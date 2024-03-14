Войти
ТАСС

Эксперт заявил, что Польша закупит у США ракеты, способные долететь до России

102
0
0
Крылатая ракета AGM-158 JASSM
Крылатая ракета AGM-158 JASSM.
Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/Robert Frola

Экс-командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский отметил, что речь идет как о Калининградской области, так и о других регионах РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Польша закупит у США ракеты JASSM класса "земля - воздух", которые потенциально смогут достигать целей на территории России. Об этом заявил бывший командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский в интервью порталу Gazeta.pl.

"Наибольшую добавленную стоимость я вижу в ракетных комплексах JASSM с увеличенной дальностью. Наши самолеты, дислоцированные в Ласке и оснащенные этими ракетами, смогут долететь до реки Висла и поразить цели в Белоруссии и России", - утверждал он, комментируя итоги недавнего визита президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска в США. Ружаньский добавил, что речь идет как о Калининградской области, так и о других регионах РФ.

Госдепартамент одобрил 12 марта продажу Польше свыше 1,7 тыс. ракет различных типов. Ранее американский лидер Джо Байден на встрече с польскими президентом и главой правительства в Белом доме заявил, что вашингтонская администрация предоставит восточноевропейской стране кредит на $2 млрд на покупку 96 вертолетов Apache производства США в рамках программы оказания финансовой военной помощи другим государствам. Кроме того, было достигнуто соглашение о продаже Польше более 800 ракет JASSM. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Продукция
AH-64
JASSM
Похожие новости
21.02.2022
"Тренировочный процесс". Россия проведет пуски баллистических ракет
28.01.2015
Наперегонки с «Томагавком»
29.10.2014
Совместное белорусско-украинское производство ракет: предположение или реальность?
24.04.2014
Белоруссия рискует застрять между двумя «силами устрашения»
24.05.2011
HeliRussia 2011
22.12.2010
Единая ВКО России: политика и стратегия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:05
  • 1
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 14.03 08:43
  • 254
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 06:59
  • 36
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 06:32
  • 104
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.03 06:21
  • 450
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.03 20:23
  • 275
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 13.03 20:16
  • 72
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.03 20:10
  • 36
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 13.03 18:54
  • 4
Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе
  • 13.03 15:23
  • 0
Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом
  • 13.03 12:20
  • 2
В МИД РФ положительно оценили предложение КНР к "ядерной пятерке" о неприменении ядерного оружия первыми
  • 13.03 10:49
  • 2
Может наверху пора понять – что они готовятся к войне, которая уже прошла
  • 13.03 08:57
  • 2
В ФРГ упрекнули Шольца в "пораженческих настроениях" из-за позиции по Украине
  • 13.03 07:33
  • 5
В России объяснили переработку проекта Ил-112В в Ил-212
  • 12.03 23:59
  • 1
На Украине хотят построить три фортификационные линии длиной 2 тыс. км