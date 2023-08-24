США активно пользуются "страшилками" о России в своих целях

Вашингтон будет только ужесточать внешнюю политику в отношении России и Китая, чтобы предотвратить радикализацию у себя дома, пишет Geopolitika.news. Образ России, способной вот-вот проглотить союзников США, превратился в инструмент, от которого они не откажутся. Между тем ситуация в мире накаляется.

Зоран Метер

К сожалению, нам придется привыкнуть ко встречам в море и в воздухе двух противоборствующих государств как близ Аляски, так и в области Тайваня и Черного и Балтийского морей. Эти инциденты будут только учащаться, и участвовать в них будет все больше военных средств и техники. Все это будет продолжаться до тех пор, пока у кого-нибудь не лопнет терпение. Тогда в противника полетит первая ракета или снаряд, который подожжет мир.

Американская внутриполитическая арена постепенно закипает, хотя предвыборная кампания официально еще даже не началась - она стартует в сентябре текущего года).

Нынешний президент и вероятный кандидат от Демократической партии на выборах осенью будущего года Джо Байден уже выступает с традиционными пиар-речами перед своими единомышленниками под новым лозунгом "Байдономика" (англ. bidenomics). Он превозносит свою экономическую политику, говорит о снижении небывало высокой инфляции, хвалится тем, что удалось избежать роста безработицы, которая держится на уровне 3,6%. По словам Байдена, американская экономика идет по пути так называемого "мягкого приземления", без рецессии. Об этом президент США заявил на предвыборной встрече в Нью-Мексико в прошлую среду.

Тем не менее недавние опросы показали, что стиль Байдена в управлении экономкой одобряют всего 30% американцев, и это за 15 месяцев до выборов 2024 года. Опрос проводил канал NBC News.

С другой стороны, республиканцы говорят о крахе экономической политики Байдена и подчеркивают рекордную инфляцию за последние 40 лет, которая пришлась именно на его мандат. Они также отмечают снижение уровня жизни граждан и их максимальную в истории закредитованность. Несколько дней назад кредитный долг граждан перевалил за невероятные триллион долларов. Республиканцы указывают и на сокращение банковского кредитования бизнеса, и на снижение американского кредитного рейтинга впервые с ААА на АА+ (агентство Fitch), а также на недавнее снижение рейтинга десяти американских банков, на резкий рост преступности и катастрофическую ситуацию с мигрантами на южной границе Соединенных Штатов Америки.

Нет смысла вступать в споры о том, чьи аргументы звучат убедительнее, так как кампания только началась. Во всем этом есть нечто куда более важное: началось личное противостояние между Байденом и Трампом, которое рано или поздно перейдет на партийный уровень, и хорошо бы оно не захватило как никогда прежде расслоившееся американское общество.

Президентская кампания уходит из политической сферы в правовую

Тем временем бывший президент США и вероятный кандидат от Республиканской партии на эту должность на выборах осенью 2024 года Дональд Трамп не остается у Джо Байдена в долгу, тем более что, несмотря на многочисленные судебные процессы, его в качестве кандидата от Республиканской партии поддерживают почти половина ее сторонников. Так, пятого августа Трамп выступил с пламенной речью перед своими избирателями в Южной Каролине.

Бывший, а возможно, и будущий президент США, в частности, сказал, что некоторые страны располагают сокрушительным оружием способным уничтожить весь мир.

"Я предотвращу Третью мировую войну… Я не позволю, чтобы это произошло", — сказал Дональд Трамп, который часто повторяет, что Джо Байден ввергнет США в Третью мировую войну и в ядерный конфликт с Россией.

Но что вызывает беспокойство в самих Соединенных Штатах Америки, так это то, что впервые в истории президентская кампания перешла из сферы политики в сферу правосудия. Администрация Джо Байдена и Демократическая партия напрягли все силы не только для того, чтобы дискредитировать Дональда Трампа в СМИ. В принципе тут нет ничего необычного, ведь это происходит с 2016 года, когда Трамп от имени Республиканской партии выступил против демократического кандидата Хиллари Клинтон, и когда либеральные СМИ превратили его в "ходячее царство порока", повесив на него все смертные грехи, вытащив "всех скелетов из шкафов", в том числе откровения разных дам, мягко говоря, сомнительной репутации, о "развратном Дональде Трампе". Все это месяцами муссировалось в американской медиа-сфере.

Подобный метод политической расправы в США стал историческим прецедентом, ведь еще никогда ничего подобного с кандидатами в президенты не случалось. Но и этим дело не ограничилось, как выяснилось впоследствии. Все потому, что в итоге Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон, которую хвалили с утра до ночи все СМИ, и которая лидировала с большим отрывом согласно всем опросам.

Трампа хотят посадить за решетку

Поэтому демократы на этот раз пошли на шаг дальше и решили не только сбросить Дональда Трампа с политической арены, но и буквально посадить его за решетку, чтобы расчистить пространство для более молодого и перспективного кандидата на республиканских праймериз — губернатора Флориды Рона Десантиса. Считается, что расправиться с ним будет куда проще, поскольку его поддержка весьма далека от популярности Трампа. Кроме того, если Рон Десантис все-таки победит Джо Байдена на выборах, он останется глобалистом, в отличие от Дональда Трампа, который символизирует собой политику американского изоляционизма, воплощенную в его программе "Сделаем Америку снова великой". Эта программа, основанная на традиционных и христианских ценностях США, диаметрально противоположна глобальной политике Байдена и его идеологическим ценностям, среди которых преобладают гендерная идеология и разные ЛГБТ движения, а также права сексуальных меньшинств, и которые с большой скоростью распространяются по американским союзным государствам, где у власти стоят демократы.

Однако этот новый шаг в схватке демократов и американского глубинного государства, о чем нельзя забывать, с Дональдом Трампом сопряжен не только с трудностями, но и с опасностями для самого американского общества. Об этом десять дней назад откровенно написало даже либеральное американское издание "Уолл-стрит джорнэл", но не в статье одного из своих журналистов или обозревателей, а в редакторской колонке.

В ней сказано, что недавно начавшийся судебный процесс против Дональда Трампа в Вашингтоне, а точнее в округе Колумбия, при участии ультралиберального афроамериканского судьи Тани Чуткан по обвинению в подстрекательстве к вооруженному перевороту в начале января 2021 года на Кэптон Хилл после победы Байдена на президентских выборах приведет к тому, что еще большее число сторонников республиканцев и даже нейтральные американцы встанут на сторону Трампа, поскольку в глазах общественности он превратится в жертву политических преследований, цель которых — не пустить его опять к власти.

Дело в том, что, несмотря на ряд судебных процессов против Дональда Трампа, начавшихся в последние недели и месяцы, его популярность быстро растет. И если недавно, согласно опросам, он опережал своего главного республиканского конкурента, упомянутого Рона Десантиса, всего с 30% голосов, то после четвертого иска, поданного в суд в Вашингтоне (в общей сложности ему грозит 50 лет заключения) Трамп моментально получил дополнительную поддержку и обошел Десантиса, получив 36% голосов. Затем его рейтинг вырос до 40%. С другой стороны, Рон Десантис переживает настоящее фиаско, поскольку его поддерживают всего 13% республиканцев, и на прошлой неделе он был вынужден пойти на радикальные кадровые перестановки в руководстве своего предвыборного штаба. Даже если ему достанутся голоса тех, кто пока поддерживает десять других республиканских кандидатов, Рон Десантис все равно не сможет нагнать Трампа.

Ничья

Но если Джо Байден думает, что, отправив Трампа за решетку, он что-то изменит в свою пользу, то ошибается. Сейчас рейтинги Байдена и Трампа равны: у обоих, согласно последним опросам, по 43% голосов американцев.

Более того, американская конституция позволяет баллотироваться в президенты любому американцу, даже осужденному, отбывающему наказание в тюрьме. Именно об этом Дональд Трамп и напомнил: он не откажется от намерения баллотироваться, даже если его посадят в тюрьму.

В подобных обстоятельствах Дональд Трамп, безусловно, приобрел бы ореол жертвы политических преследований, чего еще не бывало в американской истории. Де-факто его судят за то, что он выражал свое мнение, согласно которому результаты американских выборов были фальсифицированы. Но он имеет на это право. Так делают многие политики по всему миру, особенно когда проигрывают с небольшим отставанием. Конечно, прокурор обвиняет его в том, что подобными заявлениями он косвенно призвал граждан и своих сторонников к насильственному нападению на здание Конгресса шестого января 2021 года. Однако обвинения звучат весьма неубедительно.

Именно поэтому Трампа, по-видимому, не захотели заключать под стражу после его появления на прошлой неделе в окружном суде означенного округа недалеко от Вашингтона, где он заявил о своей невиновности по предъявленным ему обвинениям. Хотя ранее многие американские СМИ предполагали, что Трампа лишат свободы и отправят в тюрьму.

Однако суд лишь "поручил" ему найти доказательства того, что выборы были фальсифицированы, а иначе ему грозит срок. Правда, он и его адвокатская команда именно этого и хотели, поскольку теперь на суд общественности будет представлено все, на что они обращали внимание как на противозаконное во время прошлых выборов. Таким образом, теперь вопрос только в том, насколько эти доказательства будут убедительными. Но если они действительно будут убедительны, то навредят, несомненно, самому Джо Байдену.

Дональду Трампу позволили защищаться на свободе, что подтверждает, насколько опасной стала поляризация американского общества. Кроме того, ясно, что внутри Демократической партии поняли — арест Трампа сейчас сослужит им плохую службу. Тем не менее это не означает, что демократы отказались от идеи засадить его за решетку. Напротив!

Республиканцы начнут расследование против Байдена

Республиканское большинство в Конгрессе все громче критикует судебное преследование Дональда Трампа, заявляя о том, что это месть Байдена и политические репрессии. Но на этом республиканские конгрессмены не остановились. В соответствующем комитете Конгресса по надзору за исполнительной властью начато расследование против самого Джо Байдена в связи с коррупционными махинациями его сына Хантера Байдена и украинской энергетической компанией "Бурисма". Считается, что в махинациях сыну помогал сам Джо Байден во времена вице-президентства в администрации Барака Обамы и курирования постреволюционной Украины в 2016 году. Якобы отец и сын, как о том недавно доложил Конгрессу некий партнер Хантера по бизнесу, который слышал разговоры Байдена с представителями "Бурисмы", получили от украинцев по пять миллионов долларов каждый.

В связи с этим республиканцы готовят против Джо Байдена процедуру импичмента. И хотя, учитывая расстановку сил в Конгрессе, эта инициатива обречена на провал (требуются две трети большинства голосов в Сенате, который контролируют демократы, и вообще импичмент не удавался ни разу за всю историю, так что не пройдет и сейчас), в принципе этой процедуры и обвинений против семьи Джо Байдена, прозвучавших в общественном пространстве, по мысли республиканцев, будет достаточно, чтобы пошатнуть и без того не блестящие предвыборные позиции Байдена.

Марафон

Однако все вышеописанное только начало длинного американского политического и предвыборного марафона. Возможны еще резкие ускорения, замедления и даже выбывание из изнуряющей гонки. Поэтому прогнозировать, кто будет возглавлять Соединенные Штаты Америки в 2025 — 2029 году, — дело неблагодарное.

Кроме того, не исключено, что ради предотвращения радикализации внутренних американских конфликтов, не говоря уже о гражданской войне, хотя об ней предупреждают даже некоторые влиятельные американские СМИ, в том числе упомянутый "Уолл-стрит джорнэл", администрация Джо Байдена резко обострит внешнюю политику в отношении одного из двух своих главных соперников — России или Китая, а может, обоих. Цель — добиться внутренней национальной сплоченности перед лицом внешней опасности. Подобными методами пользовались не единожды и не одни только США.

Европейские элиты в страхе от того, что происходит

Бурлящая обстановка в США вызывает большую озабоченность и у правящих структур Европейского Союза. Тревога от новостей о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом лишь отчасти прошла после означенного решения суда в Вашингтоне начать самый опасный для Трампа процесс. Теперь речь идет не о лжесвидетельстве, связанном с некой дамой, и не о противозаконном хранении документов, содержащих государственную тайну (кстати, такие же нашли ни много ни мало в гараже и у Байдена), а о госизмене.

Тем не менее, как пятого августа написало американское издание "Политико", европейские элиты по-прежнему боятся возвращения Дональда Трампа к власти, помня его жесткую политику и риторику в отношении Европейского Союза и Германии. Когда-то Трамп упрекал их за слишком низкие отчисления в НАТО и за то, что они полагаются исключительно на американский оборонный щит, который позволяет им беспрепятственно развивать свою экономику и не бояться за коллективную безопасность. Дональд Трамп грозил вывести американских солдат из Германии и перебросить их в Польшу, а также ввести пошлины из-за монополистического поведения на сталь, немецкие автомобили и так далее.

Ностальгия по Трампу

На самом деле лично я не вижу особенных причин для описанного страха, охватившего брюссельские структуры и политическое руководство в важнейших европейских столицах, Берлине и Париже, о чем пишет "Политико".

Из-за своей неосмотрительной политики европейские элиты, испугавшись Трампа, буквально бросились в объятия Байдену после его победы на выборах в ноябре 2020 года и, забыв обо всем на свете, почти моментально согласились на то, что он от них потребовал. А ведь на самом деле Джо Байден, действуя "политически корректно", сделал с Европой и забрал у нее намного больше того, что хотел с ней сделать и что хотел от нее получить Дональд Трамп.

Джо Байден сделал Европу полностью зависимой от США, разорвал ее выгодные энергетические связи с Россией, существовавшие десятилетиями, и заменил их на поставки дорогого американского сжиженного природного газа. Байден подорвал немецкие балтийские газопроводы "Северный поток", в чем потом благодаря "официальному расследованию" обвинил саму Украину и ее разведку! Кроме того, именно Байден создал законные условия для ухода крупных европейских высокотехнологичных компаний, прежде всего немецких, в Соединенные Штаты Америки, где для них создали более выгодные условия деятельности, и так далее и тому подобное.

Более того, на востоке Евросоюза ведется открытая и крайне опасная "опосредованная война" с Россией. Евросоюз вынужден финансировать этот вооруженный конфликт, оказывая финансовую помощь Киеву. США лидируют в поставках вооружений Украине, отправляя 75 — 80% в всех западных вооружений. Но Джо Байден не намерен эту войну прекращать и настаивает на продолжении украинского контрнаступления. На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона сказал, что украинское контрнаступление продвигается медленно и постепенно и затянется надолго, но в итоге оно все-таки принесет Киеву положительные результаты. Теперь Джо Байден намерен потребовать от Конгресса дополнительные 20 миллиардов долларов на помощь Украине.

С другой стороны, Дональд Трамп совершенно точно прекратил бы войну с Россией, надавив на Киев и добившись от него начало мирных переговоров с Москвой.

Но потерянным и беспомощным европейским элитам, пусть они и сами хотели бы завершения войны, этого как будто мало. При этом в Европейском Союзе все больше тех, кто сомневается в успехе украинского контрнаступления и окончательной победе Украины над Россией, и тех, кто склонен искать политическое решение украинского кризиса, вроде итальянского министра обороны.

Учитывая сложившуюся сейчас на европейском континенте ситуацию, было бы логичнее, если бы европейские политические элиты с ностальгией, а не с ужасом вспоминали неуклюжую политику Дональда Трампа в отношении европейских государств. Тогда Европейский Союз еще был похож на субъект, который что-то решает, и у которого хотя бы есть право высказаться по поводу той или иной мировой проблемы и вариантах ее решения.

Теперь с этим покончено. Образ России способной вот-вот проглотить Европу превратился в инструмент, от которого ни одна американская администрация, как я думаю, даже новая трамповская, больше не захочет отказаться, ведь он позволяет крепко держать Европейский Союз в кулаке.

Как бы грубо это ни звучало, но хорошо еще, что на украинских полях сражений гибнуть приходится "только" украинцам и русским, а также так называемым "псам войны", для которых вооруженный конфликт — лишь приключение (!) и шанс заработать.

Боеприпасов для Украины мало даже в США! Геополитический контекст

Однако не все так просто, как может показаться из-за той легкости, с которой Байден обращается с Украиной. Ведь США приходится постоянно следить, чтобы не была нарушена "красная линия", которая, по крайней мере если верить российским аналитикам, ясно прочерчена Российской Федерацией.

Джо Байден настаивает на продолжении украинского конфликта не только по внешнеполитическим причинам, но и ввиду внутриполитических интересов. Он должен внушить избирателям, что более 50 миллиардов долларов американской помощи Киеву не выброшены на ветер, и что украинцы благодаря этой помощи продолжают успешно бороться с агрессором, который без американской помощи уже давно захватил бы всю Украину. Кроме того, тем самым Джо Байден отвлекает внимание от республиканских инициатив, связанных с упомянутой "аферой Бурисмы". В случае замораживания вооруженного конфликта, а тем более российской победы этот скандал, безусловно, разгорится с новой силой.

Однако реальное положение дел с американскими военными запасами не дает особых поводов для оптимизма. Из-за недостатка некоторых видов техники и боеприпасов, прежде всего 155-милиметровых снарядов, на американских военных складах из-за гигантских объемов военной помощь Украине, Пентагон вынужден буквально собирать их по миру, в том числе даже в Южной Корее. Тем самым она навлекает на себя гнев России и стимулирует ускоренное сближение РФ с Северной Кореей, что вызывает в Сеуле большое беспокойство.

Москва откровенно предупредила Сеул о том, что южнокорейские снаряды будут убивать российских солдат, а южнокорейские танки, которые эта страна планирует поставить Польше в больших количествах, Варшава, как считают российские аналитики, отправит затем украинским вооруженным силам.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу посетил Северную Корею, где с обеих сторон звучала крайне дружественная риторика. Это лучшее подтверждение того, что Москва не шутила, когда предостерегала Сеул. Кроме того, недавно США заявили о намерении разместить в Южной Корее свои стратегические ядерные подлодки. Якобы они станут противовесом северокорейской ядерной программе. Но в Москве заявили, что в ответ Россия может вступить в ядерное сотрудничество с Северной Кореей.

С другой стороны, Япония все больше приближается к решению разрабатывать собственное ядерное оружие, опять-таки оправдываясь угрозой, исходящей от Северной Кореи. На это, помимо России, еще более негативно реагирует Китай, который напоминает о той жуткой роли, которую Япония сыграла во время Второй мировой войны в Азии, в том числе в Корее. Но, прежде всего, Китай отсылает к японскому вторжению в Китай, во время которого погибли 50 миллионов китайцев (та война началась задолго до Второй мировой, еще в 1936 году, и продолжалась до капитуляции императорской Японии в августе 1945 года).

Россия в этой связи активно поддерживает Китай. Москва резко осуждает начавшуюся милитаризацию Японии и намерение Токио разрешить Вашингтону размещать на своей территории американские гиперзвуковые ракеты. В ответ россияне говорят о милитаризации российского Дальнего Востока, включая спорные, с точки зрения Японии, Южно-Курильские острова, а также о новых мерах экономического характера.

На прошлой неделе президент России Путин расторг с некоторыми недружественными государствами, как он сам выразился, договоры о двойном налогообложении. Для японских компаний, которые все еще работают в России в области выгодных инвестиций и проектов, это станет серьезной проблемой. Поэтому не удивил очень резкий ответ японского правительства, последовавший уже в тот же день, когда Владимир Путин подписал соответствующий указ. Многие российские аналитики сейчас говорят о том, что японским фирмам, если они хотят сохраниться и продолжать выгодно работать в России, теперь придется стать российскими.

Российско-японские отношения сейчас быстро ухудшаются. Все началось с приходом к власти японского премьера Фумио Кисиды в 2021 году параллельно с приходом в Белый дом Джо Байдена в США. Фумио Кисида немедленно перенял антироссийскую и антикитайскую политику Байдена и активно включился в сотрудничество с новыми проамериканскими региональными военно-политическими союзами типа AUKUS, а ранее "Четырехсторонним диалогом по безопасности" (QUAD). Кроме того, Фумио Кисида активизировал отношения с Североатлантическим альянсом, и в ближайшее время планируется открыть офис НАТО в Токио. Япония встала на сторону Украины, куда Фумио Кисида лично приезжал весной текущего года. Тогда же Москву посетила многочисленная китайская делегация во главе с председателем Си Цзиньпином. Тем самым Япония ясно продемонстрировала свою поддержку внешней политики США и отказ от формальной политики пацифизма, которой Япония придерживалась после поражения во Второй мировой войне.

И Россия, и Китай понимают, кто на самом деле стоит за сменой японской внешней и оборонной политики. Конечно, и Россия, и Китай резко критикуют Японию за это, но все больше они предпринимают против своего главного соперника (для России это еще и враг, учитывая, что это слово в Москве уже официально используется вместо возмущающего многих россиян выражения "наши американские или западные партнеры") — Соединенных Штатов Америки.

Российско-китайские морские учения близ Аляски

Лучшее тому подтверждение — военные учения российского и китайского военно-морского флота в Беринговом море. Они проводились на прошлой неделе недалеко от территориальных вод Аляски, а точнее в зоне Алеутских островов.

Навстречу 11 российским и китайским кораблям вышли четыре американских эсминца: "Джон С. Маккейн", "Бенфолд", "Джон Финн" и "Чунг-Хун", а также самолет ВМФ Р-8.

Сенатор Аляски Дэн Салливан назвал совместную российско-китайскую операцию "беспрецедентной" по масштабам.

В свою очередь, Северное командование Вооруженных сил США заявило, что китайские и российские корабли оставались в международных водах, и что ведомство в них не видит угрозы.

Но, как эти события прокомментировал канал CBC News, "демонстрация силы напоминает о сотрудничестве между китайскими и российскими вооруженными силами и о том, насколько эти государства близко к Североатлантическому альянсу". При этом американские СМИ напоминают, что аналогичные военные учения проводились и в прошлом сентябре, когда американская береговая охрана натолкнулась на семь китайских и российских кораблей близ Аляски. Все они шли вместе.

От себя добавлю, что, к сожалению, нам придется привыкнуть к таким встречам в море и в воздухе двух противоборствующих государств как близ Аляски, так и в области Тайваня и Черного и Балтийского морей. Эти инциденты будут только учащаться, и участвовать в них будет все больше военных средств и техники. Все это будет продолжаться до тех пор, пока у кого-нибудь не лопнет терпение. Тогда в противника полетит первая ракета или снаряд, который подожжет мир.