США готовят поход на восток

На западном направлениии создается инфраструктура для нападения на Россию

В августе 2021 года в рамках научно-деловой программы VII международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» прошел «круглый стол» «Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации и направления их нейтрализации». На нем обсуждались современные и прогнозируемые вызовы и угрозы в различных сферах национальной безопасности России, в том числе и в региональном разрезе.

Автор этих строк выступил с докладом о прогнозируемых вызовах и угрозах суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации на Западном направлении. В этой статье я хочу еще раз изложить соображения на этот счет, надеясь на продолжение дискуссии о том, что угрожает национальной безопасности нашей страны.

РФ граничит с восемью государствами и самые протяженные границы – с Украиной, Финляндией и Белоруссией, самая короткая – в Калининградской области с Польшей.

Страны весьма различны, и если говорить о военной мощи, то по индексу Global Firepower 2021, показывающему потенциальную возможность страны вести боевые действия на суше, на море и в воздухе только обычными вооружениями, самыми сильными являются Польша (23-е место) и Украина (25-е место), наиболее слабыми – страны Прибалтики: Литва (85-е), Латвия (97-е), Эстония (109-е).

Украина располагает и крупнейшей из западных соседей армией (209 тысяч военнослужащих), Польша уступает ей почти вдвое (114 тысяч). Самые маленькие вооруженные силы – у Латвии (6300). По военным расходам в 2020 году лидируют Польша (12,7 миллиарда долларов) и Норвегия (7,1 миллиарда), самые небольшие, по официальным данным, – у Белоруссии (616 миллионов).

Но если считать военные расходы по отношению к ВВП, то наиболее высокие – на Украине (3 процента). От 2 до 2,3 процента к ВВП – в Норвегии, Литве, Польше, Латвии и Эстонии. Они среди одиннадцати государств НАТО, достигших или превысивших целевую отметку, установленную на саммите альянса в Уэльсе в сентябре 2014-го.

“К 2030 году на территории ЕС должно быть завершено создание военно-транспортных коридоров, из которых главное внимание уделяется Североморско-Балтийскому (Нидерланды, Бельгия – Германия – Польша – Литва – Латвия – Эстония – Финляндия)”

Важно, что из восьми государств, граничащих с Россией на западе, пять (Норвегия, Польша, Литва, Латвия и Эстония) – члены блока, который официально оценивает РФ как главную военную угрозу. На их территориях дислоцируются воинские контингенты других натовских стран.

Нейтральная Финляндия с 1994 года сотрудничает с НАТО по программе «Партнерство ради мира» (ПРМ). В 2008-м Суоми присоединилась к силам быстрого реагирования альянса. А на саммите в Уэльсе финны подписали Соглашение о поддержке войск в стране пребывания, позволяющее по согласованию с принимающей стороной размещать силы блока в Финляндии, а также осуществлять транзит натовских контингентов через ее территорию в условиях кризиса, в мирное или в военное время. В Суоми проходят учения с войсками альянса, а финская армия участвует в маневрах в натовских странах.

Украина стремится в НАТО и курс на вступление с 2019 года закреплен в конституции страны. В июне 2020-го Североатлантический совет предоставил Киеву статус партнера с расширенными возможностями, хотя и подчеркнул, что это не повлияет на решение принимать Киев в альянс или нет. На украинских полигонах и у ее черноморского побережья проходят учения армий НАТО, инструкторы из США, Великобритании, Канады, Польши и Литвы обучают украинских военнослужащих. С 2019 года воздушное пространство страны используется для полетов американских стратегов B-52H.

Еще семь стран на Западном направлении имеют общие границы с государствами, сопредельными с нами. Это соседи второго порядка – Швеция, ФРГ, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия. И при оценке геополитической и военно-политической ситуации на Западном направлении их надо учитывать тоже.

В апреле 2014-го американцы в рамках операции «Атлантическая решимость» направили в Польшу и страны Прибалтики четыре роты воздушных десантников. Осенью им на смену пришли подразделения уже с танками, БМП и САУ. В дальнейшем войска как с континентальной части США, так и из состава дислоцирующихся в Европе базируются в Восточной Европе на регулярной основе. А с первой половины 2017-го отмечается присутствие американских ВС в Польше, Прибалтике, а также в Венгрии. В Румынии и Болгарии оно стало фактически постоянным.

Чтобы не нарушать положения Основополагающего акта Россия – НАТО, в соответствии с которым альянс обязался не размещать постоянно существенные боевые силы в Восточной Европе, США каждые девять месяцев перебрасывают из Штатов новую бронетанковую бригадную боевую группу и авиационную (вертолетную) бригаду со штатным вооружением и техникой. Какого-либо зазора во времени между сменой частей нет. Но формальная «передача караула» позволяет американцам утверждать, что речь идет о ротации, а не о постоянном военном присутствии.

Фото: topwar.ru

Для управления войсками Пентагон в апреле 2017 года переместил в Познань дивизионный передовой командный элемент, который в октябре 2019-го преобразован в дивизионный штаб. А с ноября 2020 года в Познани разместился еще и американский штаб корпусного уровня.

Летом того же 2017-го достигли полной боевой готовности размещенные в Польше, Литве, Латвии и Эстонии четыре многонациональные боевые группы усиленного передового присутствия НАТО во главе с США, Германией, Канадой и Великобританией соответственно. Для координации их деятельности в Польше и Прибалтике созданы штабы многонациональных дивизий «Северо-Восток» (в Эльблонге, Польша) и «Север» (в Адажи, Латвия). А в Румынии в том же 2017 году в рамках адаптированного передового присутствия НАТО создана многонациональная бригада «Юго-Восток», подчиняющаяся новой многонациональной дивизии НАТО «Юго-Восток».

На польских аэродромах с первой половины 2013-го ежеквартально проходят ротации американских истребителей и самолетов ВТА. А с 2015 года на аэродромы в Польше, Латвии, Эстонии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии регулярно перебрасываются из США штурмовики A-10 и истребители F-15.

Американские бомбардировщики B-52H и B-1B регулярно летают над Восточной Европой (в том числе, как уже упоминалось, с 2019-го и над Украиной), над Балтийским и Черным морями, приближаясь к российским границам и отрабатывая ракетно-бомбовые удары и постановку морских мин. Ведется интенсивная воздушная радиоэлектронная и радиоразведка с использованием самолетов и беспилотников США, Великобритании, Германии, Франции и других стран альянса. В эти моря регулярно заходят боевые корабли стран НАТО (прежде всего США), в том числе вооруженные КРМБ «Томагавк» и комплексами ПРО «Иджис».

В Румынии уже действует американская база ПРО, такая же база в Польше должна войти в строй в будущем году. Универсальные ПУ на этих базах позволяют применять кроме противоракет и КР «Томагавк». А в ФРГ в середине сентября этого года сформирована американская Многодоменная оперативная группа, которую в перспективе вооружат ударными ракетными комплексами меньшей, средней и большой дальности – PrSM, MRC и LRHW.

Пока численность войск других натовских стран в Восточной Европе на первый взгляд выглядит не слишком масштабно (по крайней мере по сравнению с периодом холодной войны). Но она быстро растет (только в 2015–2018 годах увеличилась более чем в семь раз – с 2 до 15 тысяч человек и рост на этом не остановился), а во время учений, проходящих практически постоянно, наращиваются до 40–60 тысяч человек. Через это уже прошли десятки тысяч военнослужащих НАТО, которые ознакомились с будущим ТВД, отработали взаимодействие с соединениями и подразделениями восточноевропейских армий, с которыми пойдут в бой. И не стоит забывать о вооруженных силах Польши и Румынии: для них закупаются современные танки «Абрамс», ракетные комплексы HIMARS, противотанковые комплексы «Джавелин», истребители пятого поколения F-35, ЗРК «Патриот» и другие виды оружия.

Помимо этого, США и союзники по НАТО усиленно создают институциональные и инфраструктурные условия для быстрой переброски войск на восток. Так, Пентагон завершает складирование в Европе вооружений и техники бронетанковой дивизии, что позволит быстро перебрасывать по воздуху только личный состав, все остальное военнослужащие получат на месте. Один из складов с вооружением и техникой бронетанковой бригады США при этом строится в Польше (в Повидзе). А создаваемая в рамках Соглашения о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны инфраструктура позволит в кратчайшие сроки увеличить американское военное присутствие в этой стране с нынешних 4500 до 20 тысяч человек.

Для переброски войск через Атлантику сформировано командование НАТО в Норфолке (США), а для защиты морских перевозок возрожден 2-й флот ВМС США. Переброской войск и техники в Европе будет заниматься созданное еще одно командование НАТО в Ульме (ФРГ). Евросоюз для нужд НАТО реализует план адаптации к военным требованиям и повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры ЕС. К 2030 году должно завершиться создание военно-транспортных коридоров, главное внимание уделяется Североморско-Балтийскому (Нидерланды, Бельгия – Германия – Польша – Литва – Латвия – Эстония – Финляндия). Таким образом, создаются условия, чтобы в Восточной Европе, где сегодня находятся батальоны и бригады других стран НАТО, в будущем быстро появились бы уже дивизии и корпуса.

Неменьшую угрозу, чем наращивание военных сил США и НАТО, представляет информационно-гибридная война, которую те ведут против РФ, в том числе и из центров, расположенных на Западном направлении. Подрыв морального духа и воли к сопротивлению ВС и населения, как считают на Западе, может облегчить победу на этапе открытого применения силы (а то и вовсе обойтись без перехода к этому этапу, разгромив врага идейно и психологически). Поэтому Таллин, Рига, Вильнюс, Варшава и Прага стали центрами антироссийской информационно-психологической войны, консолидации и координации российской внесистемной оппозиции с целью использования ее для атаки на Россию и переформатирования РФ извне.

Юрий Зверев, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (906) за 9 ноября 2021 года