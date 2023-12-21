У России плохие новости для НАТО

После прошедшей расширенной коллегии Минобороны с участием президента РФ мировые СМИ наперебой бросились обсуждать "нагнетание военной риторики", "угрозу нападения на страны НАТО" и "масштабное бряцание оружием".

Если отбросить дежурную истерию, то справедливости ради нужно признать, что бряцать нам есть чем.

В этом году российские войска стратегического назначения закончили перевооружение (не забудем про постановку на боевое дежурство очередного полка гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", против которого у НАТО методов нет и в обозримом будущем не ожидается). Уровень современных вооружений и техники в войсках доведен до 95%, а морской компоненты — практически до 100%. Военно-морской флот получил четыре новейшие стратегические подводные лодки и восемь надводных кораблей. Гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен почти на 98%, а всего с начала СВО объемы поставок техники возросли в три раза, автомобилей и бронетехники — в 4,5 раза, беспилотных летательных аппаратов — в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов — в 17,5 раза. По словам Сергея Шойгу, "несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО (вместе взятые)".

Западные эксперты, нервно сглатывая, открыли свои папочки и облегченно выдохнули: если довериться калькулятору, то по "головам", боеголовкам и прочим БМП США вкупе с сателлитами в главных западных военных рейтингах все еще держатся на условном первом месте, а значит, воинственная бензоколонка на втором месте не такая уж страшная и можно продолжать осторожно грозить пальчиком.

Но, похоже, наши оппоненты упустили главное.

Никакое самое фантастическое оружие, даже имеющееся в неограниченных количествах, не может заменить реального боевого опыта воюющих им солдат, их мотивации и боевого духа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии не утверждал, что у нас больше всех солдат и больше всех оружия. Он просто отметил, что "Российская армия на сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире" и что боевой опыт в рамках СВО получили более 650 тысяч человек.

Это означает, что с учетом нынешней численности ВС РФ в один миллион сто пятьдесят тысяч человек боевой опыт имеют более половины наших военнослужащих. Это показатель, к которому и близко не может подобраться ни одна из западных армий. Для сравнения: даже на пике гегемонизма во всей армии США было максимум десять процентов военнослужащих, которые просто физически хоть раз были в зоне боевых действий, то есть в это число входят раздатчики ланчей в столовых, адъютанты, заправщики, строители, механики и т. д.

Напомним, что к моменту начала Великой Отечественной войны Красная армия имела значительно больше солдат и военной техники, чем немцы, а многие виды оружия не имели аналогов — как тот же танк КВ-2. Тем не менее этот перевес не смог предотвратить тяжелые поражения первого этапа войны, где на первый план вышли серьезный боевой опыт и выучка немецких солдат. Однако к 1945 году Советская армия накопила колоссальный боевой опыт и к моменту начала операции против японцев считалась самой сильной армией в мире. Американцы были уверены, что СССР сможет победить японцев в Маньчжурии и Северной Корее минимум за полтора года. Квантунская армия Японии, считавшаяся на тот момент непобедимой, была разбита за девять дней.

Именно поэтому сейчас российское руководство в корне ломает известную поговорку, согласно которой "генералы всегда готовятся к прошедшей войне".

По словам министра обороны России, у нас в стране в кратчайшие сроки создали новую систему подготовки военных специалистов и передачи боевого опыта, причем в боевую учебу внедрены новые, нестандартные тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность в рамках СВО. В три раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов, круглосуточно работают более 800 учебных военных объектов, в военных вузах по новым программам обучаются более 60 тысяч человек. Серьезнейший фокус делается на подготовку специалистов РЭБ, ПВО и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Учить есть чему.

В рамках СВО наша армия (порой ценой ошибок и потерь) получила бесценный опыт и на поле боя отработала множество элементов "войны будущего", включая:

успешное применение всех видов новейших и перспективных вооружений;

выявление и массовое уничтожение лучших образцов западной военной техники;

эффективную тактику против вражеских подразделений, обученных по уставу и методичкам НАТО;

успешное противодействие системам ПВО стандарта НАТО, часто управляющихся военнослужащими альянса;

эффективные наступательные действия против превосходящего по численности противника;

отработку взятия городов и укрепрайонов с минимальным ущербом для гражданского населения;

и многое-многое другое.

По словам Владимира Путина, "такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, как у армии России, в мире уже никто не имеет". По мнению ряда зарубежных военных экспертов, из СВО на Украине Россия выйдет с совершенно новой армией, против которой у НАТО шансов нет.

Как не раз заявлял глава нашего государства, мы не ищем конфликта с НАТО, но готовы дать "адекватный ответ". И на этом фоне уже не удивляет грустная ремарка генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил: "Нам нужно готовиться к плохим новостям".

Поздно готовиться, господин Столтенберг. Они уже здесь.

Кирилл Стрельников