Новая польская власть: модернизация, расходы, численность вооруженных сил будут пересмотрены

Модернизация Войска Польского с опорой на польскую промышленность, увеличение расходов на оборону, приведение численности армии в соответствие с задачами и планами, обучение личного состава и логистика – таковы декларации оборонной политики, сделанные «Гражданской коалицией», пришедшей к власти в Польше в ходе выборов 15 октября.

Сегодня, пришедшая к власти оппозиционная группировка «Гражданская коалиция» будет вынуждена снизить объемы закупки вооружения, приостановить увеличение численности польских войск, и увеличить сроки службы в силовых структурах. Вместе с тем, «Коалиция» намерена добиться размещения в Польше на постоянной основе американских баз, и вместе с Украиной добиваться стратегического поражения России.

В частности, «Гражданская коалиция» заявляет, что модернизация будет продолжена, однако с соблюдением интересов отечественной промышленности, особенно в области противовоздушной и противоракетной обороны.

«Мы ясно видим необходимость продолжения модернизации вооруженных сил Польши. Наиболее серьезные сомнения у нас вызывает ликвидация производства САУ «Краб» – конструкцию, которую мы могли бы развивать, – и в то же время закупка корейских самоходок», – заявил бывший заместитель министра обороны Польши Чеслав Мрочек.

«Этот случай иллюстрирует очень серьезную проблему игнорирования польской промышленности, которая не имеет доли в большинстве текущих закупок. Это уже ослабило потенциал польской промышленности, а СВО на Украине показывает, что наша промышленность, наряду с вооруженными силами, является опорой обороноспособности Польши», – добавил он.

Он также пообещал, что с настоящего времени «невозможно будет заключить контракт с иностранным предприятием без участия в нем польской промышленности».

По словам Мрочека, необходимо будет провести анализ контрактов, особенно рамочных соглашений, которые являются всего лишь декларациями, что означает пересмотр количества и стоимости закупаемого вооружения.

«Мы не предполагаем априори ликвидации этих контрактов, но их количество должно исходить из потребностей вооруженных сил», – уточнил Мрочек.

Кроме того, «Коалиция» подчеркивает, что внедрение новой техники потребует обучения дополнительного числа военнослужащих, ответственных за её эксплуатацию. Между тем «увеличение» численности вооруженных сил будет проводиться в первую очередь за счет соединений и воинских частей оперативного назначения.

«Последние годы показывают, что 300-тысячные войска – это чистая пропаганда министра Блащака. В прошлом году у нас был рекордный отток, ежегодный прирост очень мал, особенно если речь идет о профессиональных военнослужащих. Чтобы создать войска численностью 300 тысяч человек такими темпами, потребуются десятилетия», – сказал Мрочек.

«Численность должна вытекать из оборонных планов и соответствовать закупаемой технике. Если мы собираемся приобрести 100 вертолетов Apache, то нам потребуется 400 пилотов для них, которых у нас нет. Это показывает, с какими проблемами мы сталкиваемся», – добавил он.

В свою очередь «Коалиция» обещает сохранить высокие расходы на оборону.

«Мы видим необходимость не только в завершении технической модернизации, но и последующем обслуживании техники. Предыдущее правительство «Право и справедливости» приобретает ценную, но чрезвычайно дорогую в обслуживании технику – например, вертолеты Apache и танки Abrams. Затраты на ее содержание и расходы на персонал потребуют поддержания высокого уровня оборонных расходов, и мы это знаем», – сказал Мрочек.

«Коалиция» не отвергает возможности использования внебюджетных средств.

Так, Чеслав Мрочек поддерживает идею существования «Фонда поддержки ВС Польши», который финансируется за счет так называемых «неучтенных» денег польских налогоплательщиков. Однако Мрочек выступает против использования высокопроцентных кредитов иностранных банков.

В свою очередь Мрочек подтвердил намерение сохранить войска территориальной обороны. Он считает, что «войска ТерО будут включены в систему общевойскового командования и подчинены начальнику генерального штаба. Кроме того, они должны будут иметь ярко выраженный военный профиль, а не играть роль службы кризисного реагирования».

«Коалиция» также подчеркивает важность отношений Польши в НАТО и дальнейшей поддержки Украины.

«Доверие к нам со стороны союзников было подорвано шокирующими действиями министра (Блащака – прим.) и обнародованием фрагмента секретного плана обороны. Нам предстоит восстановить хорошие отношения и доверие. Мы также будем добиваться расширения присутствия союзников», – сказал Мрочек.

Мрочек считает, что жизненным интересам Польши отвечает поддержка Украины, и как итог, стратегическое поражение России.

«Другое дело – защита собственных национальных экономических интересов. Коренной поворот партии «Право и справедливость» в отношениях с Украиной – от большой дружбы до серьезного дипломатического конфликта – является следствием ошибок, а также простого расчета, что ради нескольких голосов стоит испортить отношения с Украиной, которая является нашим стратегическим партнером», – оценил он.

Еще один представитель «Коалиции», пресс-секретарь парламентского клуба партии «Левых» Марек Кацпшак считает, что «поставки боеприпасов и законтрактованной военной техники для ВСУ должны продолжаться. В рамках приобретения Польшей новой техники возможна передача и других систем вооружений».

Присутствие в НАТО рассматривается «Коалицией» как «основа безопасности Польши», которая «должна участвовать в инициативах, создаваемых на уровне союзников по НАТО».

«В интересах Польши, чтобы характер присутствия союзных войск был постоянным, а не ротационным», – подчеркнул Кацпшак.

По мнению «Коалиции», Польша в принципе должна выполнять требование НАТО о расходовании 2% ВВП на оборону и 20% от этой суммы на закупку нового вооружения.

«В случае особенно активных закупок мы допускаем периодическое увеличение этого соотношения; в связи с интенсивным характером модернизации вооруженных сил было бы нерационально и нецелесообразно финансировать эти усилия исключительно из бюджета».

По мнению «Коалиции», среди программ модернизации «наивысший приоритет должен быть отдан созданию современной многоуровневой системы ПВО».

«Польша находится в начале пути, ведущего к созданию современной, многоуровневой, интегрированной и мощной противовоздушной и противоракетной обороны. Если нынешние планы не изменятся, то их полная реализация произойдет только после 2030 года и потребует более 30 млрд евро», – отметил пресс-секретарь.

«Целевой размер Войска Польского должен быть предметом глубокого анализа угроз безопасности Польши, экономического потенциала и международной ситуации» – добавил он.

«В настоящее время большой проблемой польских войск является волна увольнений со службы. В 2021-2022 годах с военной службы уволились 35 тысяч человек», – рассказал Кацпшак.

«Основная причина – финансовое положение военнослужащих. Те, кто хочет расплатиться с непомерно дорогим кредитом на жилье, стремятся воспользоваться жилищным пособием, которое выплачивается при переходе к гражданской жизни. Другими причинами ухода являются нездоровые межличностные отношения в войсках, абсолютный дефицит всего, нехватка вооружения и техники, тотальные проблемы со снабжением», – перечислил политик.

Для воссоздания системы «преемственности поколений» в воинских коллективах «Коалиция» выступает за возвращение на службу "молодых" военных пенсионеров.

«В нынешней ситуации Польша не может позволить себе, чтобы опытные офицеры оставались в отставке. Также считаем необходимым продлить сроки службы для старших офицеров», – заявил Кацпшак.

В дополнение важным считается развитие логистического потенциала войск, который намерены реализовать через повышениние привлекательности военной службы для специалистов в этой области, в т.ч. за счет обучения логистов на специальных военных курсах.

Как видим, несмотря на серьезные проблемы в развитии вооруженных сил Польши, новое правительство «Гражданской коалиции» в большей части сохранит конфронтационный курс в отношении России и Беларуси, продолжит закупку вооружения и подготовку к агрессии против наших государств.

Николай Астровский