США продадут Польше около 800 крылатых ракет

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщалось в заявлениях, сделанных после визита польских лидеров в Белый дом, Госдепартамент одобрил потенциальную продажу 821 ракеты AGM-158B JASSM по максимальной цене $1,77 млрд, 745 ракет AIM-120C-8 средней дальности - ракеты класса «воздух-воздух» по цене до 1,7 млрд долларов и 232 тактические ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder Block II по цене до 219 млн злотых. Пакеты также будут включать дополнительное ракетное оборудование и материально-техническую поддержку.

Ракеты «воздух-воздух» — это ракеты, адаптированные для использования истребителями F-16 и F-35, которые приобрела Польша. Это будет очередная закупка боеприпасов данного типа, поскольку Польша уже закупала их в США в предыдущие годы.

Все три типа ракет — новейшие, которые есть у американцев в этих категориях.

Особый интерес представляет ракета JASSM-ER увеличенной дальности. Эта ракета способна поражать цели, находящиеся на расстоянии до 1 тысячи километров. Они несут полутонные боеголовки, предназначенные для поражения укреплённых объектов, таких как, к примеру, бункеры. Наведение благодаря спутниковой навигации, поддерживаемое на последнем этапе атаки за счет распознавания формы цели в инфракрасном диапазоне, должно гарантировать высокую точность в несколько метров. Стелс-технология, как утверждает производитель, призвана значительно затруднить их обнаружение и перехват. Как уточняется в сообщении, почти тысяча единиц JASSM будет представлять собой значительный сдерживающий потенциал для ВС Польши.

Незадолго до встречи с польским руководством советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Байден намерен предоставить Польше кредит в $2 млрд на закупку американского оружия, а также предложить продать 96 ударных вертолетов Apache. В самой Польше идею с вертолётами эксперты раскритиковали, заявив, что они слишком дороги в обслуживании.