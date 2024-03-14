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ТАСС

В Киеве заявили, что Украине недостаточно снарядов, которые закупят по чешской инициативе

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Thomas Peter/ Pool Photo via AP

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что стране необходимы еще хотя бы два подобных проекта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Боеприпасов, которые планируется закупить для Киева по чешской инициативе, недостаточно, чтобы покрыть потребности украинских войск, необходимы еще хотя бы два подобных проекта. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Чешская инициатива - это хорошо, но недостаточно. Сегодня закрыли финансовый вопрос по чешской инициативе, завтра должны закрыть финансовые вопросы по другим инициативам. Они есть", - сказал Кулеба на брифинге в Киеве.

Он добавил, что, несмотря на успешное решение этого вопроса, "выдыхать рано". "Мы всех поблагодарили за чешскую инициативу, откладываем ее. А теперь необходимо добиваться финансирования для реализации других подобных инициатив", - отметил он, сообщив, что Киеву нужны по меньшей мере еще два аналогичных проекта.

17 февраля президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупить для ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Затем чешский премьер Петр Фиала сообщил, что инициативу поддержали 18 стран Запада, уже подтверждена покупка 300 тыс. снарядов, еще около 200 тыс. снарядов обещаны.

При этом газета Politico писала ранее, что Прага, недовольная провалом обещаний ЕС поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 г. по март 2024 г., потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее. Как сообщил портал Euractiv со ссылкой на советника премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра, первые поставки артиллерийских снарядов, приобретенных странами ЕС в рамках чешской инициативы, могут поступить на Украину в июне.

В Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм, а также для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger. Западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, тем не менее признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах. В свою очередь в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы ВСУ, в частности объясняя это "несвоевременным получением снарядов". 

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