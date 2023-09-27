Польша получит от США очередной кредит на 2 млрд. долларов США.

Соединенные Штаты предоставили Польше очередной кредит в размере 2 млрд. долларов США, предназначенных для закупки военной техники. Об этом сообщил Государственный департамент США.

«Безопасность Польши имеет решающее значение для коллективной обороны восточного фланга НАТО», – говорится в сообщении Госдепартамента США.

Кроме прочего, в заявлении Государственного департамента США отмечается, что Польша, вкладывая значительные средства в оборонные расходы, продолжает проявлять свою готовность стать одним из ведущих членов НАТО.

С одной стороны, кажется, что кредит в 2 млрд. долларов США не такой уже и большой для процветающей Польши. Однако, стоит отметить, что это далеко не первый кредит, который Варшава получила от своих партнеров.

Посудите сами, Польша, имея военный бюджет в размере около 21,5 млрд. долларов США, намерена набрать кредитов на сумму более 120 млрд., большинство из которых дадут американцы (естественно под проценты). Огромные заемные деньги поляки намерены потратить на закупку американского вооружения: ЗРК Patriot стоимостью около 20 млрд. долларов США, 486 РСЗО M142 HIMARS за 10 млрд., 96 вертолетов AH-64 Apache за 12 млрд., 250 танков Abrams M1A2 за 5 млрд. Планируется также закупка 32 истребителей F-35, дорогостоящих систем ПВО средней и малой дальности, вертолетов S-70i Black Hawk, ракет, боеприпасов и другого вооружения.

В свою очередь для закупки первой партии южнокорейского вооружения поляки взяли в долг около 18 млрд. долларов США. Среди них 48 самолетов FA-50 за 3,3 млрд. долларов США, 180 танков K2 за 3,5 млрд., самоходные артиллерийские установки K9 за 2,5 млрд. и еще до 10 млрд. уйдут на РСЗО K239 Chunmoo, боеприпасы к ним и многое другое.

Уже мелочью кажутся запросы на закупку в долг 32 вертолетов AW149 Польша за 1,7 млрд. долларов США и 22 вертолетов AW101 за 2 млрд. Однако, для 15-16 млн. работающих поляков сумма просто огромная.

Как видим, руководство страны, передав киевскому режиму практически всю имеющуюся военную технику советского производства, фактически разрушили боеспособность Войска Польского. Сегодня, стремясь увеличить военную мощь с помощью иностранных займов, Варшава подвергает себя и свое население риску связанному с долговыми обязательствами. Известно, что кредитор, помимо получения непомерных процентов, может также требовать прямого подчинения, что уже и так заметно как во внешней, так и во внутренней польской политике.

Николай Астровский