Мишени для российских ракет

Запад разжигает конфликт на Украине летальным оружием

В первые дни специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины около 27 стран приняли решение поставлять ей оружие. Милитаризация страны началась еще в 2014 году сразу после госпереворота, приведшего к образованию Донецкой и Луганской народных республик. Первыми оказывать помощь Украине начали США и Литва, позже присоединились Великобритания, Польша, Румыния, Чехия, Болгария, Эстония и Канада. Крупнейшими оказались поставки США, по данным Пентагона, с 2014 по 2022 год поддержали военный потенциал Украины на более чем 2,7 млрд долл. Еще до начала российской спецоперации на Украине страна приняла около 50 военно-транспортных самолетов из США, Великобритании и других стран. Только за февраль получила 2 тыс. т вооружения, боеприпасов и средств защиты, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Качай оружие

Конгресс США в 2014 году принял акт «О поддержке свободы Украины», разрешающий поставку ей американского оружия на безвозмездной основе и оказание помощи в подготовке украинских войск. Сначала США поставляли нелетальные виды вооружений. В 2015–2017 годах они передали Украине бронемашины Humvee, рации, разведывательные беспилотники Raven, радиолокационные станции AN/TPQ-36 Firefinder. Решение о поставках летального оружия в 2017 году приняла администрация президента Дональда Трампа.

ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщало, что в 2018 году Украина получила от США первую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin – 35 единиц и 210 ракет к ним. В октябре 2019 года на Украину отправились еще 150 ракет и два комплекса Javelin.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в мае 2018 года сообщил, что подразделения Нацгардии Украины получили 500 американских РПГ RSRL-1. В 2019 году у ВСУ появились шесть ударных турецких беспилотников Bayraktar-TB-2, еще шесть Турция отправила Украине в июле 2021 года.

Как сообщается на сайте Белого дома, в августе 2021 года президент США Джозеф Байден распорядился выделить Украине 60 млн долл. из бюджета Пентагона. На эту сумму осенью США отправили на Украину боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, медицинские средства, 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

В январе 2021 года США отправили на Украину более 170 т оружия – одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D и комплексов Javelin.

С сентября 2021 года США неоднократно предъявляли России обвинения в готовящемся нападении на Украину, на этом фоне поставками ей вооружений активно занялись другие страны НАТО.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон начал поставлять Киеву легкое противотанковое оружие. По информации украинских СМИ, Украина получила около 2 тыс. противотанковых комплексов NLAW. Минобороны Чехии в своем аккаунте в Twitter заявило, что страна поставит Украине более 4 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. Сообщалось, что Эстония планирует отправить Украине американские комплексы Javelin, Латвия и Литва – зенитные ракетные комплексы Stinger.

Морально аморальны

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза впервые договорились о поставках оружия Украине, в том числе летального, на сумму 450 млн евро. При этом Германия и Франция до начала февральских событий на Украине отказывались поставлять ей оружие, придерживаясь принципа не вооружать конфликтующие страны. Однако на второй день спецоперации, 26 февраля, стало известно, что Берлин официально поставит на Украину 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил 1 марта, что это вооружение уже поставлено украинской армии. Также правительство ФРГ разрешило Нидерландам поставить Украине 400 базук немецкого производства, сообщает агентство DPA.

Министр вооруженных сил республики Флоранс Парли заявила 2 марта в эфире радиостанции France Info, что Франция уже доставила свое оружие на Украину. Парли не уточнила, о каком оружии идет речь.

Также 2 марта премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что страна собирается поставить Украине наступательное оружие. Он отметил, что Испания поддерживает «активизацию Европейского фонда мира для поставок оборонительного и наступательного вооружения ЕС Украине».

По данным американского телеканала NBC, США в рамках действующего пакета военной помощи за минувшую неделю поставили Украине сотни зенитно-ракетных комплексов Stinger, более 200 из них – только в понедельник, на пятый день российской спецоперации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения и боеприпасов со стороны Евросоюза на Украину «дестабилизируют обстановку и в долгосрочной перспективе будут иметь опасные последствия».

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в эфире «России 24» допустил и вероятность инцидентов между Россией и НАТО из-за поставок оружия на Украину. «Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов», – сказал он.

По мнению программного директора клуба «Валдай», профессора МГИМО и РАН Олега Барабанова, сейчас идет «игра без правил» и трудно предсказать, что еще в итоге окажется в руках украинской армии, кроме озвученных представителями стран образцов вооружений.

«Украинское издание «Страна», изучив новую национальную стратегию военной безопасности Украины в прошлом году, пришло к выводу, что президент Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. Основное в документе – акцент на милитаризацию всего населения и война на своей территории. Вот сейчас Зеленский раздал оружие населению – это чревато тем, что события могут перерасти в гражданскую войну на Украине», – считает Барабанов.

Еще в декабре Пентагон снабжал ВСУ оружием и снаряжением, «необходимым для ведения боевых действий в городских районах», сообщила газета Washington Post со ссылкой на рассекреченный отчет. В нем указаны дробовики, гранатометы М141 и Мк 19 и «миниганы» М134, которые устанавливаются на вертолеты.

Прощай, оружие

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вооружения на Украину от западных стран идут «бесконечным потоком». Но возникает вопрос в смысле и логистике поставок. У оружия, которое окажется на Украине, вероятно, две судьбы – быть или захваченным, или уничтоженным. Большинство имевшихся у украинской армии вооружений и техники уже ликвидировано российскими войсками. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что по состоянию на 5 марта ВС РФ за время спецоперации уничтожили 2119 объектов военной инфраструктуры Украины.

Захватывают оружие ВСУ и участвующие в спецоперации силовики из Чечни. Глава Республики Рамзан Кадыров в своих соцсетях показал технику и вооружение, захваченные росгвардейцами 26 февраля в войсковой части № 3018 Нацгвардии Украины. Также он рассказал в Telegram, что чеченские силовики захватили крупнейшую на Украине военную базу и разгромили батальон: по словам Кадырова, больше 2500 бандеровцев сбежали без сопротивления, в расположенных на территории базы складах росгвардейцы обнаружили «не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современной бронетехники». Можно предположить, что новые оружейные поставки будут проводиться на Украину тайно, открытые поставки не составит труда засечь и уничтожить с воздуха. Даже если оружие дойдет до складов оно будет уничтожено ударами ВКС.

Ирина Альшаева

Ирина Сергеевна Альшаева – военный журналист.