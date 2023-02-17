США испугались вводить санкции против российской атомной энергетики

Bloomberg: влияние России на рынке атомной энергетики только усиливается

В 2022 году российский экспорт в сфере атомной энергетики вырос более чем на 20%, сообщает Bloomberg. США и их союзники не решаются вводить против этой отрасли санкции, при этом она приносит России не только денежные потоки, но и политическое влияние.

Новые данные указывают на то, что экспорт в этой стратегической отрасли за прошлый год увеличился на 20 с лишним процентов, а долгосрочные проекты усиливают российское влияние.

После начала специальной военной операции на Украине российский ядерный экспорт резко пошел в гору, принося Кремлю новые доходы и усиливая его влияние на зарубежных покупателей нового поколения. Между тем, США и их союзники воздерживаются от введения санкций против этой отрасли.

Эксклюзивные данные о торговле, собранные британским Королевским институтом оборонных исследований, показывают, что поставки российского ядерного топлива и оборудования за рубеж в 2022 году увеличились более чем на 20%. Объем закупок странами Евросоюза достиг самого высокого показателя за три года. Бизнес процветает, и в нем участвуют очень многие страны, от Египта и Ирана до Китая и Индии.

Такая торговля уже приносит большие деньги, но деньгами ее значение не ограничивается. Всякий раз, когда кремлевский ядерный гигант "Росатом" договаривается о строительстве нового реактора, он обеспечивает Москве денежные потоки и политическое влияние на десятилетия вперед.

Атомная коммерция формирует прочные отношения. Она предусматривает крупные первоначальные затраты (обычно Россия предоставляет кредит) и долгосрочные соглашения об обслуживании электростанций, обучении операторов и пополнении запасов топлива. Такого рода финансовое и техническое сотрудничество также помогает укреплять дипломатические связи.

"Это составная часть соперничества великих держав, в котором мы сейчас участвуем, – говорит директор по безопасности атомной энергетики из Союза обеспокоенных ученых Эдвин Лайман (Edwin Lyman). – Российское руководство видит в такой торговле средство для укрепления альянсов".

"Санкции не распространяются"

Эта задача облегчается тем, что конкуренции в данной сфере почти нет. Россия продолжала инвестировать в производство ядерного топлива и разработку технологий и после распада Советского Союза, в то время как в других регионах мира эта отрасль приходила в упадок.

Это одна из причин, по которой США и их европейские союзники, рассматривающие введение санкций против российской атомной компании с начала вооруженного конфликта, не идут дальше рассуждений. Они опасаются, что прекращение российских поставок для их собственной атомной энергетики будет слишком болезненным.

"Росатом" поставляет около 20% обогащенного урана для 92 американских реакторов. В Европе от этих российских поставок зависят электростанции, вырабатывающие энергию для ста миллионов человек.

Королевский институт оборонных исследований получает свои данные от коммерческого поставщика, который берет их из отчетов российской таможни, объяснила Дарья Долзикова (Darya Dolzikova) – она работает в институте аналитиком и занимается санкциями. Долзикова говорит, что эти цифры неполные и не охватывают коммерческие связи с подвергнутыми санкциям странами, такими как Иран. По возможности эти данные проверяют, сопоставляя их с имеющейся в открытом доступе информацией об экспорте.

"У проектов атомной энергетики очень долгие сроки реализации, поэтому по ним трудно делать окончательные выводы, – сказала Долзикова. – Но эти данные показывают, что в приоритете у „Росатома” те рынки, которые не вводят санкции против экспорта российской атомной энергетики и против ее предприятий".

Из этих цифр видно, что члены НАТО, включая Болгарию, Чехию, Венгрию и Словакию, в прошлом году продолжали закупать топливо у "Росатома", хотя Украина умоляла их прекратить.

"От зарубежного бизнеса „Росатом” ежегодно получает миллиарды долларов, – говорит глава украинской компании „Энергоатом” Петр Котин. – Деньги, которые он получает, идут на финансирование боевых действий". В этом месяце Украина ввела санкции против "Росатома" и призвала другие страны последовать ее примеру.

Но даже на Украине девять подконтрольных Киеву реакторов по-прежнему используют российское топливо из созданных в свое время запасов. По словам Котина, ушли годы на то, чтобы при помощи американских советников переключиться на компанию Westinghouse Electric, а полная диверсификация будет возможна не раньше, чем через три-четыре года.

Болгария, Финляндия и Словакия тоже объявили о планах сменить поставщика. Но это не мешает "Росатому" расширять свое присутствие в Европе.

В этом ему помогает Венгрия, которая заказала "Росатому" два новых реактора без открытого тендера. Россия покроет 80% затрат кредитом на десять миллиардов евро. Когда строительство в следующем десятилетии завершится, это будет один из самых крупных в Восточной Европе проектов, реализованных за счет иностранных инвестиций. Венгрия вошла в число стран ЕС, которые выступили против распространения санкций на атомное топливо, в то время как Польша, Германия и прибалтийские государства поддержали эту идею.

Геостратегия, а не коммерция

Полученные Королевским институтом оборонных исследований данные показывают, что поставки топлива бывшим сателлитам СССР для устаревших реакторов с 2019 года составляют почти 20% от общего объема экспорта "Росатома". Но его самые быстрорастущие рынки находятся намного дальше.

"Это геостратегические, а не коммерческие технологии, – говорит берлинский атомный аналитик Марк Хиббс (Mark Hibbs) из Фонда Карнеги. – Предоставляя государственное финансирование, Россия устраняет финансовые риски для этих стран".

Глава "Росатома" Алексей Лихачев в этом месяце заявил, что компания ведет переговоры с десятком стран о новых проектах. По трем-четырем из них они уже близки к подписанию межправительственных соглашений. Во всех странах, где "Росатом" строит атомные электростанции, "все идет по плану", сказал Лихачев.

"Росатому" не мешают правила нераспространения, введенные министерством энергетики США. В Индию, которая ходит под западными санкциями с 1974 года, когда там прошли испытания ядерного оружия, Россия поставляет ядерное топливо и строит там два реактора, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. В прошлом году "Росатом" поставил топливо в Китай на 375 миллионов долларов для реактора, который вызывает озабоченность у американского министерства обороны, считающего, что он поможет Пекину увеличить запасы ядерного оружия.

Южная Африка, где в последние недели побывали высокопоставленные руководители из США и России, является хорошим примером стратегического измерения атомной торговли.

Это единственная страна Африки, где работают атомные энергетические реакторы. В прошлом месяце истек срок действия соглашения ЮАР и США, которое обеспечивало Южной Африке доступ к топливу в обмен на гарантии нераспространения. У "Росатома" появились новые возможности.

"В прошлом у них были большие надежды сделать в Южной Африке то, что они делают в Египте и Турции, только в больших масштабах, – говорит исследователь Хартмут Винклер (Hartmut Winkler) из Университета Йоханнесбурга, занимающийся проблемами энергетики. – „Росатом” стремится подписывать контракты, дающие Москве влияние, особенно в странах, которые заявляют о своем нейтралитете в украинском вопросе".

Автор: Джонатан Тирон (Jonathan Tirone)