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Военное обозрение

«Деньги на оружие нам одалживают»: в польской прессе раскрыли список кредиторов Варшавы

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Источник изображения: topwar.ru

В 2024 году поступления в польский Фонд поддержки вооруженных сил (FWSZ) должны составить более 53 млрд злотых [$13,1 млрд]. В прошлом году эти вложения равнялись почти 50 млрд зл, а в 2022, первый год работы фонда, - 20 млрд зл.

Оператором фонда является Банк национального хозяйства, который должен финансировать закупки вооружений для польской армии.

Именно из этого банка мы выделяем деньги, в том числе на закупку корейских гаубиц К9 или РСЗО К239 Chunmoo

- отмечается в польском издании Gazeta Prawna.

Из документов, опубликованных министерством финансов, известно, что к концу 2023 года задолженность FWSZ составила около 50 млрд. зл.

Откуда берутся эти [заемные] средства? По крайней мере, из нескольких стран. Проще говоря, это работает так: если мы говорим о покупке вооружения, то с польской стороны сразу же возникает вопрос финансирования этой сделки: сколько Вы нам одолжите и на каких условиях?

Как указывается, таким образом, к примеру, были взяты кредиты у Британии при покупке систем ПВО Narew. Сеул уже отказывается продавать Варшаве военную технику в долг, так как внутренние правила Южной Кореи вводят ограничения на заимствование средств одной стране.

Крупные закупки осуществляются в США: истребители F-35, ЗРК Patriot, вертолеты AH 64 Apache.

Однако на вопрос о подробностях [финансирования этих сделок] американцы отказались ответить.

Как отмечается, в долги Польша влезла и перед Швецией, подписав соглашение о покупке двух кораблей радиоэлектронной разведки Delfin, основным подрядчиком при постройке которых является концерн Saab.

Совершенно на раскрывается информация, на каких условиях берутся кредиты у иностранных поставщиков оружия и каков график их погашения

- говорится в польской прессе, раскрывшей лишь часть списка кредиторов Варшавы.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Польша
США
Швеция
Южная Корея
Продукция
AH-64
F-35
Patriot ЗРК
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