Ради этого США втянут НАТО в военный конфликт, и не только на Украине

Milliyet: с помощью НАТО США получают огромную прибыль от военных конфликтов

США намерены втянуть Европу в новую мировую войну ради собственной выгоды, пишет Milliyet. С началом конфликта на Украине наибольшую прибыль от продажи оружия получила и до сих пор получает Америка. Прекращение боевых действий — не в ее интересах.

Вес и влияние США в НАТО хорошо известны. Они даже раздули это настолько, что считают себя полновластным хозяином альянса. Иными словами, налицо странное противоречие: с одной стороны, 74-летняя НАТО, созданная для защиты народов и территорий государств-членов, и ее с виду автономная структура, а с другой стороны — интересы и безрассудство США, которые на бумаге известны как один из 30 членов альянса. Ни одно решение без одобрения и согласия Америки, за некоторым исключением, через НАТО не проходит.

Например, по мере приближения годовщины военного конфликта на Украине многие европейские страны хотят его прекращения. Некоторые члены НАТО даже утверждают, что Европе, готовящейся к отправке оружия Киеву, угрожает опасность. Разумеется, никто не может возражать против попыток украинцев защитить свою страну, однако вероятность распространения военного конфликта на Европу и тем более сценарий новой мировой войны — это другая реальность.

Тем не менее для США все это не имеет значения. Наоборот, они готовы выступать глашатаем настоящей катастрофы. Причем с самого начала. Поэтому, США, наблюдающие за происходящим издалека, должно быть, радостно потирают руки. Ведь, чем больше Европа воюет с Россией, тем больше она становится зависимой от США. А Америке это очень выгодно, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия.

Да, НАТО — это военно-оборонительный альянс, основанный на принципе совместных действий против любого нападения извне на его членов в военное или мирное время. Но с точки зрения США это в то же время организация, опирающаяся на экономические интересы. В этом смысле НАТО также можно назвать банкнотной типографией США. На вопрос "почему" отвечает преподаватель Стамбульского университета Айдын, бригадный генерал в отставке, доктор Наим Бабюроглу (Naim Babüroğlu), который в 1998-2001 годах работал в штаб-квартире НАТО в Бельгии.

Эксперт отметил: "Есть такое понятие: война для денег, деньги для войны. Так и вращается колесо военного конфликта. 12 крупнейших мировых военных компаний находятся в США. И Америке принадлежит около 40% пирога продаж оружия в мире. Они не хотят меньшего. С началом Россией военной операции на Украине — а это американский сценарий и проект — США бьют рекорды по продажам оружия. Реализуя свой сценарий, они продают оружие странам Восточной Европы, Швеции, Финляндии, Прибалтике — Латвии, Эстонии, Литве, на юге — Чехии, Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии. Так что важнейшая выгода США — деньги. Вашингтон ждет, что где-нибудь возникнет война и он сможет продавать оружие, это реальный факт. За счет этого США и крутятся".

По словам Наима Бабюроглу, в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО США превратят все восточноевропейские страны, а также эти два государства, в склад оружия.

Далее эксперт продолжает: "Продажи оружия находятся на рекордном уровне. Например, оборонный бюджет НАТО составлял примерно 1,1 триллиона долларов. Теперь в 2023 году увидим, достигнет ли он двух триллионов долларов. Речь идет о радикальном увеличении, беспрецедентном в истории. Отныне Германия удвоила свой оборонный бюджет, чего также никогда не было. Все страны нарастили военные расходы. Это именно то, что нужно Соединенным Штатам. Почему? Где F-16? В США. У кого F-35, “Пэтриоты” (Patriot)? Опять же у США. Куда пойдут все эти деньги? В США, у которых будут закупать вооружения".

Milliyet: Иначе говоря, США используют НАТО ради денег?

Наим Бабюроглу: Однозначно. Например, генеральный секретарь НАТО побывал в Японии и Южной Корее. Что он там делал? НАТО будет расширяться на эти территории. Потому что с 2025 года собираются взять на прицел Китай. Отныне НАТО будет иметь зону ответственности не только в известных нам регионах, но и в Восточно-Китайском море, Южной Корее, Японии, Филиппинах, и будет продавать оружие туда. Возможно, в будущем США сделают Южную Корею, Японию, Австралию членами НАТО против Китая. План США состоит в том, чтобы к 2025 году разрушить военную мощь России, а затем нацелиться на Китай. Таким образом, вместе с США НАТО тоже повернется в сторону Китая.

— Тогда США могут втянуть в конфликт и Европу?

— Если завтра-послезавтра Путин окажется в затруднительном положении и столкнется с риском поражения, то сначала, возможно, Сербия и Косово, а затем военные действия могут перекинуться на Польшу, а это будет означать распространение конфликта на Европу. Потому что Польша — член НАТО, и, следовательно, будет применяться пятая статья. Тогда Россия тоже будет запускать различные ракеты по странам НАТО и поражать разного рода объекты. Это может быть Чешская Республика, страны Балтии. В любой момент ситуация может перейти в стадию глобальной войны подобно Второй мировой. Поэтому сейчас дают тяжелое вооружение, а завтра-послезавтра могут дать истребители.

— Не бесплатно, конечно?

— Бесплатно? США получат в разы больше или уже получают. Скажем, Польша или Германия дали Украине оружие, танки... Затем они покупают танки у США и сами хотят американские танки, дескать, более современные. Покупают за деньги, конечно, не бесплатно. США могут предоставить определенную сумму в кредит, но в конечном счете всегда получают назад...

Подводя итог вышесказанному, заметим, что США хотят расширить НАТО на основании соображений безопасности или в результате давления. Им это удается, однако, с другой стороны, им также нужно продавать оружие. Откровенно говоря, разговоры США о безопасности тоже напрямую связаны с деньгами. То есть сугубо эмоциональны...

Автор: Тунджа Бенгин (Tunca Bengin)