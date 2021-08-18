Боевая мощь потомков гуннов

С кем может повоевать Будапешт

Часть покойной Австро-Венгерской империи, попавшей после Второй мировой в советскую сферу влияния, доставила Москве много проблем. Антикоммунистическое восстание в Венгрии в 1956 году пришлось подавлять большой кровью. При этом в период существования Варшавского договора ВС Венгрии были слабейшими среди армий этого блока («Равнение на Швейка»), весьма слабым был и венгерский ВПК.

Военное советское наследство

Венгрия получила из СССР, ЧССР и Польши 45 ПУ ТР и ОТР, почти 1,4 тысячи танков (в том числе 138 Т-72), 500 БМП-1, 660 БТР, до 170 САУ и почти 600 буксируемых орудий, 66 РСЗО БМ-21, 27 дивизионов ЗРК С-75, 8 дивизионов С-125, 2 дивизиона ЗРС С-200, 6 батарей ЗРК «Круг» и 10 «Квадрат», 72 ЗРК малой дальности «Стрела-1», около 100 ЗСУ, 24 бомбардировщика Ил-28, 40 штурмовиков Су-7 и 15 Су-22, более 500 истребителей МиГ-15/17/19, около 300 МиГ-21 и МиГ-23, 40 ударных вертолетов Ми-24 и 45 многоцелевых Ми-8.

В самой стране производились (как для венгерской армии, так и на экспорт) лишь весьма примитивные БРМ «Фуг», кроме того, выпускалось различное электронное оборудование. Полсотни истребителей МиГ-17 и МиГ-21 были переданы в Сирию и Вьетнам.

С таким потенциалом Венгрия подошла к распаду сначала Варшавского договора, а затем СССР. Она вместе с Чехией и Польшей вступила в НАТО в «первой волне» (в 1999 году) и начала активно распродавать советскую и родственную ей собственную технику.

“ Киеву Будапешт уже несколько лет блокирует проведение большинства официальных мероприятий в рамках НАТО, требуя расширения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье ”

Несмотря на полную политическую переориентацию, Будапешт не сразу прекратил военно-техническое сотрудничество с Россией, причем в основном поставки российского оружия велись в счет оплаты еще советских долгов. По такой схеме в начале 90-х Венгрия получила 555 БТР-80 и 178 БТР-80А (больше ни одна страна Восточной Европы этих машин не имеет) и 28 МиГ-29 (Венгрия стала единственной страной Варшавского договора, получившей эти советские истребители, когда уже не было ни Варшавского договора, ни СССР).

В 2000-е Будапешт купил у Москвы три Ми-8 (и еще два таких вертолета – в Финляндии). Кроме того, из наличия бывшей ННА ГДР Венгрия в начале 90-х приобрела у Германии 3 истребителя-бомбардировщика МиГ-23, 20 штурмовиков L-39ZO и 6 вертолетов Ми-24П, а в Белоруссии купила 100 танков Т-72.

При этом сразу были сняты с вооружения Су-22, МиГ-21 и МиГ-23 всех модификаций. МиГ-29 Венгрия несколько лет назад выставила на продажу, но пока безуспешно. При этом в начале ХХI века Чехия и Венгрия почти одновременно взяли в аренду по 14 шведских истребителей JAS-39 «Гриппен» (12 С, 2 D). Чехия получила «Гриппены» из состава ВВС Швеции, для Венгрии самолеты были построены специально.

Прочий военный импорт Венгрии был весьма скромным. Она приобрела в США около 30 бронеавтомобилей класса МRAP (для использования в Афганистане), купила 45 французских ПЗРК «Мистраль», а также 2 БМП-1 и 4 учебных самолета Z-143/242 в Чехии. Правда, сейчас планы у Будапешта довольно большие: он хочет купить у Германии 44 новых танка «Леопард-2А7» (и 12 подержанных «Леопард-2А4» в роли учебных, они уже получены), 218 БМП KF41 «Линкс», а также 24 САУ РzН-2000 (новой постройки). У Бразилии предполагается приобрести два транспортно-заправочных самолета КС-390.

Воевать – так в Европе

Гораздо шире оказался экспорт, причем исключительно из наличия венгерской армии. ВС Эфиопии получили от Венгрии 12 Ми-24В и 4 Ми-8, ВС Ирака – 77 Т-72 и 66 БТР-80.

Основное же количество техники переехало из Венгрии в соседние с ней страны. Так, на Украину (отнюдь не во время нынешней гражданской войны, а в 2008–2010 годах) ушло 8 БТР-80, 65 САУ 2С1, в Болгарию – до 450 82-мм минометов, в Словакию – 3 или 4 БТР-80 (оттуда те были перепроданы в США) и 7 БМП-1. Чехия получила из Венгрии как минимум 80 Т-72 (и еще 90 Т-55), 63 БМП-1, 10 САУ 2С3, а также до 85 2С1, почти 300 различных буксируемых орудий, 20 БМ-21. Еще 1,5 тысячи единиц наземной техники (в основном устаревшей), видимо, было утилизировано. Несколько сотен БМП-1 и артсистем «растворились в пространстве» («Без вести продавшие»).

Будучи членом НАТО и ЕС, Будапешт из-за своеобразия своей внутренней политики находится в весьма непростых отношениях с Брюсселем. Зато несмотря на тяжелые исторические воспоминания, весьма благоприятными в настоящее время являются венгерско-российские отношения.

Будапешт официально считает себя покровителем всех венгров, где бы они ни жили, что довольно сильно напрягает соседние страны, где имеются значительные по численности венгерские меньшинства: Румынию, Словакию (хотя обе эти страны также входят в ЕС и НАТО), а также Украину. Киеву Будапешт уже несколько лет блокирует проведение большинства официальных мероприятий в рамках НАТО (где решения принимаются консенсусом), требуя расширения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Это вызывает крайнее недовольство не только в Киеве, но и в Брюсселе, но позиция Будапешта остается непоколебимой.

Если в рамках Варшавского договора венгерская армия была самой слабой, то в НАТО она стала совершенно микроскопической, в данном случае страна нисколько не выбивается из общенатовских тенденций. Однако в силу описанных выше обстоятельств для Венгрии в отличие от подавляющего большинства других членов НАТО вероятность войны отнюдь не равна нулю. И это будет не война с «международным терроризмом» (в иракской и афганской кампаниях Вашингтона страна практически никакого реального участия не принимала) и не война с Россией, к которой НАТО снова готовится сейчас.

Если Венгрии суждено снова воевать, то, как это ни парадоксально, ее противниками окажутся страны, сделавшие «европейский выбор». В связи с чем отнюдь не исключено, что страна когда-нибудь вновь начнет приобретать российские вооружения и военную технику.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года