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В 2024 году поступления в польский Фонд поддержки вооруженных сил (FWSZ) должны составить более 53 млрд злотых [$13,1 млрд]. В прошлом году эти вложения равнялись почти 50 млрд зл, а в 2022, первый год работы фонда, - 20 млрд зл.
Оператором фонда является Банк национального хозяйства, который должен финансировать закупки вооружений для польской армии.
- отмечается в польском издании Gazeta Prawna.
Из документов, опубликованных министерством финансов, известно, что к концу 2023 года задолженность FWSZ составила около 50 млрд. зл.
Как указывается, таким образом, к примеру, были взяты кредиты у Британии при покупке систем ПВО Narew. Сеул уже отказывается продавать Варшаве военную технику в долг, так как внутренние правила Южной Кореи вводят ограничения на заимствование средств одной стране.
Крупные закупки осуществляются в США: истребители F-35, ЗРК Patriot, вертолеты AH 64 Apache.
Как отмечается, в долги Польша влезла и перед Швецией, подписав соглашение о покупке двух кораблей радиоэлектронной разведки Delfin, основным подрядчиком при постройке которых является концерн Saab.
- говорится в польской прессе, раскрывшей лишь часть списка кредиторов Варшавы.