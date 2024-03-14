Чрезвычайно дороги в обслуживании: Польский эксперт о предложении США закупить вертолёты Apache

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Администрация президента США предложила Варшаве заключить контракт на закупку ударных вертолетов «Апач» (Apache) американского производства в количестве 96 машин. Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан на вчерашнем брифинге, приуроченном к визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон и его встрече с Джо Байденом, сообщил, что вертолеты будут поставлены в кредит в рамках программы Foreign Military Financing. Для осуществления сделки США готовы предоставить Варшаве заем в размере двух миллиардов долларов.

Президент Польши с большим энтузиазмом восприняло это предложение, заявив, что американские боевые машины значительно укрепят национальную безопасность республики. При этом Дуда очень символично проговорился, что эта сделка будет полезна и для оборонной промышленности США. Однако некоторые опрошенные польским изданием Wirtualna Polska (WP) военные эксперты разделяют этот энтузиазм властей не в полной мере.

Помимо того, что американские основные боевые вертолеты далеко не самые дешевые среди аналогичных машин, да и кредитные деньги придется возвращать с процентами, Apache довольно дороги в обслуживании. Впрочем, как почти вся военная продукция, произведенная в США.

Если говорить о самих вертолетах, то Apache являются лучшими и, безусловно, одними из лучших в мире и могут сыграть решающую роль на будущем поле боя

— высказал свое мнение в беседе с журналистами бывший военный пилот ВВС Польши генерал Ян Райхель.

Однако эксперт подчеркнул, что американские вертолеты очень требовательные к условиям эксплуатации. Почти сотня винтокрылых машин на вооружении ВВС Польши потребует значительных затрат на их обслуживание, а также серьезного обучения пилотов.

Генерал отметил, что польские летчики не готовы сесть за штурвал «Апачей», требуется их подготовка. В то время как у ВВС Польши нет необходимых тренажеров и подготовленных инструкторов для этого, подчеркнул эксперт в беседе с WP. Кроме того, необходимо подготовить обслуживающий персонал, приобрести необходимое сопутствующее оборудование и запчасти. Все это не только увеличит затраты на покупку Apache, но и потребует постоянных дополнительных расходов в будущем.

Мнение Райхеля не разделяет другой военный эксперт, генерал Богуслав Пацек, который положительно оценил предложение США. Эксперт также обратил внимание на дополнительные расходы, однако, как он подчеркнул, они присущи любой покупке новой военной техники. Кроме того, поскольку Польша избавилась от значительного количества других вертолетов из-за их износа, современные американские машины как раз кстати смогут заменить их, подчеркнул Пацек.