США лишились союзников из-за желания задавить Россию на Украине

Salon: страны НАТО начали сопротивляться антироссийской политике США на Украине

Вопреки планам США, все больше стран продвигают мирные инициативы по Украине. Даже многие из союзников по НАТО выступили за диалог Путина и Зеленского, отмечает автор статьи в Salon. Но Америка игнорирует многочисленные призывы, рискуя уничтожить мир своим стремлением задавить Россию.

Лидеры глобального Юга и даже некоторые члены НАТО подталкивают Путина и Зеленского к переговорам. Настало время активизироваться и США.

Когда Япония пригласила глав Бразилии, Индии и Индонезии на саммит "Большой семерки" в Хиросиме, появились проблески надежды на то, что эта встреча может стать форумом для восходящих экономических держав глобального Юга, на котором они смогут обсудить свою поддержку мира на Украине с богатыми странами G7, состоящими в военном союзе с Киевом. До сих пор последние оставались глухи к призывам к прекращению огня.

Но этого не произошло. Вместо этого лидеры глобального Юга были вынуждены сидеть и слушать, как принимающая сторона G7 объявляла о своих новых планах по ужесточению санкций против России и дальнейшей эскалации вооруженного конфликта путем отправки Украине боевых самолетов F-16 американского производства.

Таким образом, саммит G7 резко контрастировал с усилиями мировых лидеров, пытающихся положить конец боевым действиям. В прошлом руководители Турции, Израиля и Италии пытались выступить посредниками в урегулировании конфликта. Их старания начали приносить плоды еще в апреле 2022 года, но в итоге были заблокированы Западом, в частности США и Великобританией, которые не хотели, чтобы Украина заключала независимое мирное соглашение с Россией.

Теперь, когда вооруженные действия тянутся уже больше года — и конца им не видно, — новые лидеры выступили вперед, чтобы попытаться усадить обе стороны за стол переговоров. Интригующим событием стало то, что Дания, член НАТО, предложила провести у себя мирные переговоры по Украине. 22 мая, всего через несколько дней после встречи G7, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен (Lars Lokke Rasmussen) заявил, что его страна будет готова провести мирный саммит в июле, если Москва и Киев согласятся на диалог.

"Нам нужно приложить некоторые усилия для обеспечения глобальной поддержки организации такой встречи", — сказал Расмуссен, отметив, что для этого потребуется содействие со стороны Китая, Бразилии, Индии и других государств, выразивших заинтересованность в посредничестве в переговорах. То, что страна — член ЕС и НАТО выступает за диалог, вполне может отражать изменение взглядов европейцев на дальнейшее движение вперед по Украине.

Этот сдвиг также отражает и сообщение Сеймура Херша (Seymour Hersh) со ссылкой на источники в разведке США о том, что главы Польши, Чехии, Венгрии и трех прибалтийских государств — все члены НАТО — говорят с президентом Владимиром Зеленским о необходимости прекратить военный конфликт и начать восстанавливать Украину, чтобы 5 миллионов беженцев, живущих сейчас в их странах, могли вернуться домой. 23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приверженец правых взглядов, заявил: "С учетом факта, что НАТО не готова отправлять войска, очевидно, что возможности победить у бедных украинцев нет". Он также заметил, что единственный способ положить конец боевым действиям — это прямые переговоры Вашингтона с Москвой.

Между тем, несмотря на беспокойство США, продвигается и мирная инициатива Китая. Ли Хуэй (Li Hui), специальный представитель КНР по делам евразийского региона и бывший посол Китая в России, встретился с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и другими европейскими лидерами, чтобы сдвинуть диалог с мертвой точки. С учетом своего положения как главного торгового партнера Москвы и Киева Пекин имеет хорошие возможности для взаимодействия с обеими сторонами.

Еще одна инициатива исходила от президента Бразилии Лулы да Силвы (Lula da Silva), который формирует "мирный клуб" из стран всей планеты для совместной работы по урегулированию конфликта на Украине. Он назначил известного дипломата Селсу Аморима (Celso Amorim) своим "посланником мира". Аморим был главой МИД Бразилии с 2003 по 2010 год, и журнал Foreign Affairs назвал его "лучшим министром иностранных дел планеты". Он также занимал пост министра обороны Бразилии с 2011 по 2014 год, а сейчас является главным советником Лулы по внешней политике. Аморим уже встречался с Путиным в Москве и Зеленским в Киеве и был хорошо принят обеими странами.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса (Cyril Ramaphosa) и другие африканские лидеры присоединились к этой инициативе, продемонстрировав, насколько серьезно текущий конфликт влияет на мировую экономику из-за удорожания энергоносителей и продуктов питания. Рамафоса объявил о мировой миссии высокого уровня по Украине шести президентов африканских государств во главе с руководителем Сенегала Маки Саллом (Macky Sall). До недавнего времени последний был председателем Африканского союза и в этом статусе решительно выступал за мир на Украине на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2022 года.

Другими членами миссии являются президенты Конго — Дени Сассу Нгессо (Denis Sassou Nguesso), Египта — Абдель Фаттах ас-Сиси (Abdel Fattah el-Sisi), Уганды — Йовери Кагута Мусевени (Yoweri Kaguta Museveni) и Замбии — Хакаинде Хичилема (Hakainde Hichilema). Африканские лидеры призывают к прекращению огня на Украине, за которым должны последовать серьезные переговоры, которые позволят прийти к "основам прочного мира". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (António Guterres) был проинформирован об их планах и "приветствовал инициативу".

Папа Франциск и Ватикан также стремятся урегулировать конфликт. "Не будем привыкать к конфликтам и насилию <...>", — проповедует папа. Ватикан уже помог организовать успешный обмен пленными между Москвой и Киевом, и Украина обращалась к папе за помощью в воссоединении семей, разделенных боевыми действиями. Одним из признаков приверженности папы прекращению огня является назначение им ветерана дипломатии кардинала Маттео Зуппи (Matteo Zuppi) своим посланником мира. Зуппи сыграл важную роль в переговорах, положивших конец гражданским войнам в Гватемале и Мозамбике.

Принесут ли какие-либо из этих инициатив результаты? Возможность заставить Россию и Украину начать диалог зависит от многих факторов, в том числе от восприятия сторонами потенциальных выгод от продолжения вооруженных действий, их способности поддерживать достаточные запасы оружия и от роста внутренней оппозиции. Но она также определяется и международным давлением, и именно поэтому все внешние усилия так важны. И вот почему противодействие США и стран НАТО переговорам должно быть каким-то образом обращено вспять.

Отказ или даже отбрасывание Соединенными Штатами мирных предложений иллюстрирует разрыв между двумя диаметрально противоположными подходами к разрешению международных споров: дипломатией и войной. Это также показывает раскол между усиливающимся общественным мнением, настроенным против военного конфликта, и решимостью американских политиков, включая большинство ведущих демократов и республиканцев, затянуть его.

Растущее массовое движение в США работает над тем, чтобы изменить эти подходы собственного политикума:

— В мае эксперты по внешней политике и рядовые активисты разместили платные объявления в изданиях The New York Times и The Hill, призывая правительство США стать силой мира. Рекламу The Hill поддержали сто организаций по всей стране, а общественные лидеры организовались в десятках избирательных округов конгресса, чтобы донести этот посыл до своих представителей.

— Религиозные лидеры — около 1 тысячи из которых в декабре подписали письмо президенту Байдену с призывом к рождественскому перемирию — демонстрируют свою поддержку мирной инициативы Ватикана.

— Конференция мэров США, организация, представляющая около 1,4 тысячи городов по всей стране, единогласно приняла резолюцию, призывающую президента и конгресс "приложить максимальные дипломатические усилия для скорейшего окончания конфликта, работая с Киевом и Москвой для достижения немедленного прекращения огня и открытия переговоров со взаимными уступками в соответствии с Уставом ООН, так как чем дольше продолжается конфликт, тем сильнее возрастает риск его распространения".

— Ключевые лидеры Соединенных Штатов в области охраны окружающей среды осознали, насколько разрушителен для экологии планеты украинский конфликт, несущий угрозу катастрофической ядерной войны или взрывов на атомной электростанции, и направили Байдену и конгрессу письмо с призывом к урегулированию путем переговоров.

— 10-11 июня американские активисты присоединятся к миротворцам со всего мира в Вене на международном саммите "За мир на Украине" (International Summit for Peace in Ukraine).

Изначально решение США и стран — членов НАТО помочь Украине противостоять российской военной спецоперации получило широкую общественную поддержку. Однако блокирование многообещающих мирных переговоров и намеренный выбор продолжения вооруженных действий ради шанса "задавить" и "ослабить" Россию изменили характер конфликта и роль в нем Америки, сделав западных лидеров активными участниками прокси-войны, в которой они тем не менее не желают посылать свои вооруженные силы на линию фронта.

Должны ли наши лидеры ждать, пока кровопролитный конфликт на истощение не погубит целое поколение украинцев и не оставит Киев в более слабом положении на переговорах, чем в апреле 2022 года? Или они все-таки раньше ответят на международный призыв вернуться к диалогу?

Или политики обязаны приблизить нас к грани третьей мировой войны, поставив все наши жизни под угрозу тотального ядерного Армагеддона, прежде чем допустить прекращение огня и мир путем переговоров?

Автор: Медея Бенджамин (Medea Benjamin)