«Давайте посмотрим правде в глаза: ядерной войны из-за F-16 не будет»

Американское издание "Politico" в материале "At the Pentagon, push to send F-16s to Ukraine picks up steam Kyiv has renewed its request for modern fighters in recent days after the U.S. and Germany approved transferring tanks" ("Пентагон настаивает на поставке истребителей F-16 на Украину. Киев возобновил запрос на современные истребители в последние дни после того, как США и Германия одобрили поставку ему танков") сообщает, что представители министерства обороны США активно выступают за поставку Украине истребителей Lockheed Martin F-16.

Художественное изображение истребителя Lockheed Martin F-16CM Block 50 в окраске ВВС Украины (с) SWPixivyle / www.digitalcombatsimulator.com

По словам трех человек, знакомых с дискуссиями, группа американских военных официальных лиц без особой огласки подталкивает Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину, чтобы помочь этой стране защитить себя от русских ракет и беспилотников.

Украина внесла истребители F-16 американского производства в свой список желаемого вооружения после русского вторжения в прошлом году. Но Вашингтон и Киев рассматривают артиллерию, бронетехнику и наземные системы ПВО как более насущные потребности, поскольку Украина стремится защитить гражданскую инфраструктуру и сократить территорию, оккупированную русскими войсками.

По словам представителя министерства обороны США и двух других участников дискуссии, в то время как Украина готовится начать новое наступление весной, чтобы вернуть себе территорию, кампания внутри министерства обороны США по истребителям набирает обороты. Эти люди, как и другие, опрошенные для этой статьи, попросили не называть их имен, чтобы не раскрывать внутренний характер обсуждений.

Отчасти благодаря быстрому одобрению поставки танков и систем ПВО Patriot, которые еще недавно были недопустимы для экспорта на Украину, в Киеве возобновился оптимизм в отношении того, что на очереди могут быть американские самолеты.

"Я не думаю, что мы против", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США по поводу F-16, выступая на условиях анонимности для обсуждения этого чувствительного вопроса. Он подчеркнул, что окончательного решения еще не было.

Однако Украине еще предстоит заявить, что истребители являются ее главным приоритетом, подчеркнул представитель, отметив, что Пентагон сосредоточен на отправке Киеву средств, необходимых для боевых действий в настоящее время.

Но скоро истребители могут выйти на первое место. В последние дни Киев возобновил свой запрос на современные истребители, а главный советник министра обороны страны [Юрий Сак] сообщил СМИ, что официальные лица будут настаивать на получении самолетов из США и европейских стран.

Высокопоставленный украинский официальный представитель [имеется в виду Михаил Подоляк] заявил 28 января, что Украина и ее западные союзники ведут "ускоренные" переговоры о возможной отправке как ракет большой дальности, так и боевых самолетов.

Один из советников украинского правительства сказал, что этот вопрос поднимался в Вашингтоне, но "ничего слишком серьезного" пока не обсуждалось. Другой человек, знакомый с разговорами между Вашингтоном и Киевом, сказал, что США могут потребоваться "недели", чтобы принять решение о поставках собственных самолетов и одобрить реэкспорт F-16 из других стран.

"Если мы их получим, преимущества на поле боя будут просто огромными... Это не только про F-16: самолеты четвертого поколения, это то, что нам нужно", - заявил агентству Reuters Юрий Сак, советник министра обороны [Украины] Алексея Резникова.

Представитель Белого дома отказался комментировать эту историю, но указал на замечания заместителя советника по национальной безопасности США Джона Файнера. Тот сказал, что США будут "очень осторожно" обсуждать истребители с Киевом и его союзниками.

"Мы не отвергаем и не исключаем какие-либо конкретные системы", - сказал Файнер в эфире MSNBC 26 января.

"Нам нечего пока объявить об F-16", - сказал представитель министерства обороны США. - "Как всегда, мы продолжим тесные консультации с украинцами и нашими международными союзниками и партнерами по поводу потребностей Украины в помощи в области безопасности, чтобы они могли защитить свою страну".

Украина запрашивает современные истребители - F-16 или F-15 ВВС США или их европейские аналоги - немецкий Tornado или шведский Gripen - для замены ее парка реактивных самолетов советской эпохи. Десятки более современных самолетов станут доступны в следующие годы, когда такие страны, как Финляндия, Германия и Нидерланды, перейдут на американские истребители F-35.

Несмотря на возраст украинских самолетов, комплексная система противовоздушной обороны Киева не позволяла России господствовать в воздухе после вторжения 24 февраля.

Но теперь официальные лица обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются ракеты для защиты своего неба. Как только их арсенал будет исчерпан, русские современные истребители смогут переместиться [в воздушное пространство Украины], и Киев "не сможет конкурировать", сказал представитель министерства обороны США, участвовавший в обсуждениях.

Современные истребители могут стать одним из решений этой проблемы, утверждает группа военных представителей в Пентагоне и других учреждениях. F-16 несут ракеты класса "воздух-воздух", которые могут сбивать приближающиеся ракеты и беспилотники. И в отличие от ЗРК Patriot и NASAMS, которые в настоящее время поставляет Запад, истребители могут быстро перемещаться по театру военных действий для защиты различных целей.

"Если они получат [F-16] Viper и у них будет ракета класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным наведением, которая в настоящее время есть у F-16, с возможностями РЭБ, то это будет равная игра", - сказал представитель министерства обороны США.

Даже если США решат не посылать F-16 из состава своих ВВС, у других западных стран есть истребители американского производства, которые они могли бы поставить. Например, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра на прошлой неделе заявил в парламенте Нидерландов, что его кабинет рассмотрит вопрос о поставках F-16, если Киев запросит их. Но США должны одобрить такую передачу.

Высокопоставленные представители Пентагона признают, что Украине нужны новые самолеты в долгосрочной перспективе. Но на данный момент некоторые из них утверждают, что Украина больше нуждается в более традиционных средствах противовоздушной обороны, таких как ЗРК Patriot и NASAMS, которые поставляют США и другие страны, потому что поставка самолетов может занять месяцы.

Поставка Украине F-16 "не решает проблему крылатых ракет или беспилотников прямо сейчас", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Движение к подготовке личного состава

Другие официальные лица говорят, что потребность в истребителях более насущная. Украина определила список из 50 летчиков, которые уже готовы начать обучение полетам на F-16, по словам представителей министерств обороны США и Украины, а также еще трех человек, знакомых с обсуждениями. По словам источников, эти опытные летчики говорят по-английски и имеют за плечами тысячи боевых вылетов, и их можно переучить всего за три месяца.

Многие из них уже тренировались с американскими военными на крупных учениях перед [русским] вторжением. В 2011 и 2018 годах американцы и украинцы участвовали в военных учениях в небе над Украиной. В 2011 году американцы перебросили свои F-16 и обучали украинских пилотов на их МиГ-29 и Су-27 прикрывать стадионы в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

После того, как Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году, США и Украина провели вторые совместные учения в 2018 году, направленные на обучение украинских летчиков тактике защиты своего воздушного пространства и господства в воздухе. Американские летчики использовали свои F-15, чтобы имитировать тактику русских истребителей.

По словам украинского официального представителя и одного из знакомых с обсуждением лиц, Украина настаивает на том, чтобы США начали подготовку ее летчиков-истребителей полетам на F-16 сейчас, до того, как президент Джо Байден одобрит поставку самолетов. Но у Пентагона нет интереса к этому предложению, заявили представители США. Одной из альтернатив, обсуждаемых на более низких уровнях, является начало подготовки украинских летчиков основам истребительной тактики на учебно-тренировочных самолетах.

Украина также рассматривала возможность заключения контрактов с частными компаниями в США, чтобы начать подготовку своего летного состава, по словам одного из источников, знакомых с этим вопросом.

Вполне вероятно, что подготовка летного состава в США не начнется без решения президента США о поставках американских истребителей. Все это время администрация Байдена беспокоилась о том, что поставка [Украине] современного вооружения может быть воспринята Россией как эскалация, побуждающая Владимира Путина применить ядерное оружие.

Но официальные лица отмечают, что F-16 были большей частью построены в 1980-х годах, а ВВС США уже выводят часть их парка из эксплуатации. По их словам, отправка Украине малозаметных американских истребителей F-22 или F-35 будет считаться эскалацией, а отправка F-16 - нет.

"Давайте посмотрим правде в глаза: ядерной войны из-за F-16 не будет", - сказал представитель министерства обороны США.

Один европейский официальный представитель согласился с этим, заявив, что F-16 "не могут считаться причиной эскалации".

"Это просто часть набора обычных вооружений", - сказал человек.

Тем не менее, F-16 - это сложные системы, для эксплуатации и обслуживания которых также требуется значительная инфраструктура и высококвалифицированные специалисты. Обучение украинских специалистов по техническому обслуживанию, вероятно, займет больше времени, чем подготовка летчиков, и США, возможно, придется привлечь подрядчиков для выполнения некоторых работ по обслуживанию.

Поддержка законодателей

Предоставление Украине F-16, вероятно, получит поддержку на Капитолийском холме, где и демократы, и республиканцы в равной степени упрекали администрацию за недостаточно быстрые действия или за отказ от поставки определенных видов вооружений - таких, как ракетные комплексы дальнего действия. Отправка истребителей МиГ русского производства в Украину из стран Восточной Европы, которые до сих пор используют их, получила поддержку обеих партий, хотя такой обмен вооружением в конечном итоге так и не состоялся.

Член Палаты представителей Майк Куигли (штат Иллинойс), который является сопредседателем Украинской фракции Конгресса, сказал, что он "не против" предоставления Киеву F-16, и в целом выступает за предоставление Украине "всего, что работает".

"Вы не можете наполовину вести войну. Путин ее ведет не наполовину. Вам неоходимо отвечать на путинскую бронетехнику бронетехникой, оружием на оружие, потому что в численности войск [у Украины] и без того чрезвычайно невыгодное положение", - сказал Куигли. - "Все, что работает, все, в чем они нуждаются. нужно посылать им" [украинцам].

"Мое сообщение, когда я впервые начал говорить об этом, заключается в том, что то, что когда то считалось пороком, теперь стало привычкой", - сказал он. - "Все, что мы когда-либо предлагали, раньше рассматривалось как эскалация".

Но главный демократ в комитете Палаты представителей по вооруженным силам член Палаты представителей Адам Смит (от штата Вашингтон) поставил под сомнение необходимость отправки F-16 в конфликт, где истребители пока не сыграли решающей роли.

"Я не против этого, - сказал Смит. - "Это просто не в верхней части списка чьих-либо приоритетов, который сосредоточен на том, что [из оружия] действительно нужно для боевых действий прямо сейчас".

Он отметил, что F-16, как и старые МиГи, о которых говорилось в прошлом году, будут уязвимы для русской системы ПВО и истребителей пятого поколения. Вместо этого Смит подчеркнул необходимость поставки зенитных ракет для батарей ПВО, ракет большой дальности, танков и бронетехники.

"На чем нам действительно нужно сосредоточиться, так это на противовоздушной обороне, это номер один", - сказал он. - И второе - это артиллерия.