Что известно о готовящихся переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада. России при этом в списке приглашенных нет.

Сроки проведения планируемой международной конференции еще не определены. Газета The Wall Street Journal сообщала, что встреча в Джидде может пройти 5-6 августа.

ТАСС собрал основное о подготовке к переговорам.

Предпосылки встречи в Джидде

26 июня телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

20 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина ведет подготовку новой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических директоров с участием представителей стран Группы семи и Глобального Юга.

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что мероприятие, на которое прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран для обсуждения Украины, пройдет в Джидде 5-6 августа.

Участники встречи

Советник главы МИД Украины Евгений Микитенко сообщил, что для участия в переговорах прибудут представители разного уровня, в зависимости от страны.

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья подтвердил участие Южно-Африканской Республики. Он подчеркнул, что речь идет не о делегации ЮАР, а о представителе. Также, по его словам, в Джидду прибудут представители стран G7, Евросоюза, Индии, Бразилии, Турции.

Ранее свое участие в переговорах подтвердили в Чехии, пояснив, что решается вопрос, кто будет представлять республику на встрече.

Правительство Бразилии также сообщило о намерении направить в Джидду своего представителя.

В украинском МИД выражали надежду, что Пекин официально подтвердит свое участие в ближайшие дни. Однако, по имеющейся в ЮАР информации, Китаю было направлено приглашение, но тот воздержался от участия.

Позиция РФ

Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но еще предстоит понять ее, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России неоднократно отмечали, что "любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки". При этом Песков обратил внимание на отсутствие в данный момент предпосылок к мирному урегулированию на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что встреча по Украине в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Международная реакция

С положительной оценкой готовящих переговоров по Украине в Джидде выступили власти Ирана. Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи отметил, что Иран приветствует любые инициативы, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине.

По словам представителя администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, Бразилиа заявила организаторам, что во встрече должна принимать китайская сторона, а также о том, что на любых переговорах необходимо присутствие представителей РФ. Он добавил, что "невозможно проводить переговоры с самим собой, поэтому к переговорному процессу необходимо привлечь российскую сторону".