Французы об отправке Британией танков Украине: "Страшно. Сползаем к бойне"

Figaro: французы в ужасе от посылки тяжелых танков из стран Запада на Украину

Перед координационным саммитом НАТО на базе Рамштайн Британия решила поставить киевскому режиму танки "Челленджер-2". Французских читателей это решение напугало: Европа "сползает" в конфликт ради непонятной народу цели.

По мере того, как боевые действия интенсифицируются в Соледаре и вокруг него, Великобритания уже пообещала прислать танки Challenger 2. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецким СМИ в воскресенье, 15 января, что Украина может рассчитывать на новую поставку тяжелых вооружений от своих западных союзников "в ближайшем будущем".

"Недавние обещания поставок тяжелых вооружений реально важны — и я ожидаю, что в ближайшем будущем объемы поставок увеличатся", — сказал Столтенберг в интервью изданию Handelsblatt. Это заявление было сделано перед координационным саммитом западных стран, назначенным на 20 января на американской базе в Рамштайне, Германия.

Количество танков Challenger 2, которые Британия поставит Украине, не уточняется. Но Британия таким образом становится первой страной, согласившейся послать этот тип бронетехники, чтобы помочь Украине бороться с российскими силами. Четыре танка будут посланы немедленно, а восемь дополнительных будут доставлены в скором времени. Киев уже получил от своих западных союзников около 300 танков советского производства, когда-то отданных Москвой этим самым "союзникам", которых она считала своими друзьями. Но пока еще ни одна западная страна не посылала на Украину танки западного производства.

Комментарии читателей:

VoisTout

Заголовок означает: НАТО обязуется в ближайшем будущем увеличить количество смертей с обеих сторон! Я еще раз повторяю, русские никогда не позволят унижать себя, они предпочтут умереть, это их менталитет. Доказательство: сколько миллионов смертей потребовалось, чтобы остановить немцев во время Второй мировой войны?

que vivent les inuits

Я совершенно не разбираюсь в оружии, но в этих поставках танков (или другого оружия) мне непонятен один момент. Наверняка у русских есть десятки военных спутников, они не могут не видеть, куда направляется это оружие, из Польши (я полагаю) на Украину. Мы видели, например, спутниковые снимки стран-союзников по НАТО, на которых было видно скопление русских танков на границе перед началом конфликта. Наверняка и у русских есть спутники, которым железнодорожные составы с танками (или другим оружием) должны быть видны как на ладони, не так ли? Так почему Россия не направляет на них ракеты?

anonyme

Эта война должна пробудить европейцев, потому что пока что так называемый ЕС похож на Вавилонскую башню: каждый за себя и идол-бог за всех. При реальной объединенной в экономическом и военном отношении Европе эта война была бы невозможной, но доживем ли мы до этого дня?

le contribuable plumé

Посмотрите на то, что происходит в Германии. Скоро мы обнаружим двуличность этой страны и неприятности, которая она нам доставит.

mitsu hirato

В этом противостоянии империй каждый несет свою ношу. Украинцы платят кровью, европейцы — экономическими потерями. А вот американцы подсчитывают денежки. Этот конфликт станет хрестоматийным сюжетом, как ловушка Фукидида или Большая Игра с противостоянием Российской и Британской империй в Средней Азии в XIX веке.

mitsu hirato

Не знаю, насколько британские танки изменят ситуацию на поле боя. У меня сложилось впечатление, что современная война — это артиллерийская дуэль с использованием ракет и беспилотников. Танки, кажется, превратились в гробы на колесиках с гусеницами, об этом говорит опыт. Нет сомнений, что и украинцы внутри этих британских танков пострадают от российских аналогов Javelin.

crystal

Страшно. Мы сползаем к глобальной бойне...

Maurice Costard

У ЕС нет ни экономического интереса в этом конфликте, ни большого военного потенциала. Так что, возможно, европейцам стоит немного успокоиться. Все видят, что ни США, ни Россия, ни Украина не могут уступить, так какой смысл нам, европейцам, добровольно заходить в этот стратегический тупик?

Patin-couffin

Для немцев ближайшее будущее наступит в 2024 году! "Боевые танки немецкого производства, ожидаемые Украиной, будут готовы к поставке не раньше 2024 года", — предупредил производитель вооружений Rheinmetall, пишет The Guardian.

ABC

Начинается полная чехарда, и все это, конечно, без учета мнения людей или, по крайней мере, их представителей в национальных парламентах. Хотя о суверенитете мы говорим-пишем бесконечно много.

tarte au marron

Машина по закупке американского оружия работает полным ходом. США были действительно очень сильны в этом плане, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе все менее ясно. Даже если Россия выиграет, США тоже не останутся в накладе, они будут продавать оружие. А если Россия проиграет и Китай сможет эксплуатировать всю Сибирь и Дальний Восток России, мы что, от этого выиграем? Нет, наше будущее будет очень мрачным.

opinionlucyves

Если все будут себя так вести и дальше, мир никогда не наступит.

José Fonte

Помимо 14 тяжелых танков Challenger 2, Великобритания объявляет о поставке Украине 20 гаубиц M109 и ударных вертолетов Apache. Другие страны сделают свои заявления во время саммита в Рамштайне. Русские неудачно выбрали время, чтобы бомбить жилые дома Днепропетровска.

Chewbacca

В 1991 году Советский Союз распался без боя, и теперь эта оплошность будет исправлена.

lucidator

Мы закончим тем, что начнем запускать ракеты [по российским целям], говоря о своем якобы неучастии в украинском конфликте. Надо сказать прямо: мы ведем войну.

AV68

Прекрасное оружие, спору нет. А мир-то когда настанет после всего этого? Кто о нем говорит?

Jean Bonbeur

Этого бы не произошло, если бы российская армия не нанесла недавно удар по мирным жителям. Эта серьезная тактическая ошибка Путина приведет к тяжелым потерям в российской армии и, вероятно, к ее поражению.

Aragorn

Удары по Днепропетровску — это новое 11 сентября для Запада, которое оправдает гораздо более активное участие НАТО в событиях на Украине. Цель — вытеснить Россию.