфликта. Но едва ли их миссия имела какое-то отношение к Дании.

Оба раза это была чистая демонстрация. У российских самолетов не было ракет под крыльями, и оба раза они покидали датское пространство через две минуты. За ними по пятам летели датские F-16, по радиосвязи призывавшие россиян следовать за ними.

В то утро российские истребители были не одни. Как писала Berlingske, они входили в более крупную группу из 11 российских боевых самолетов, постоянно залетавших в этот район. Большинство из них, однако, границы датского воздушного пространства не пересекали.

"Вряд ли кто-то сомневается, что это было преднамеренное нарушение границ", - говорит Карстен Марруп (Karsten Marrup).

Нарушение воздушных границ другой страны - это бестактность из области политики безопасности, подобная тому, как если бы вы пересекли чужую наземную границу на танке.

Конечно, можно пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз за десятилетие самолеты российских ВВС действительно вторгались в датское воздушное пространство. Но они очень часто подходят к нему вплотную.

В период с 2018 по 2021 год датские ВВС 142 раза поднимали самолеты в воздух по тревоге. Из них 135 раз - именно для того, чтобы отогнать российские самолеты. Так сказано в отчете, который командование вооруженных сил предоставило в распоряжение Berlingske.

Высокий сезон

И едва ли случайно, что большой наплыв российских самолетов обычно приходится именно на июнь, как об этом свидетельствует обзор активности в воздухе.

Если посмотреть на расходы, связанные с вылетами по тревоге в последние годы, то однозначного роста не обнаруживается. Количество вылетов для перехвата иностранных самолетов стабильно составляет от 38 до 47 в год.

С другой стороны, если сравнивать эти цифры месяц за месяцем, то бросается в глаза одна закономерность. Каждый июнь число визитов российских самолетов увеличивается.

В июне 2021 года датские F-16 поднялись в воздух по тревоге десять раз, тогда как в начале года таких вылетов было один-два в месяц.

Точно так же с 2018 года количество вылетов по тревоге каждый месяц можно было пересчитать по пальцам одной руки - за исключением июня. В июне 2018 года наши самолеты поднимались в воздух для перехвата 17 раз. В июне 2019 года - 12 раз, а в июне 2020 года - 11 раз.

Так почему же каждый июнь воздух над Балтийским морем гудит от российской военной активности?

Ответ, судя по всему, кроется в больших военно-морских учениях НАТО, среди военных известных под названием "Балтопс". Они ежегодно проводятся именно в июне.

"Думаю, такое количество вылетов по тревоге в июне каждый год связано с учениями Балтопс. Россияне начинают летать дальше, чтобы посмотреть на корабли и одновременно обозначить свое присутствие", - говорит Карстен Марруп.

Стратегическое бряцание оружием

В 2021 году учениям "Балтопс" исполнилось 50 лет, и в них в этот раз были задействованы около 40 кораблей, 60 самолетов и 4 тысяч солдат из 18 стран альянса. Все они собрались в районе Балтийского моря.

"Нет никаких сомнений о том, что российская активность объясняется учениями Балтопс. Речь идет не столько о Дании или Борнхольме, сколько о военно-морских учениях НАТО, - соглашается Хенрик Брайтенбаух (Henrik Breitenbauch), глава Центра военных исследований Копенгагенского университета. - Следует помнить, что Россия почти все делает из стратегических соображений. Она не раздражена, и это не инстинктивная реакция на учения. Это хорошо взвешенное решение, основанное на общей политике".

Кремль регулярно осуждает эти учения, которые во многих отношениях сильно напоминают отработку странами НАТО "горячей войны" против России - например, в 2015 году они включали в себя имитацию высадки в Польше, в 160 километрах от Калининграда. Так было и в 2021 году, когда российское посольство в США объявило полеты бомбардировщиков дальнего радиуса действия B-52, предназначенных для сброса американских ядерных бомб, открытой провокацией в рамках "Балтопс". Это "бряцание оружием", по мнению российского посольства, омрачило атмосферу перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня.

Американские B-52 действовали в воздушном пространстве Балтийского региона в сопровождении датских и голландских F-16, а также шведского Gripen.

"С точки зрения России мы летаем у нее на заднем дворе", - так эту ситуацию описал майор Карстен Марруп.

Блэкджек

В вооруженных силах тоже никто не сомневается, что маневры российских самолетов 11 июня напрямую связаны с учениями "Балтопс". Командование ВВС пишет в ранее засекреченных заметках о текущей ситуации, что "по имеющимся данным, все больше российских самолетов будут появляться над Балтийским морем в связи с учениями Балтопс".

Дания не единственная страна, которая на фоне учений обнаружила, что российские истребители нарушили границы ее воздушного пространства. Несколькими днями позже и Эстония, и Латвия сообщали о появлении российских военных самолетов. Министр обороны Латвии Арвидас Анусаускас (Arvydas Anusauskas) тоже связал это с учениями "Балтопс".

В тот же день Россия отправила два самых быстрых бомбардировщика в мире Ту-160, которые в НАТО называются "Блэкджек", в международное воздушное пространство над Балтийским морем в сопровождении нескольких истребителей. За группой российских самолетов следили датские F-16, шведские Gripen и итальянские F-35.

"Когда большое количество российских самолетов облетают территорию и слишком приближаются к чужим границам, это следует рассматривать как игру мускулами и способ России обозначить, что она за нами следит", - говорит Хенрик Брайтенбаух.

По иронии судьбы, Россия после распада Советского Союза и вплоть до 2013 года сама несколько раз участвовала в "Балтопс". Это было до аннексии Крымского полуострова в 2014 году, решения оказать поддержку сирийскому президенту Башару Асаду, наращивания вооружений в Арктике и недавней мобилизации войск у украинской границы в 2021 году.

"Мы были обеспокоены, когда Россия стянула большие силы к границам Украины ранее в этом году. Точно так же и она имеет полное право тревожиться из-за войск НАТО вблизи своих границ, - говорит Хенрик Брайтенбаух. - Остается только пожелать, чтобы стороны как можно яснее сообщали друг другу, что они предпринимают в военной сфере, чтобы можно было избежать несчастных случаев и недоразумений".

Россияне в воздухе

11 июня 2021 года два российских истребителя пересекли датскую границу к северу от Борнхольма, вторгнувшись тем самым в датское воздушное пространство. Ровно через полчаса два самолета повторили этот маневр.

Эпизод привлек много внимания общественности, его осудило датское правительство, после чего российского посла в Дании вызывали для беседы в датский МИД.

Стеффен Нюбоэ Макги (Steffen Nyboe Mcghie)