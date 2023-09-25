Шесть дней, которые наделали шума

Северокорейский лидер провел турне по Дальнему Востоку и Приморью

Председатель Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын 18 сентября завершил шестидневный визит в Россию. За 13 лет нахождения у власти его столь пышно не встречали, а программы зарубежных поездок никогда не были столь насыщенными. Ким Чен Ын прибыл в Россию 13 сентября по приглашению президента Владимира Путина, они вместе побывали на космодроме Восточный, где осмотрели стартовый комплекс и площадки подготовки ракет-носителей семейства «Восток» и «Ангара», общались в общей сложности свыше пяти часов.

В ходе предыдущего визита в Россию весной 2019 года в Россию лидер КНДР общался с Путиным на острове Русский лишь полтора-два часа. Тогда встречу охарактеризовали «достаточно обстоятельной» и «содержательной», но никаких договоренностей достигнуто не было – во всяком случае, в публичном поле они не озвучивались. Сейчас же на Западе мало кто сомневается, что результат будет, причем главным образом по линии военного и военно-технического сотрудничества.

Помимо главы российского государства в ходе своего визита Ким пообщался с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым – он давал пояснения высокому гостю при посещении Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения им. Гагарина (КНААПО). Кинохроника запечатлела председателя КНДР в цехах окончательной сборки авиалайнеров Superjet-100 и многоцелевых истребителей Су-35С. Боевой самолет следующего поколения Су-57 в кадр не попал, но известно, что его тоже собирают на КНААПО там же, где и Су-35С.

Пожалуй, самая горячая новость, прозвучавшая в дни визита северокорейского лидера, – про крылатую ракету класса «воздух-поверхность» повышенной дальности полета, которая ранее в открытой печати нигде не упоминалась. Речь идет об изделии Х-БД с дальностью пуска свыше 6,5 тыс. км.

На видеоролике, распространенном 16 сентября Министерством обороны РФ (МО РФ), командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш поясняет, что вооруженный Х-БД стратегический бомбардировщик Ту-160 представляет серийный образец из состава одой из строевых частей. Вместе с множеством другой авиатехники самолет стоял в линейке на аэродроме Кневичи. Через открытые для показа створки отсека полезной нагрузки виднелась барабанная установка для размещения и пуска крылатых ракет. Начиная с 2014 года бомбардировщики Дальней авиации ВКС России в боевой обстановке применяют изделия типа Х-555 и Х-101 по целям в Сирии и Украине. Как можно понять из видеоролика МО РФ от 16 сентября, к настоящему времени арсенал Ту-160 дополнился еще более дальнобойной ракетой Х-БД.

На аэродроме Кневичи также выставлялись фронтовой бомбардировщик Су-34 и высотный скоростной перехватчик МиГ-31 переделанный в носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Пару дней ранее описываемых событий РИА Новости выпустило статью, что «Кинжал», который до недавнего времени был эксклюзивом для МиГ-31И (в составе комплекса «Кинжал»), теперь также применяется и Су-34.

Авиационной и ракетной техникой любопытство Ким Чен Ына не ограничилось. Он также осмотрел корабли ВМФ России на главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ). На рейде Владивостока его принимали на борту фрегата «Маршал Шапошников». Свой репортаж с места событий государственное телевидение КНДР сопроводило словами: «Военнослужащие Тихоокеанского флота ВМФ России вносят большой вклад в обеспечение мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и во всем мире». А сам высокий гость оставил запись в книге почетных посетителей «Маршала Шапошникова» и тоже отметил роль ТОФ в отстаивании «справедливости и мира».

«Маршал Шапошников» построили в конце советского периода в Калининграде по проекту 1155 как большой противолодочный корабль (БПК). Пару лет назад БПК прошел глубокую модернизацию, после его изменили его классификацию. Противолодочный комплекс «Раструб» заменили на универсальный «Калибр-НК» с боезапасом из 16 крылатых ракет. Они могут быть трех типов: противолодочная 91Р, противокорабельная 3М-54 и ударная 3М-14, имеющая много общего с вышеупомянутыми Х-101 и Х-555. С недавних пор вместо некоторых из них в пусковые ячейки может устанавливаться гиперзвуковой «Циркон».

Первым в отечественном флоте носителем «Циркона» стал «Адмирал Горшков» – головной фрегат проекта 22350. Вслед за ним «Северная верфь» в Санкт-Петербурге построила первый серийный – «Адмирал Головко», в настоящее время завершающий приемо-сдаточные испытания на Балтике. Накануне визита Кима в штабе ТОФ прошло совещание, где, в частности, говорилось, что «Головко» будет принят в состав ВМФ России до конца текущего года вместе с подводным крейсером стратегического назначения проекта 955А «Император Александр III» и многоцелевой подводной лодкой проекта 885М «Красноярск». Также прозвучало, что за последние 10 лет ВМФ России получил более полусотни кораблей. В этом году военные моряки уже приняли от промышленности пару новых надводных кораблей (включая корвет «Меркурий» проекта 20380 построенный в Санкт-Петербурге для Черноморского флота), и готовятся принять еще 12 боевых единиц.

Во Владивостоке 17 сентября северокорейский лидер провел переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу, отметив «современность и героизм Вооруженных сил России, надежно защищающих суверенитет и интересы развития государства». Согласно информации госрадио «Голос Кореи», генералиссимус КНДР и генерал армии РФ обсудили вопросы по ситуации в мире и взаимодействие между армиями двух стран. Переговорщики «обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства и конструктивными мнениями по поводу вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооруженными силами двух стран, а также в сфере обороны и безопасности», – сообщил «Голос Кореи».

Отсутствие подробностей насчет возможных взаимных поставок вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) порождает массу домыслов в странах Запада. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер видит вектор развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна «довольно тревожным и потенциально может нарушить многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН». Вашингтон обеспокоен возможной российской помощью, обещанной лидеру КНДР при дальнейшей разработке ракет и ракет-носителей.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби отметил «сильную зависимость» Российской армии от артиллерии, и предположил, что «поставка артиллерийских боеприпасов была ключевой в ходе визита Ким Чен Ына». Начальник отдела координации санкций Госдепа США Джеймс О’Брайен считает, что Россия «скребет по дну бочки» пытаясь выгрести все сохранившиеся на складах боеприпасы для продолжения специальной военной операции (СВО) на Украине, а посему выпрашивает у Пхеньяна снаряды «советских калибров» (122, 130 и 152 мм) для соответствующих артиллерийских систем.

«Зависимость России от Северной Кореи и Ирана показала ее тяжелое положение в связи с войной на Украине», – утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен. Как следует из рассуждений американской прессы, облегчить ситуацию могут массовые поставки ракет и снарядов северокорейского выпуска. Одно из изданий приводит оценку неназванного по имени сотрудника Белого дома, что Пхеньян готов отправить северному соседу около 10 млн артиллерийских снарядов, а вместе с ними несколько типов реактивных систем залпового огня (РСЗО) и тактических ракет (ТР), превосходящих по могуществу американские комплексы РСЗО/ТР семейства М270 MLRS и M142 HIMARS. Эта пара поставляется Вашингтоном и его союзниками по военно-политическому блоку НАТО в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ). Если Российская армия получит северокорейские системы, то сможет использовать их в ходе контрбатарейной борьбы против М270 и М142, получив преимущество в силе и дальности ведения огня.

В контексте возможных поставок северокорейского оружия в зону проведения специальной военной операции на Украине западные СМИ приводят слова Сергея Шойгу, сказанные в прямом эфире телеканала «Россия 1». Министр обороны считает, что, кроме победы на Украине, «у нас нет других вариантов». «Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях… Но главная задача – это выбивать и выбивать технику… выбивать личный состав – всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление», – пояснил Шойгу.

Владимир Карнозов