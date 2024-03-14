Эксперт заявил, что Польша закупит у США ракеты, способные долететь до России

Экс-командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский отметил, что речь идет как о Калининградской области, так и о других регионах РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Польша закупит у США ракеты JASSM класса "земля - воздух", которые потенциально смогут достигать целей на территории России. Об этом заявил бывший командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский в интервью порталу Gazeta.pl.

"Наибольшую добавленную стоимость я вижу в ракетных комплексах JASSM с увеличенной дальностью. Наши самолеты, дислоцированные в Ласке и оснащенные этими ракетами, смогут долететь до реки Висла и поразить цели в Белоруссии и России", - утверждал он, комментируя итоги недавнего визита президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска в США. Ружаньский добавил, что речь идет как о Калининградской области, так и о других регионах РФ.

Госдепартамент одобрил 12 марта продажу Польше свыше 1,7 тыс. ракет различных типов. Ранее американский лидер Джо Байден на встрече с польскими президентом и главой правительства в Белом доме заявил, что вашингтонская администрация предоставит восточноевропейской стране кредит на $2 млрд на покупку 96 вертолетов Apache производства США в рамках программы оказания финансовой военной помощи другим государствам. Кроме того, было достигнуто соглашение о продаже Польше более 800 ракет JASSM.