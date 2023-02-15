Венгрия осталась в одиночестве из-за позиции по Украине

Welt: посол Венгрии в Берлине сказал немцам, что их оружие губит украинцев, а не спасает

Евросоюз умышленно демонизирует Венгрию из-за многочисленных разногласий, в том числе и по украинскому вопросу. Посол Венгрии в Германии Петер Гёркёш объяснил политический курс Виктора Орбана и встал на защиту его позиции по Украине, смысл которой — не давать Зеленскому оружия.

Венгрия выступает против антироссийских санкций и отказывается пропускать транспорты с оружием через свою территорию. В предлагаемом вашему вниманию интервью посол Венгрии в Германии Петер Гёркёш (Péter Györgös) высказывает опасения по поводу возможной эскалации и говорит, в чем он согласен с Олафом Шольцем.

WELT: Господин посол, после того, как российская армия начала крупномасштабные боевые действия, ваше правительство приняло ряд решений, в результате которых оно оказалось внутри Европейского союза в изоляции, в одиночестве. Так, например, Будапешт не разрешает поставлять западное оружие по венгерской территории и критикует санкции ЕС против России. Чувствуете ли вы себя в изоляции?

Петер Гёркёш: Действительно, возникло отчуждение в определенных сферах, которого раньше не было, в том числе со стороны Германии. Мне, конечно, известно, что немецкие средства массовой информации уделяют нам "особое" внимание. (На самом деле идет самая настоящая демонизация "орбановской" Венгрии в СМИ США, Германии, Франции, многих других западных стран — Прим. ИноСМИ.) Сообщения о нашей стране обрели, мягко выразимся, новое качество. И в вашей газете я читал, что мы настроены "пророссийски", употреблялось понятие "близость к Путину". Я такие домыслы решительно отвергаю. Мы настроены, прежде всего, провенгерски. В отношении военной помощи Украине мы ведем себя сдержанно или нейтрально. Таким образом мы действуем в наших интересах.

— Вы не можете понять критики в адрес вашего правительства? Разве не на руку агрессивной России, когда какая-то третья страна относится к ее действиям сдержанно или нейтрально?

— Каждый вправе интерпретировать нашу политику, как ему угодно. Но мне не нравится, что критика в наш адрес стала практически рефлекторной. Считаю, при этом игнорируются факты и проявляется нежелание вести диалог. Это не ново. В дебатах о моей стране в Германии вот уже много лет употребляются разные уничижительные понятия или аргументы, которые кому-то кажутся убийственными, а на самом деле представляют из себя прямую ложь. Взять хотя бы то, что мое правительство уже давно называют "право-консервативным". В ваших СМИ при этом добавляют, что у нас это нормально, а в других странах ЕС такая ситуация стала бы якобы чем-то из ряда вон выходящим. Нас, венгров, в вашей прессе называли нелюдями и говорили, что у нас нет чувства солидарности. И за что? За то, что мы предостерегали от последствий массовой миграции. А с тех пор, как мы отказались бросать в военную топку новое оружие, в вашей прессе постоянно указывают, насколько велика разница между венграми и другими нациями.

— Но ведь это правда: по вопросам политики по отношению к России и Украине венгерское правительство осталось практически в одиночестве.

— Да, есть фундаментальные различия. Но совершенно игнорируется тот факт, что мы оказываем Украине гуманитарную и экономическую помощь. Мы принимаем у себя украинских беженцев и запустили самую большую гуманитарную акцию помощи в истории страны. Мы помогаем Украине и в экономическом плане, например, тем, что экспортируем туда дизельное топливо. Важно и то, что наши двери широко открыты для украинского экспорта в другие страны мира, прежде всего, для экспорта зерна. Кроме того, мы выполняем свои обязательства как страна-член НАТО. Выделять два процента ВВП на нужды обороны, как это предписывает НАТО, для нас не проблема. Мы участвуем в обеспечении безопасности восточного и южного фланга альянса и прилагаем все силы для укрепления Европы, надежно защищенной все крепнущим блоком НАТО. Это — политика, которую Виктор Орбан еще в 2016 году назвал основополагающей.

— Как сочетается подобная активность в рамках альянса с тем, что венгерское правительство выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО?

— Мы этого не делаем. Правительство внесло в парламент предложение согласиться с приемом обеих стран в НАТО. Пока парламент занят другими делами, но вскоре рассмотрит и это предложение. Во время саммита Вышеградской группы в Кошице наши друзья из Польши, Чехии и Словакии уже спросили премьер-министра Виктора Орбана, собирается ли Венгрия согласиться с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Он им сказал, что эта тема будет включена в повестку дня парламента во время новой сессии. Могу вас уверить, что вступление Швеции и Финляндии ни на день не задержится из-за позиции Венгрии.

— То есть, Венгрия больше не будет препятствовать вступлению этих двух стран в НАТО? Это позиция венгерского правительства?

— Да.

— Как бы часто ни возникали разногласия между Будапештом и Брюсселем, например, в вопросе о соблюдении норм правового государства, долгое время вы могли положиться на своих партнеров на востоке ЕС. Прежде всего, на Польшу, которая часто поддерживала ваше правительство. Но в том, что касается оценки действий России на Украине, Венгрия даже в Вышеградской группе — вы ее упомянули — находится в изоляции. Вы согласны с этим?

— Из-за нашей позиции по этому вопросу мы оказались в Европе в относительной изоляции. Премьер-министр Орбан неоднократно говорил об этом публично. Но кому мы мешаем? Мы не поставляем Украине оружия и не думаем, что санкции приблизят конец кровопролития. "Аппетит" России к новым победам пока не подает признаков угасания. Мы осознаем, что геополитика — ахиллесова пята Вышеградской группы. Это относится в первую очередь к отношениям между Венгрией и Польшей. Поляки, наши политические партнеры, придерживаются относительно России совершенно другого мнения, чем мы. Они убеждены, что украинцы борются за Европу и опасаются, что Польша может стать следующим объектом нападения. Я это понимаю. Причины этого кроются в польской истории и географии. Но мы придерживаемся другой точки зрения. Воюем не мы, а Украина. Не восточный фронт на Украине защищает нас от России, а статья 5 Устава НАТО, гарантирующая всем странам блока защиту. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что Польша и Венгрия преследуют одну и ту же цель, а именно восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

— Это действительно так. Однако если речь заходит о поставках вооружения, то мнения сильно расходятся. Ваши оппоненты убеждены, что территориальная целостность Украины может быть восстановлена только с помощью поставок вооружения. К ним относится и правительство Германии. После долгих колебаний оно разрешило другим странам поставлять Украине "Леопарды — 2" немецкого производства, да и само руководство ФРГ намерено поставлять эти танки. Венгрия также использует "Леопарды-2". Ей не предлагали вступить в группу стран-поставщиков?

— Нет, насколько я знаю. Наша позиция по поставкам вооружения хорошо известна. С удовольствием повторю её еще раз: Украина — жертва. Мы поддерживаем ее всеми доступными нам средствами, но только не оружием. Хочу подчеркнуть, что русские с самого начала дали ясно понять, что рассматривают поставляемое на Украину оружие как легитимную военную цель. Если бы мы допустили поставки вооружения на Украину по нашей территории, то их путь пролегал бы естественно через те области Украины, что граничат с Венгрией. В Германии редко говорят о том, что в этих областях живет многочисленное венгерское меньшинство. По историческим соображениям и в соответствие с нашей конституцией мы обязаны защищать этих венгров, а не подвергать их опасности. Но именно это мы бы сделали, если бы согласились на поставки вооружения. Украинские венгры в таком случае могли бы стать жертвами российских ударов. Кстати, возникает вопрос: почему многие так равнодушно относятся к этому меньшинству или даже игнорируют его?

— Независимо от того, участвует ли ваше правительство в поставке оружия или допускает поставки по венгерской территории, как вы относитесь к тому, что западные страны-партнеры поставляют сейчас танки на Украину?

— Я слежу за дебатами в Германии и знаю данные соцопросов. 39% немцев или даже больше отрицательно относятся к этим поставкам. Разные люди делают это по разным причинам, но все озабочены. Я тоже озабочен. Поставки вооружения — это как хождение по канату, и мы должны следить за тем, чтобы случайно не оказаться втянутыми в войну с Россией. Я согласен с канцлером Олафом Шольцем, который сказал, что в этом деле ничего нельзя определить с математической точностью. Мы не может сказать, когда мы станем для Москвы военной целью, переступив так называемую красную линию. Сейчас Запад поставляет танки, но теперь речь все чаще заходит и об истребителях, а то и о подводных лодках. Мы должны следить за тем, чтобы случайно не угодить в эскалационную спираль.

— Но разве это не Россия постоянно эскалирует конфликт, например, отказываясь воздержаться от обстрелов энергетической инфраструктуры Украины?

— Совершенно ясно, что Россия первой начала наступление на Украину. Но мы с вами можем только гадать, что творится в голове у российского президента. Поэтому мы должны поставить в центр внимания наши собственные поступки, определить наши цели, как Украина определила свои, и на этой основе проводить политику, которая не приведет к эскалации. Знаю, что наша точка зрения не по душе союзникам. Но важно то, что мы продолжаем говорить друг с другом и хотим найти общий язык. Думаю, что это может у нас получиться в будущем.