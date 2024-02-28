В Белом доме заявили, что не будут отправлять войска на Украину для участия в боях

Солдаты армии США марширует во время ежегодного военного парада в честь Дня польской армии в Варшаве.

О такой возможности заявил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не намерена отправлять на Украину войска США для участия в боевых действиях. Об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Президент [США Джо] Байден ясно давал понять, что США не направят войска для участия в боевых действиях на Украине", - привело ее слова агентство Reuters.

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые государства - члены Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. О том, что такая возможность не исключена, заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об отсутствии у НАТО таких планов 27 февраля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции и глава МИД Венгрии.