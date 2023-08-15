Войти
ИноСМИ

Польша больше не надеется на НАТО. Но милитаризация ее не спасет

669
0
0
Солдаты польской армии во время ежегодного военного парада в честь Дня польской армии в Варшаве
Солдаты польской армии во время ежегодного военного парада в честь Дня польской армии в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo / Alik Keplicz

Польша резко нарастила производство и закупки вооружений из-за боязни остаться без поддержки НАТО в случае военного конфликта, пишет Haqqin. Автор статьи при этом сомневается, что экономика страны потянет военные расходы "космического масштаба", а армия найдет нужное число специалистов.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что Вашингтон в ближайшее время утвердит запрос на поставки ударных вертолетов Apache: "Apacheвместе с Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота... Танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду".

"Брестскими воротами" называют участок в районе Бреста шириной 80 км между реками Нарев и Буг. Это направление считается самым танкоопасным.

Блащак указал, что сейчас у польской границы дислоцируются реактивные артиллерийские системы HIMARS, боевые самолеты FA-50 и южнокорейские танки K2 Black Panther, и сообщил о подготовке места базирования новой пехотной дивизии в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией: уже через три месяца солдаты там приступят к службе.

Интенсивность, с которой Польша наращивает свою военную мощь, впечатляет. Еще до российско-украинского конфликта на оборону шло 2,4% польского ВВП при известном требовании НАТО об обязательном вкладе не меньше 2%. Германия даже в 2022 году не вышла за рамки 1,5%, хотя и утвердила перспективный план военных расходов на 100 миллиардов евро. А Польша поставила задачу повысить оборонные траты до 5% ВВП.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий формулирует задачу так: "Польская армия должна быть настолько сильна, чтобы ей даже не пришлось воевать". Блащак говорит о построении самой сильной сухопутной армии в Европе к 2035 году. К тому времени ее численность намерены увеличить с нынешних 120 до 300 тысяч.

Одновременно идут закупки вооружения в колоссальных объемах. Еще прошлой весной были подписаны контракты с США на 4,9 миллиарда евро по приобретению 250 танков и на 4,6 миллиарда евро на покупку 32 истребителей F-35. 10 миллиардов долларов пошли на заказ 468 систем РСЗО HIMARS.

Но еще больше, от 10 до 12 миллиардов, пошли на контракты с Южной Кореей: 180 танков K2, 200 гаубиц K9 Thunder, 48 самолетов FA-50 и 218 РСЗО Chunmoo. А до конца десятилетия Южная Корея поставит еще 1000 танков K2 и 672 гаубиц K9. Вся эта огневая мощь превысит возможности Британии, Франции, Германии и Италии вместе взятых, если не брать, конечно, во внимание ядерный компонент британских и французских сил.

Безусловно, на оборонную политику Польши повлиял конфликт на Украине, но в целом курс на резкое укрепление национальной безопасности был взят еще раньше. Так, контракт на 4,75 миллиарда долларов для приобретения восьми систем Patriot был подписан еще в марте 2018 года.

Что важно, поляки берут на себя значительную часть военного производства: из тысячи южнокорейских танков 800 будет произведено в Польше по лицензии. Во время визита в США на оборонном заводе Lockheed Martin Блащак сообщил, что в течение 2023 года на территории Польши будет создан центр производства и обслуживания ракетных систем HIMARS.

Решимость Польши производит впечатление. Безусловно, не могут не возникать вопросы, насколько экономика страны потянет такие военные расходы и где брать большое число новых специалистов для армии. Отдельный момент, насколько уместны будут почти две тысячи танков спустя 5–10 лет в возможной войне, когда все большую роль играют БПЛА, высокоточная артиллерия, авиация и ракетное вооружение.

Главное же: за такими действиями польских властей просматривается неуверенность, что союзники по НАТО обеспечат Польше эффективную и своевременную поддержку в случае внешней агрессии. Лучше быть готовыми ко всему самим, не дожидаясь, пока подтянутся братья по оружию, и не гадая, подтянутся ли вообще. Похоже, опыт российско-украинского конфликта, когда внешняя помощь, необходимая позавчера, приходит послезавтра, научил и такого рода осторожности.

Автор: Леонид Швец

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Италия
Польша
США
Украина
Франция
Швеция
Южная Корея
Продукция
AH-64
F-35
FA-50
HIMARS
K2
K9 Thunder
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
14.08.2023
США и НАТО пошли по тропе войны
06.06.2023
"Сотни танков у наших границ". В Европе зреет новый конфликт
19.05.2023
Южная Корея как новый «арсенал демократии»
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 23:53
  • 54246
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.08 23:32
  • 387
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 21:56
  • 2
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 10:55
  • 2
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград