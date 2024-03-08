Впервые в истории. Россия использовала новейшее оружие на Украине (Military Watch Magazine, США)

MWM: применение "Циркона" стало важной вехой в развитии гиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин подтвердил использование "Циркона" в ходе спецоперации на Украине, пишет MWM. Применение этой ракеты в боевых действиях стало важной вехой в истории гиперзвукового оружия, подчеркивается в статье.

После многочисленных сообщений из российских и западных источников о применении гиперзвуковой крылатой ракеты “Циркон” в поддержку спецоперации на Украине президент Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию 29 февраля подтвердил, что ракета действительно совершила свой первый боевой пуск. “Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования “Циркон”, о котором в послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю”, — заявил он. Президент уточнил, что ракета способна развивать скорость до 9 Махов и имеет дальность полета более 1 000 километров.

Примечательно, что его заявление прозвучало ровно через шесть лет после того, как он в одном из предыдущих обращений анонсировал эту систему стратегического вооружения наряду с пятью другими. В их число вошли межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования “Сармат”, межконтинентальный ракетный комплекс “Авангард” с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, баллистическая ракета воздушного базирования “Кинжал”, беспилотная атомная подводная лодка “Посейдон” и атомная крылатая ракета 9М730 “Буревестник”. Таким образом, первое применение “Циркона” позволило российским источникам подчеркнуть значительный прогресс, в результате чего этот ценный ресурс приведен в рабочее состояние.

Запуск “Циркона” по целям на Украине — важная веха в революции гиперзвука как первое в истории боевое применение аппарата этого типа. Этот вид оружия не только позволяет поражать цели на бóльшем расстоянии и на значительно более высоких скоростях, но и может маневрировать на конечных стадиях полета по мере спуска в более плотные слои воздуха, что повышает точность и значительно затрудняет перехват. Гораздо более крупный планирующий аппарат “Авангард” используется на базе российских межконтинентальных баллистических ракет с 2022 года. Кроме того, планирующие блоки также используются на китайских и северокорейских тактических баллистических ракетах, таких как DF-17 и “Хвасон-8”. В результате американские военные значительно увеличили финансирование разработки гиперзвукового оружия.

“Циркон” разрабатывался в первую очередь как противокорабельный ракетный комплекс, но имеет вторичную возможность поражения сухопутных целей и в настоящее время используется на ряде классов российских военных кораблей. Ракета несет боевое дежурство с января 2023 года. Ранее министр обороны Сергей Шойгу подытожил значение ракеты как фактора увеличения боевых возможностей ВМФ России следующим образом: “Корабль, вооруженный “Цирконами”, способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет “Циркон” является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО”.

В настоящее время разрабатывается сухопутная подвижная пусковая установка для ракет. Хотя использование этого класса ракет против целей на Украине вряд ли окажется экономически эффективным и, скорее всего, не станет рядовым явлением в ходе конфликта, это позволит испытать новую ракету в боевых условиях, а также обеспечит значительный пиар-импульс ВМФ России и оборонному сектору страны.