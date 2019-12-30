Вехи уходящего 2019 года

События, после которых мир уже не будет прежним

Скоро завершится 2019 год, станет историей, прошлым, физически вернуться в него будет невозможно – время необратимо. Но самые важные события, произошедшие на этом отрезке времени, изменили и сделали мир таким, каким он стал.

Главной вехой уходящего года, которую можно выделить, так как она способна повлиять на развитие отношений между РФ и Украиной и, возможно, способствовать потеплению политического климата в Европе, стал парижский саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате", а также проведенная в его рамках первая официальная встреча российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, избранного на президентский пост весной этого года. Украинский лидер в предвыборных заявлениях обещал "принести мир на эту землю", хотя федерализации Украины не допускает. Статус Крыма на парижских переговорах украинской стороной не поднимался. Президент России предупредил, что без полного отвода войск от линии разграничения достичь реального перемирия невозможно, а в случае перехода границы под контроль Киева, на чем настаивал Зеленский, дело может закончиться повторением Сребреницы. США уже подтвердили выделение транша военной помощи украинцам для противостояния россиянам, хотя президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стабильность Европейского континента и ее безопасность зависит от урегулирования ситуации на Украине.

Помимо встречи в Париже "Независимое военное обозрение" выбрало 10 ключевых событий уходящего года, которые могут повлиять на военную безопасность нашей страны.

1. 2 февраля 2019 года США приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – ДРСМД, и через полгода, 2 августа 2019 года, официально вышли из соглашения. В ответ на действия Америки и исходя из необходимости принятия мер из-за нарушения с ее стороны обязательств по ДРСМД, президент РФ Владимир Путин издал указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности".

Глава РФ предупредил о том, что выход США из ДРСМД может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. "Такой шаг может иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", – считает лидер России.

ДРСМД, вступивший в силу 1 июня 1988 года, стал первым в истории документом о ликвидации целого класса вооружений, в соответствии с которым уничтожались баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности, а также запрещалось производство и испытания новых РСМД. Договор был бессрочным, а в случае выхода необходимо сделать заявление о расторжении за шесть месяцев, что американский президент Дональд Трамп и осуществил, обвинив Россию в нарушении условий соглашения, по версии государственного секретаря США Майка Помпео, "более 30 раз", и в связи с созданием ракеты 9М729.

Министерство обороны России, пытаясь показать беспочвенность американских претензий, 23 января 2019 года продемонстрировало иностранным военным атташе и представителям СМИ ракету 9М729 с пояснениями, что ракеты могут снаряжаться боеголовкой и заправляться топливом только на промышленном предприятии. Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями договора РСМД, дозаправка в войсковых условиях не производится. При этом Россия убеждена, что США не прекращали отработку технологий производства и применения ракет запрещенной дальности, создавая ракеты-мишени Hera дальностью 1,1–1,2 тыс. км, LRALT с 2,5 тыс. км и MRT около 1 тыс. км, ударных беспилотников, а также использования наземных установок Mk-41 для крылатых Tomahawk. "Со времен Второй мировой войны США превратились в самый серьезный вызов для глобальной безопасности", – считают в России.

Несмотря на то что Америка разрушила в 2001 году Договор об ограничении систем противоракетной обороны – ПРО, в 2019 году вышла из ДРСМД, президент России заявил, что "двери для переговоров" открыты, а российские ракеты появятся только в ответ на размещение американского оружия этого класса. Более того, РФ готова незамедлительно без предварительных условий продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года.

2. Выход Америки из ДРСМД связывают с ее намерениями по размещению оружия в околоземном пространстве и милитаризации космоса, который президент Дональд Трамп назвал сферой будущего противостояния. Космические или звездные войны из области фантастики переходят в реальность – в США созданы специальные войска и космос рассматривается как новое поле боя. Президент России Владимир Путин убежден, что космическое пространство становится для США театром военных действий и там планируется проведение боевых операций для сохранения американского стратегического превосходства.

В 2019 году официально начало действовать Космическое командование, и Конгресс США одобрил создание космических войск – шестого вида вооруженных сил помимо Сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.

"Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе – следующей области военных действий, – заявил глава Белого дома. – Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта – подготовиться к победе".

На новую структуру в 2019 году выделено 12 млрд долл. и на 2020 финансовый год, который уже начался в Америке 1 октября 2019 года, Пентагон запланировал 14,1 млрд долл., оценивая возможности РФ, КНР и других стран по проведению военных действий в безвоздушной зоне с учетом последних достижений.

Российские войска внедрили систему, обеспечивающую контроль космического пространства, предупреждения о ракетном нападении, связь с ракетными войсками стратегического назначения, противоракетную оборону Москвы, кроме того, проводится разведка и мониторинг земной поверхности. Китай развивает примерно такие же направления. Индия испытала противоспутниковые ракеты, но они эффективны для поражения лишь на низких орбитах. Начинают свои космические программы Северная Корея и Иран.

Америка стремится к доминированию не только на Земле, но и в околоземном пространстве и оставляет за собой право на нанесение превентивного ядерного удара в случае, если американская система датчиков, размещенная в космосе, на раннем этапе зафиксирует ядерную атаку врага. Пентагоном проводится увязка космической составляющей с новейшими видами вооружений.

При этом Кремль подчеркивает, что "Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса".

3. Космическим угрозам США противостоят в том числе Военно-космические силы России, которые с 30 сентября 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада участвовали в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Именно действия российской авиации способствовали созданию условий для начала полноценного политического процесса в Сирии. ВКС РФ добились коренного перелома в борьбе с террористами в САР, а задачи, поставленные перед Министерством обороны РФ и российскими Вооруженными силами, были в целом выполнены, практически все территории, захваченные боевиками, были освобождены и возвращены под контроль законных сирийских властей.

Операция "Источник мира", начатая 9 октября турецкой армией на границе с Сирией, была направлена на создание зоны безопасности, которая должна предотвратить вооруженное проникновение курдов со стороны Сирии на земли Турции. Американские власти вмешиваться не стали, а Россия призвала Дамаск и курдов к диалогу, приложив максимум усилий для обеспечения стабильности и безопасности на границе с Турцией. Россия поддерживает территориальную целостность и независимость Сирии, Турция также разделяет такую позицию, страны стремятся к установлению порядка на сирийско-турецких рубежах. 22 октября текущего года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли Меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, и с 1 ноября вертолеты армейской авиации ВКС России и Вооруженных сил Турции ведут совместное патрулирование с воздуха, контролируя зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Проводится инспектирование обстановки в населенных пунктах, а также действует совместная российско-турецкая комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий.

Российский министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что мирным жителям, проживающим в 30-километровой зоне от сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать свои дома, гарантом их безопасности служат подразделения военной полиции РФ и сирийские пограничники.

США, несмотря на то что были покровителями курдов на севере САР, вывели своих военнослужащих с контролируемых ими территорий, позволив начать операцию Реджепу Тайипу Эрдогану, отношения с которым ранее сильно осложнила российско-турецкая сделка по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400.

4. Российские зенитные ракетные системы большой и средней дальности, зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", предназначенные для поражения средств воздушного нападения и разведки, в том числе летательных аппаратов, созданных с применением "стелс"-технологий, и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия, стали предметом российско-турецкого соглашения на сумму 2,5 млрд долл. Давление, оказываемое на Анкару со стороны Вашингтона с целью отказа от покупки четырех дивизионов С-400, началось с момента подписания контракта в 2017 году. Тем не менее Турция решила стать первой страной, входящей в НАТО, которая получит новейшую российскую систему противовоздушной обороны. Поставки "Триумфов" начались 12 июля текущего года, а договор с Россией также подразумевает частичную передачу технологий производства.

В 2019 году Конгресс США призвал к всестороннему применению санкций в отношении Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAASTA). В НАТО заявили, что интеграция приобретенных республикой систем С-400 в систему ПВО Североатлантического альянса невозможна, а президент Америки посоветовал Анкаре обратиться к России и Китаю за покупкой новых самолетов, так как руководство Белого дома исключило страну из участия в программе создания истребителей F-35 пятого поколения, на развитие которой Турция ранее внесла 800 млн долл. и заказала 100 самолетов.

Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что от российских "Триумфов" не откажется и военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары продолжится.

Комплексы С-400 стоят на вооружении в России, Белоруссии, Китае. Заключены контракты с Индией и Турцией.

С-400 "Триумф" может воздействовать на широкий спектр средств воздушного нападения. Фото с сайта www.mil.ru

5. Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" способна воздействовать на широкий спектр средств воздушного нападения на дальности до 400 км и высоте до 30 км, но ее возможности уступают системам противоракетной и противовоздушной обороны следующего поколения С-500 "Прометей".

С-500 – оружие пятого поколения, способное поражать цели в ближнем космосе. В текущем году в России стартует их производство, это можно считать частичным ответом на стратегию звездных войн Америки. Новейшие комплексы уже проходят испытания, дальность их действия будет значительно больше, чем у С-400. Применение "Прометеев" возможно не только против авиации противника, включая истребители-невидимки пятого поколения и стратегические бомбардировщики, но и против баллистических ракет, а перехват цели предусмотрен за пределами атмосферы. Разработчики пока не раскрывают все характеристики, но сообщают, что по высоте и дальности поражения, а самое главное – по скорости перехватываемых объектов С-500 превосходят предшествующую разработку. Предположительно радиус обнаружения целей составит 800 км, а боевой радиус – 600 км. Максимальная высота поражения цели до 200 км, максимальная скорость поражаемой цели 7 км/сек. В ближайшие пять лет комплексами будут обеспечиваться только российские войска, дивизионы "Прометея" прикроют стратегически важные военные объекты России от всех средств воздушно-космического нападения. На экспорт предлагаются С-400 "Триумф", которые пользуются большим спросом за рубежом, некоторые элементы для них планируется выпускать в Индии и Турции.

Принятие на вооружение новой системы включено в Госпрограмму вооружений на 2018–2027 годы. Успешные предварительные испытания подтверждают вероятность более скорого начала серийного выпуска, ЗРК предположительно запустят в серию во второй половине следующего года. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал 2020 год как возможный срок получения С-500.

Новое поколение систем ПВО "земля–воздух" станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны, создаваемой в России и сможет интегрироваться с ЗРК предыдущих поколений и других моделей российского производства.

6. В России началось строительство с нуля партии глубоко модернизированных стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, в их название теперь добавляют М или М2, что указывает на внесенные изменения.

Ту-160М будет практически новым самолетом, который в несколько раз превзойдет по эффективности базовую модель. В конце ноября 2019 года образец был передан на испытания, которые включают наземные и летные тестирования. Первый демонстрационный полет в присутствии президента России Владимира Путина состоялся 25 января 2018 года. Министерство обороны законтрактовало 10 машин, первая поставка запланирована на конец 2021 года. "Лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал", – сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Новый вариант создается на базе Ту-160 ("изделие 70", по классификации НАТО – Blackjack), разработанного в ОКБ Туполева в 1970–1980 годах и поставленного на вооружение в 1987 году. За грациозность он получил название "Белый лебедь". Как составная часть воздушного компонента российской ядерной триады самолет изначально создавался для нанесения ядерных ударов, но также стала возможной установка на его борту обычного высокоточного вооружения повышенной мощности. Эффективность применения неядерного оружия была доказана в современных военных конфликтах, в том числе в ходе проведения сирийской кампании и, благодаря успехам ВКС РФ в Сирии в 2015 году было принято решение возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте.

Серийный выпуск Ту-160 прекратился в 1994-м по экономическим причинам. После распада СССР практически все имеющиеся на тот момент машины – 19 бомбардировщиков – остались на территории Украины на авиабазе в г. Прилуки Черниговской области. Восемь из них после долгих переговоров вернули на российскую базу, расположенную в г. Энгельсе Саратовской области. Один оставили в Полтавском музее, еще один, по информации СМИ, вывезли в разобранном виде в США, остальные сдали на металлолом.

Модернизированная версия "Белого лебедя" будет оснащаться новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения. Об этом сообщил глава военного ведомства РФ.

Самолет является самым большим в истории военной авиации сверхзвуковым бомбардировщиком и самым тяжелым среди всех боевых машин этого класса. Максимальная взлетная масса Ту-160М составляет 275 т, размах его крыла – 55,7 м, а длина фюзеляжа – 54,1 м. Может нести вооружение массой до 45 т и развивать скорость до 2,2 тыс. км/час, оборудован приемным устройством дозаправочной системы в воздухе. Практический потолок полета – 15 000 м. Авионика, радиоэлектронное оборудование, кабина пилотов, средства связи, управления и ряд систем вооружения будут заменены на новые, что значительно улучшит характеристики ракетоносца и повысит его летно-технические параметры.

Внешний вид "Белого лебедя" останется узнаваемым – планер, отвечающий всем современным требованиям, перейдет в новую версию.

Ракетоносец снаряжается различными свободнопадающими бомбами, кассетными боеприпасами, морскими минами, а также крылатыми ракетами. Размещаемые 12 крылатых ракет нового поколения Х-555, Х-101, Х-102 способны поражать цели на больших расстояниях. Предполагается, что боевой арсенал может быть пополнен гиперзвуковыми "Кинжалами".

7. Создание в России ракеты "Кинжал" стало важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения. В середине ноября 2019 года в Арктике были проведены успешные испытания этого оружия. Пуск был осуществлен истребителем МиГ-31К Воздушно-космических сил России, стартовавшим с аэродрома Оленегорск, и ракета со скоростью 10 Махов успешно поразила цель, которая находилась на полигоне "Пембой", расположенном к северо-востоку от Воркуты.

В полете МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото с сайта www.kremlin.ru

Проведенные государственные испытания подтвердили эффективность "Кинжала" – полет к цели занимает несколько секунд, а перехват средствами ПВО исключается. Самолет-носитель доставляет аэробаллистическую ракету в район сброса, затем маршевый двигатель за секунды разгоняет боеприпас до гиперзвуковой скорости, на конечном участке траектории включается головка самонаведения, обеспечивающая требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток.

Ракетный комплекс "Кинжал" был анонсирован президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Глава государства сообщил, что комплекс уже находится на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе. По данным открытых источников, ракета Х-47М2 комплекса "Кинжал" представляет собой авиационный вариант ракеты 9М723–1 комплекса "Искандер" и не нарушает положений Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Комплекс "Кинжал" неуязвим для систем ПВО и может использоваться против любых целей как в воде, так и на суше.

Минобороны сообщало, что с декабря 2017 года эскадрилья с "Кинжалами" несет дежурство с Южном военном округе. А с апреля 2018 года осуществляется патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей. Возможное наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе требует подготовки подобного оружия и к условиям Севера. Создание новых классов вооружений – ответ на существующие вызовы со стороны Североатлантического альянса.

8. Испытания, которые являются обязательным этапом в создании новой военной техники, не всегда проходят успешно.

1 июля 2019 года в российских территориальных водах на научно-исследовательском аппарате – секретной подводной лодке АС-31, предназначенной для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах военно-морского флота России, находившейся на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, произошел взрыв, в результате которого начался пожар и погибли 14 офицеров-подводников, в том числе семь капитанов первого ранга, двое из них – Герои России.

Во время аварии первым из горящего отсека военные моряки эвакуировали гражданского представителя, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространение огня. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован, ядерная установка не пострадала и аппарат доставили на базу в Североморск. Рассматривались различные версии произошедшего – от короткого замыкания в щитке до диверсии и столкновения с внешним предметом. Существует предположение, что трагедия связана с испытанием новейшего ядерного необитаемого глубоководного аппарата "Посейдон".

АС-31 является атомной подводной лодкой с корпусом, собранным из нескольких высокопрочных титановых шарообразных отсеков, и такая специфическая форма послужила поводом для получения неофициального названия "Лошарик". Субмарина способна опускаться на глубину до 6000 м и контролировать размещенную на дне океана инфраструктуру, в которую входят кабели, обеспечивающие работу не только Интернета, но и связь военного назначения вероятного противника. На большие расстояния АС-31 перебрасывается под днищем атомной подводной лодки-носителя БС-136 "Оренбург", а работы, проводимые на борту, имеют высочайшую степень секретности. Экипаж комплектуется исключительно из сотрудников Главного управления глубоководных исследований МО РФ или подводной разведки, а количество Героев Советского Союза и Российской Федерации в ГУГИ не уступает отряду космонавтов.

Указом президента РФ четверым погибшим подводникам присвоено звание Героя Российской Федерации, а десять офицеров посмертно награждены орденом Мужества. Имена погибших будут увековечены в Кронштадтском Морском соборе.

9. Ракетные войска стратегического назначения – РВСН, созданные 60 лет назад 17 декабря 1959 года, являются главным компонентом Стратегических ядерных сил Российской Федерации. Доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена в 2019 году до 76%, при этом Россией полностью соблюдаются условия Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – СНВ-3, который вступил в силу 5 февраля 2011 года, а РФ и США, согласно установленным требованиям, сократили свои наступательные ядерные вооружения. В настоящее время СНВ-3 остался единственным документом, ограничивающим военную мощь Америки и России, но действие его заканчивается в 2021 году.

На данный момент в РВСН входят три ракетные армии – 27-я гвардейская (штаб в г. Владимир), 31-я (штаб в г. Оренбург), 33-я гвардейская (штаб в г. Омск), включающие ракетные дивизии постоянной готовности, ракетные полигоны, арсеналы, узлы связи и учебные центры.

Управление всем наземным ядерным арсеналом ведется из Центрального командного пункта РВСН, дислоцированного в подмосковном поселке Власиха. Наращивание боевого потенциала РВСН происходит за счет перевооружения полков и дивизий на современные ядерные комплексы, новые системы приходят на смену старым, но не выходят за рамки СНВ-3.

На основном вооружении РВСН состоят российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками, в том числе ракеты Р-36М2 (SS-18, Satana), УР-100Н УТТХ (SS-19), подвижные грунтовые комплексы РТ-2ПМ "Тополь" (SS-25), РТ-2ПМ2 "Тополь-М" шахтного базирования (SS-27), мобильные РТ-2ПМ2 "Тополь-М" (SS-27). Армия также располагает новейшими пусковыми установками "Ярс" (ядерная ракета сдерживания) в шахтном и мобильном вариантах.

Кроме того, в Домбаровское соединение Оренбургской области 31-й ракетной армии в 2019 году поступили первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком. Дивизия является единственной в мире, где запуск межконтинентальных баллистических ракет с выводом космических аппаратов во внеземное пространство осуществляется непосредственно из позиционного района. Вся необходимая инфраструктура для эксплуатации комплекса была подготовлена заранее, проложены кабели линий электроснабжения, связи и боевого управления, организована подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники. "Авангарды" будут нести боевое дежурство под городом Ясный ЗАТО Комаровский Оренбургской области, а в дальнейшем такое оружие может появиться и в других соединениях РВСН.

О создании гиперзвукового оружия мир узнал из выступления президента России Владимира Путина 1 марта 2018 года. Гиперзвуковой планирующий ядерный боевой блок способен двигаться со скоростью, двадцатикратно превышающей число Маха (около 24,5 тыс. км/час), и идти к цели, словно огненный шар с температурой поверхности 1600–2000 градусов Цельсия.

"Авангарды" являются воплощением асимметричного ответа на создание США национальной системы ПРО, элементы которой разворачиваются как на земле, включая Восточную Европу, так и на море. Такой американский "щит" новая ракета способна обойти и в случае возникновения военного конфликта гарантированно нанести поражающий удар по противнику.

РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии в отношении России. Более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению. Учебно-боевые пуски ракет отрабатываются на полигонах государственных испытательных космодромов, для соединений мобильной группировки предусматривается обязательная тренировка применения автономных пусковых установок подвижных грунтово-ракетных комплексов.

Повышенная секретность является необходимым условием для РВСН, в распоряжение которых предоставлено стратегически важное оружие. Отбор кадров для всех ВС, а для ракетных войск особенно, – очень важная задача.

Министр обороны Сергей Шойгу в связи с самым резонансным ЧП в армии за последние годы, связанным с расстрелом караула солдатом-срочником в элитной забайкальской части 12-го Главного управления МО РФ, отвечающего за ядерно-техническое обеспечение и безопасность, приказал подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны важнейших военных объектов и немедленного реагирования только военнослужащими-контрактниками. Сергей Шойгу подчеркнул необходимость повышения качества работы армейских политработников, психологов, а также проведения углубленной диагностики психики призывников в военкоматах на стадии прохождения медицинской комиссии.

10. Проверка боеготовности армии РФ и отработка задач по обеспечению военной безопасности осуществляются в период проведения тактических и командно-штабных учений, программа которых в 2019 году была насыщенной и их количество превысило 4000. В следующем году планируется проведение более 4800 маневров различного масштаба и около 9000 практических мероприятий боевой учебы. Количество тренировок возрастает и приближается к уровню 2015 года, когда было проведено 5000 учений за один календарный год.

Министерство обороны РФ подчеркивает, что учения носят сугубо оборонительный характер, направлены на обучение войск и усвоение боевого опыта, приобретенного в ходе современных войн и вооруженных конфликтов. Учебным маневрам предшествует значительная подготовительная работа, а для выявления проблемных вопросов осуществляются внезапные проверки. Строгое выполнение планов подготовки позволяет поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении.

Итоговым этапом комплекса мероприятий оперативной подготовки ВС РФ в 2019 году и главным мероприятием проверки уровня обученности войск стало стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", в рамках которого российская армия с коалицией дружественных стран отработали вопросы применения группировок войск при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

С 16 по 21 сентября восемь полигонов России – Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане и Ашулук под Астраханью, Чебаркульский полигон в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, Алейский и Юргинский полигоны в Алтайском крае и Кемеровской области – стали площадками для отработки новых способов проведения боевых операций применения и ведения военных действий, в которых учитывался опыт, приобретенный как в Сирии, так и во время войны в Афганистане. Учения проводились в два этапа. На первом отрабатывались задачи по управлению войсками, отражению ударов с воздуха, ведению разведки и оборонительных действий. На втором – многонациональная группировка войск произвела нанесение массированного огневого удара и разгромила противостоящего условного противника. Главным сражением учений "Центр-2019" командовал Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, до 600 летательных аппаратов и 15 кораблей участвовали в маневрах.

Цели стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" были достигнуты и войска продемонстрировали высокую выучку и способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке, действовать нешаблонно.

В середине октября из Национального центра управления обороной РФ Владимир Путин также руководил крупнейшими учениями "Гром-2019", в ходе которых оценивалась способность ВС РФ решать задачи в вооруженном конфликте и ядерной войне с реализацией комплексного применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах.

12 тыс. военнослужащих, более 200 установок РВСН, ракетоносцы и корабли приняли участие в учениях. Под командованием президента проведены пуски крылатых и баллистических ракет из акватории Баренцева и Охотского морей. По полигонам "Кура" и "Чижа" с подводных лодок были запущены баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" уничтожили цели на берегу. Были испытаны МБР комплекса "Ярс" с космодрома Плесецк, а также комплексы "Искандер" на полигонах Южного и Юго-Восточного военных округов, привлекались самолеты Дальней авиации Ту-95МС.

Учения позволяют продемонстрировать Западу мощь российских ВС, международный характер которых становится предметом его особой озабоченности. Совместные действия с вооруженными силами других государств показывают установившиеся отношения Москвы с различными странами, в том числе с тремя ядерными державами – Китаем, Индией и Пакистаном.

Министр обороны РФ подчеркнул, что в следующем году "главный упор будет сделан на повышение качества боевой подготовки при сохранении ее интенсивности".

Ирина Дронина