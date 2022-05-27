Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму

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После госпереворота 2014 года власти незалежной на протяжении восьми лет готовились к «решающей схватке» с Россией, питая себя иллюзорной перспективой разгрома ВС РФ и оккупации всего Донбасса.

Плацдарм против России

Выстраивалась глубоко эшелонированная оборона, возвращалась в строй техника, пребывавшая на хранении со времён распада СССР, закупались остававшиеся в Восточной Европе советские боевые системы, проводилась модернизация имевшихся машин. Не оставались в стороне и западные страны, поставившие на поток передачу пехотного снаряжения и обучение личного состава военному ремеслу.

Ко всем перечисленным мерам поддержки ВСУ прибавилась экстренная передача Западом многочисленного по типам и количеству вооружения ещё до начала спецоперации ВС РФ на Украине. Со всей очевидностью стало ясно, что из страны ускоренно создают плацдарм для открытого военного противостояния с Россией.

После развёртывания СВО обильный поток вооружений с Запада на Украину многократно усилился. Как пояснили в Пентагоне, в день только США тратят по $20 млн на вооружение ВСУ. Даже такие страны-лимитрофы как Литва уже давно перешагнули отметку в $100 млн в рамках предоставления киевскому режиму военной помощи.

Источник изображения: topwar.ru

БТР М113 для ВСУ

Поток советского оружия

В итоге ВСУ и нацбаты получили огромный арсенал ПТРК, в теории достаточный для уничтожения нескольких танковых армий. Переданы танки Т-72М1 (одна Польша, не считая Чехии, отправила свыше 200 ОБТ); БМП-1; колёсные БТР и бронеавтомобили Bushmaster (из Австралии), Piranha III (из Дании), Spartan, Mastiff, Wolfhound, Husky (из Британии), Iveco M 40.12 (из Португалии); гусеничные БТР M113 (из США и Дании).

Осуществляется «подкачка» ВСУ артиллерией – РСЗО БМ-21 (из Польши), RM-70 (из Чехии); САУ CAESAR (из Франции) и DANA (из Чехии), «Гвоздика» (из Польши); буксируемыми орудиями М777 (из США, Австралии, Канады), Д-30 (из Эстонии); миномётами Rheinmetall 120 Krh/40 (из ФРГ) и LMP-2017 (из Польши).

Ведутся поставки боевой авиации – США передают вертолёты Ми-8, ранее принадлежавшие Афганистану, Чехия – машины Ми-24, Турция продаёт крупными партиями ударные беспилотники Bayraktar TB2. ВСУ передаются системы ПВО – С-300 (из Словакии), «Стрела -10М» (из Чехии), Stormer HVM (из Британии), тысячи ПЗРК Stinger (главным образом из США, ФРГ и Нидерландов), Starstreak (из Британии), Mistral (из Франции и Норвегии), Piorun (из Польши).

В количественном выражении (без учёта ПТРК и ПЗРК) основные поставки пришлись на вооружения советского происхождения или их аналоги, выпускавшиеся в странах Восточной Европы. Однако данные запасы, имевшиеся в распоряжении союзных США стран, довольно быстро иссякли.

Сотрудники британского Минобороны и военные атташе ищут советское оружие по всему миру [для нужд ВСУ]

- заявили власти Соединённого Королевства.

Источник изображения: topwar.ru

Истощение арсеналов

В ходе поставок войскам незалежной произошло быстрое истощение арсеналов советских вооружений в Европе. Это было вызвано медленной, но верной распродажей и утилизацией прежних боевых систем в рамках адаптации к стандартам НАТО новых членов альянса. Для властей этих стран была типичной критика советского военного наследия и пренебрежение к сокращающимся запасам, доставшимся со времён СССР.

При этом неприятностью для Запада стала нейтральная позиция остального мира по отношению к украинскому конфликту. Государства так называемого «глобального юга», имеющие большой парк советской техники, например, Индия, Алжир, Египет, возможно, и готовы ей поделиться, но за хорошее вознаграждение, а не ради лозунгов о поддержке демократии. Но в этом случае США и их союзникам выгоднее поставлять собственные системы, а не заниматься скупкой советского наследия по всему миру по рыночной стоимости.

В итоге обнаружилось, что после трёх месяцев проведения спецоперации ВС РФ продолжать вооружать ВСУ советским оружием фактически не представляется возможным. В результате в государствах НАТО возникает дилемма – оставить киевский режим без ощутимой военной поддержки или начать массовые поставки западных образцов тяжёлой техники – танков, БМП, БТР, артиллерии, мобильных ЗРК.

При этом если США в силу своих запасов могут позволить себе передачу ВСУ нескольких сотен таких изделий как БТР М113 или гаубицы М777, то аналогичные объёмы военной помощи из, например, ФРГ, Британии или Франции, приведут к потере боеспособности собственных армий. Какое решение в итоге будет принято – покажет ближайшее будущее. При этом в министерстве обороны Германии заявили, что в странах ЕС нет консолидированной позиции по отправке для нужд ВСУ тяжёлой техники натовского образца. Отмечается, что такое решение должно рассматриваться как на уровне ЕС, так и на уровне советов безопасности каждой из стран, включая Германию.