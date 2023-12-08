«Физики и лирики» на фронтах гибридной войны

По указанию премьер-министра Михаила Мишустина профильные министерства готовят план по увеличению бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим направлениям до 40%. Фото Reuters.

Как обеспечить баланс интересов в образовательных программах

Обострение международной обстановки, трансформация вооруженных конфликтов прямо влияют на поиски оптимальных путей развития системы образования в условиях новых вызовов, рисков, опасностей и угроз.

Прогнозы развития международной обстановки на период нескольких десятилетий свидетельствуют о наличии серьезных предпосылок для усиления глобальной критичности и нестабильности, трансформации международных норм и правил.

КРУТЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Важнейшими факторами, определяющими способность государств и их коалиций оказывать влияние на международную обстановку, являются:

– трансформация однополярного мира в многополярный;

– наличие ядерного оружия как средства стратегического ядерного сдерживания;

– появление средств стратегического неядерного сдерживания (дальнобойного высокоточного оружия, разработки гиперзвуковых и автономных систем и оружия на новых физических принципах);

– расширенное использование доктрин сдерживания принуждением и отрицанием, появление новых механизмов управления интенсивностью гибридных военных конфликтов.

Вышеперечисленные факторы рассмотрены в авторской публикации «Дипломатия эскалации/деэскалации в современных военных конфликтах» (см. «Проблемы национальной стратегии», 2023, № 6).

Кроме того, на трансформацию форм и способов влияния на международную обстановку воздействуют следующие факторы:

– расширение географии и интенсивности применения Западом комплекса инструментов гибридной войны (ГВ);

– использование в противоборстве факторов критичности и концепции «управляемого хаоса»;

– специальная военная операция (СВО), проводимая Россией в ответ на расширение НАТО и попытки США сформировать на Украине очаг агрессии против нашей страны;

– формирование Вашингтоном новой сети военно-политических союзов, расширение и гибридизация НАТО;

– возрастание роли негосударственных субъектов, рост количества политико-военных комбинаций с государственными и негосударственными участниками;

– диффузия мощи в многополярном мире на фоне распространения информационных и военных технологий;

– демографические изменения, которые требуют повышенного внимания государства к сбережению народа как важнейшему фактору обеспечения обороны, стратегической стабильности России;

– усиление соперничества по доступу к глобальным ресурсам.

О ТРАНСФОРМАЦИИ СОЗНАНИЯ

Одним из последствий формирующейся критичности в международных отношениях стали ГВ, стратегии которых построены на балансе военно-силовых и невоенных форм и способов насилия («США: ставка на мировую гибридную войну», «НВО» от 30.11.23). Фактически Россия, Китай, КНДР, Иран и другие государства сегодня живут в условиях военного времени. А стратегия ГВ объединяет последние достижения гуманитарных и технических наук в интересах насильственного навязывания противнику своей воли.

Масштабы и размах стратегий ГВ расширяются до уровня мировой гибридной войны (МГВ) – многомерного межцивилизационного конфликта, в ходе которого большинство государств мира прибегают к целенаправленному адаптивному применению как военно-силовых, так и несиловых форм и способов противоборства, включая экономическое удушение противника, использование подрывных информационных и кибертехнологий. В начальной стадии противоборства на смену традиционным инструментам прямого военного противоборства, вооруженного насилия приходит новое поколение более тонких инструментов, сочетающих силовые методы воздействия с манипулятивным управлением массовым сознанием и массовым поведением.

В общем виде трансформация сознания представляет собой плавный переход от одного состояния восприятия человеком себя как личности и окружающей действительности к другому. Иногда этот переход ведет «вверх», и мы попадаем в более гармоничное состояние. Технологии информационно-психологической войны нацелены на переход «вниз», к состоянию «управляемого хаоса».

В основе теории управляемого хаоса лежит идея о смене (чередовании) порядка и хаоса под воздействием сложных социальных технологий. Разрушение установившегося порядка приводит к состоянию хаоса. «Управляемый хаос» означает, что порядок не является строго закрепленным и люди готовы не соблюдать его. Теория хаоса применяется в математике, биологии, инженерии, робототехнике. И – что особенно важно в контексте рассматриваемой темы – в политике, экономике, финансах, информатике, философии и психологии.

Значение сетевой структуры управления в теории управляемого хаоса заключается в повышении неуязвимости и в придании такой структуре черт мультиразумной целеустремленной организации, когда каждый элемент системы принимает свое решение, действует автономно, но в интересах достижения одной или нескольких взаимосвязанных между собой целей.

Для хаотизации порядка, норм и правил поведения людей заблаговременно проводится комплекс мероприятий информационно-психологического воздействия на сознание широких групп населения страны – жертвы агрессии. Используются такие способы хаотизации общества, как информационные войны, кибератаки, шпионаж, коррупция, действия «пятой» и «шестой» колонн, разжигание межнациональных и межрелигиозных конфликтов, поощрение разного рода сектантства. При этом обеспечение скрытности носит условный характер, а недостаточный контроль властей над СМИ облегчает открытое распространение ложных ценностей, размывание национальных и культурных основ народа.

Для сбора сведений о людях, представляющих интерес как объекты информационно-психологического воздействия, используются «прорехи» в защите персональных данных в ряде учреждений и институций (банков, органов здравоохранения, предприятий торговли), которые накапливают избыточные сведения о гражданах. Целью «мягкой» агрессии является переформатирование неудобных государств, перестройка массового сознания, снижение воли граждан к сопротивлению и самоорганизации, формирование общества со стертой памятью. Важным объектом является молодежь.

ФАКТОРЫ МГВ И УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

Широкий спектр гибридных угроз обусловливает необходимость радикальной адаптации учебных программ вузов к реалиям современности, включая подготовку специалистов по безопасности, налаживание информационно-аналитической работы, нацеленной на прогнозирование вариантов развития обстановки и выработку предложений по нейтрализации угроз и вызовов.

Для ГВ характерны следующие измерения, требующие отражения в учебных программах:

– всеобъемлющий характер конфликта, который ведется с применением военных и невоенных форм воздействия с упором на идеологические средства;

– война построена на стратегии измора, что придает конфликту длительный характер;

– к ГВ неприменимы нормы международного права, в ней нет понятий «фронт» и «тыл»;

– новое измерение войны обладает по отношению к предшествующим статусом и энергией отрицания и обусловливает переход к нелинейной парадигме войны.

Стратегия ГВ построена на применении широкого спектра знаний, связанных с гуманитарными науками. Между тем учебные программы гуманитарных вузов все еще не отражают специфику практического использования гуманитарных наук в оборонительных и наступательных стратегиях МГВ, в незначительной степени способствуют подготовке кадров, владеющих необходимой суммой знаний. Ответные меры России на применяемую против нее стратегию ГВ должны включать адаптацию внутренней и внешней политики, экономики, военного дела, образования, здравоохранения, кадровой политики и других жизненно важных сфер. Важна роль внедрения кибернетического управления экономикой как ведущего фактора обеспечения успеха России в МГВ и подготовки необходимых для решения этой комплексной задачи кадров. Знания и умения их должны охватывать сферы экономики, управления и технологий в сочетании с реалиями политики, дипломатии и военного дела.

Реформа системы высшего образования должна быть нацелена на достижение следующих целей:

– гибкая адаптация к изменениям состава и характера гибридных угроз безопасности государства;

– обновление списков специальностей, сокращение выпуска юристов, экономистов, социологов, менеджеров и усиление инженерно-технических направлений, выпуск специалистов, способных осваивать и разрабатывать технологии искусственного интеллекта и обработки «больших данных»;

– упорядочение целевого обучения и повышение его эффективности.

Целевое обучение для инженерных специальностей должно предусматривать условия последующей комфортной работы, уровень заработной платы, решение жилищных вопросов, социальный пакет.

НЕОБХОДИМЫЕ РЕФОРМЫ

Ведется дискуссия о соотношении фундаментальных знаний и специализации, об оптимальных сроках обучения и производственной практике, о стипендиальных программах для студентов инженерно-технических специальностей. Требуются повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вузов с учетом новых вызовов и угроз, новые методы привлечения студентов к научной деятельности, взаимодействие вузов с технологическими и промышленными компаниями, трудоустройство выпускников.

Звучат предложения установить для инженерных факультетов три обязательных экзамена: профильную математику, информатику и физику (не в качестве альтернативы, а вместе). Стимулировать изучение физики, не допускать «натаскивания» на ЕГЭ, а формировать понимание физики как предмета. Помнить, что информатика – это цифровая грамотность и язык, а физика – это базовая грамотность и понимание мира. Информатики способствуют развитию наукоемких областей, но истинными «локомотивами» технологического развития являются физики, химики, инженеры и представители других естественных наук. Необходимо мотивировать школы создавать и профильные классы с акцентом на инженерно-техническую подготовку.

В ноябре президент РФ Владимир Путин выступил на конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и поручил правительству и компаниям, входящим в альянс по развитию ИИ, работать над увеличением мощностей российских суперкомпьютеров не менее чем на порядок. В ближайшее время в России утвердят новую стратегию развития ИИ. Премьер-министр Михаил Мишустин дал указание Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития подготовить план по увеличению бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим направлениям. Решено перераспределить бюджетные места в вузах в пользу инженерных специальностей (почти 40% от общего количества). Но здесь важно «не перегнуть палку».

При всей важности трансформации высшего образования с акцентом на расширение инженерно-технического направления вызывает опасение возможное снижение внимания к изучению гуманитарных наук. Факторы стратегии МГВ требуют стратегического осмысления с применением категорий гуманитарных наук – философии, истории, культурологии, регионоведения, социологии, культурной и социальной антропологии, этнографии, когнитивистики, психологии, стратегической культуры. Эти дисциплины важны для подготовки политиков, дипломатов, разведчиков, военачальников, руководителей производства и т.п.

Вопросы трансформации образования обсуждались в Московском гуманитарном университете на XIX Международной научной конференции «Высшее образование для XXI века. Высшая школа России в условиях глобальных вызовов, рисков, угроз». Прозвучали соображения о стратегических задачах высшего образования, касающихся вопросов национальной обороны, о государственной политике как факторе информационного противоборства, о демографии, пространственном развитии страны, комплексной безопасности.

Выступая на форуме на Валдае, Путин назвал нашу страну государством-цивилизацией. В этой формулировке отражено и как мы понимаем собственное развитие, и каковы принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся. Межцивилизационный размах МГВ требует включения в список гуманитарных дисциплин нового учебного курса, призванного стать концептуальной основой «русского мира». Назовем такой курс «Российская цивилизация». Его задачей будет отразить нашу цивилизацию как уникальное социокультурное образование. Россия как сердце Евразии представляет собой совокупность исторически сложившихся ценностей, традиций, обычаев, языка, искусства и других аспектов культуры. Следует отметить значимость русского языка как консолидирующего фактора российской цивилизации и действенного оружия на театрах МГВ.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

Требует внимания и отражение в учебных программах гуманитарных вузов, военно-учебных заведений вопросов философии и социологии войны, стратегической культуры, технологий формирования «серых зон» и пр. Необходим междисциплинарный подход при изучении МГВ с опорой на несколько ключевых факторов, перечислим их. МГВ в противопоставлении мирной жизни, активность применения инструментов МГВ в целях переформатирования государств и целых регионов при насильственном переводе их в другую стадию существования. Понимание МГВ как своеобразной социальной константы, рассчитанной на длительный период времени. Рассмотрение МГВ как длительной фазы развития человеческого общества, по итогам которой будет формироваться новая мировая архитектура.

Минобрнауки поддержало курса «Гибридная война» в учебные программы вузов, инициативы МГУ, РГСУ и некоторых других вузов.

Назрела необходимость включения понятий, связанных с ГВ, в документы стратегического планирования РФ. Первым подготовительным шагом в этом направлении могла бы стать подготовка Тезауруса – словаря, включающего специальную терминологию, понятия, определения и термины ГВ. Внимание военного руководства к проблеме ГВ было отражено в выступлении министра обороны Сергея Шойгу на недавнем Х Сяньшанском форуме «Общая безопасность и прочный мир» в Китае. В Ассоциации военных наук Китая состоялся обмен мнениями с китайскими коллегами по вопросам трансформации военных конфликтов современности. Интерес к этой теме в КНР открывает возможности для взаимодействия в различных сферах, включая образовательную.

Но это лишь первые шаги. Следует не откладывая развернуть подготовку преподавателей, разработать и издать учебники и методологические материалы по вопросам стратегии и применения инструментов ГВ: информационно-психологической войны, цветной революции, прокси-войны. Появление инновационного курса «Гибридная война» в учебных программах вузов России будет способствовать повышению их рейтинга и привлекательности для отечественных и зарубежных абитуриентов.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.