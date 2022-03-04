Западная военная помощь Украине

После начала 24 февраля 2022 года российской специальной операции на Украине, западные страны предприняли широкомасштабные меры по оказанию военной помощи украинскому правительству, сломав прежде существовавшее во многих государствах "табу" на поставки оружия на Украину. В результате в последние дни началась массовая передача украинской стороне прежде всего противотанкового и зенитного вооружения, пехотного и стрелкового оружия, боеприпасов, защитного снаряжения, медицинского и тылового имущества и т.д.

Разгрузка на голландской авиабазе Эйндховен контейнеров с ракетами американского переносного зенитного ракетного комплекса Stinger из наличия армии Нидерландов для последующей отправки в качестве военной помощи на Украину, 26.02.2022 (с) министерство обороны Нидерландов

Масштабы даже первых поставок таковы, что могут серьезно повлиять на ход боевых действий путем значительного насыщения украинских вооруженных формирований качественными противотанковыми и зенитными средствами и вооружения украинских резервов, особенно если российская сторона попытается предпринять штурм Киева. Видимо, в дальнейшем поставки с Запада будут только наращиваться, и дело дойдет до поставок артиллерии, тяжелого вооружения и даже боевой авиации, а также не за горами и появление "отпускников" из западных стран, в том числе в качестве операторов вооружения.

27 февраля Европейская Комиссия приняла беспрецедентное решение о выделении из фондов ЕС 450 млн евро на закупку и поставку вооружения в качестве военной помощи Украине. Еще 50 млн евро было выделено на "нелетальную" помощь (медицинское обеспечение и т.п.). Можно предположить, что в основном в рамках данного пакета военной помощи для Украины будет заказано вооружение и боеприпасы советских образцов на предприятиях стран Восточной Европы.

В свою очередь, администрация США 26 февраля утвердила выделение Украине срочной дополнительной военной помощи на сумму 350 млн долл. из наличия министерства обороны США. Сообщается, что в первоочередную поставку по данному пакету включены дополнительные партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также впервые - переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Кроме того, будет поставлено стрелковое оружие, боеприпасы, каски, бронежилеты, и пр. Сообщается. что с 28 февраля США якобы поставили Украине уже 200 комплектов ПЗРК Stinger.

Начиная с 25 февраля практически все страны-члены ЕС и НАТО (21 страна, - из значительных стран, как можно судить, уклонились Болгария, Венгрия и Турция), а также Австралия приняли на национальном уровне решения об оказании Украине срочной военной помощи, в основном в виде передачи вооружения и военного имущества из наличия или хранения своих вооруженных сил, с упором на противотанковые и зенитные средства, стрелковое оружие, боеприпасы, предметы снаряжения. Примерный список известных решений отдельных стран об оказании Украине военной помощи таков:

Австралия - пообещала выделить Украине помощи на сумму 75 млн австралийских долларов, в том числе 50 млн долл. военной помощи и 25 млн долл. гуманитарной помощи. В состав военной помощи войдет как нераскрываемое вооружение, в том числе и "тяжелое", так и небоевое имущество. Ранее Австралия уже выделила 3 млн долл. в Целевой фонд НАТО для Украины.

Бельгия - одобрена передача в качестве военной помощи Украине из наличия бельгийской армии 3500 (по другим данным, 5000) автоматических винтовок FNC калибра 5,56 мм (первоначально предлагались 2000 пулеметов разных типов).Будут поставлены также патроны, 200 ручных одноразовых противотанковых гранатометов М72 LAW и 3800 тонн топлива.

Великобритания - объявлено о значительных и непрерывных поставках дополнительной военной помощи Украине, но детали не раскрываются. Сообщалось, что в поставки в конце февраля входили противотанковые средства (видимо, дополнительные партии переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW) и боеприпасы.

Германия - одобрена передача в качестве военной помощи Украине из наличия Бундесвера 1000 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 500 зенитных управляемых ракет Stinger. Сообщается, что РПГ Panzerfaust 3 были переданы украинской стороне уже 1-2 марта. 3 марта бьло объявлено о решении передать Украине также 2700 старых советских ПЗРК "Стрела-2М" из имущества армии бывшей ГДР. Также сообщается о планах передачи Украине 14 неназываемых немецких бронированных машин. Ранее Германия длительное время отказывалась от поставок оружия на Украину.

Греция - направила в Польшу два военно-транспортных самолета Lockheed C-130H Hercules с грузом военной помощи Украине, и еще два таких самолета с грузом медицинской помощи. Сообщается, что были поставлены автоматы Калашникова, патроны к ним, и гранатометы РПГ-7 - видимо, из имущества армии бывшей ГДР, полученного Грецией от Германии в 1990-е годы.

Дания - одобрена передача в качестве военной помощи Украине из наличия датской армии 2700 одноразовых ручных противотанковых гранатометов М72 ЕС LAW, а также комплектующих и запасных частей для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Стоит отметить, что РПГ М72 ЕС LAW является одной из современных модификаций РПГ семейства М72, и поставлялись датской армии норвежской группой Nammo начиная с 2018 года, то есть являются вполне "свежими".

Испания - выделила Украине 20 тонн срочной военной помощи, в которую вошли 5000 касок, бронежилеты, противогазы и дозиметры. 2 марта правительство Испании также приняло решение дополнительно передать Украине из наличия испанской армии 1000 одноразовых ручных противотанковых гранатометов типа Alcotan или С90, 370 пулеметов и 700 тысяч патронов к ним, этот пакет должен быть доставлен в Польшу 4 марта.

Италия - принято решение о выделении Украине крупного пакета военной помощи, в основном в виде вооружения из наличия итальянских вооруженных сил. Сообщается, что итальянцами Украине планируется передача переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, переносных противотанковых ракетных комплексов MILAN, немецких ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, а также нескольких тысяч 12,7-мм пулеметов М2 и 7,62-мм пулеметов MG3/59, и патронов к ним.

Канада - одобрено выделение Украине военной помощи на сумму 500 млн канадских долл. (394 млн долл. США). Заявлено, что в первые партии поставок Украине войдут 125 ручных противотанковых гранатометов Carl-Gustaf и 2000 выстрелов к ним, стрелковое оружие, боеприпасы, каски, бронежилеты, приборы ночного видения, а в дальнейшем планируется также поставка бронетехники (видимо, колесных бронированных машин из наличия канадской армии).

Люксембург - одобрена передача в качестве военной помощи Украине из наличия армии герцогства 100 переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW. Также Украине будут переданы 20 тысяч патронов, 15 палаток и несколько джипов.

Нидерланды - одобрена передача в качестве военной помощи Украине из наличия голландской армии 200 зенитных управляемых ракет Stinger и 50 немецких ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 400 выстрелов к ним. Передача голландцами РПГ Panzerfaust 3 Украине была разрешена германским правительством. Поставка на Украину вооружения голландской стороной была начата уже 27 февраля, включая имущество по объявленному еще до 24 февраля пакету (100 снайперских винтовок и 30 тысяч патронов к ним, семь РЛС, каски, бронежилеты, миноискатели).

Норвегия - одобрена передача в качестве военной помощи Украине из наличия норвежской армии 2000 одноразовых ручных противотанковых гранатометов М72 ЕС LAW. Также Украине будут направлены патроны, каски и бронежилеты. Общая сумма выделяемой Норвегией военной и гуманитарной (в основном) помощи Украине составит 226 млн долл.

Польша - одобрена передача в качестве военной помощи Украине из наличия польской армии очередной крупной партии оружия военного имущества. В первый пакет поставок войдут 100 минометов калибра 60 мм и боеприпасы к ним, патроны, каски, бронежилеты, восемь комплексов малых беспилотных летательных аппаратов, и большое количество 152-мм артиллерийских выстрелов. Кроме того, уже в конце февраля Польша передала ВВС Украины партию ракет типов Р-27 и Р-73 класса "воздух-воздух" советских образцов.

Португалия - одобрена передача военной помощи Украине из наличия португальской армии на сумму 5 млн евро. В поставку войдут каски, бронежилеты, приборы ночного видения, ручные гранаты, старые 7,62-мм автоматические винтовки G3 и патроны различных калибров.

Румыния - приняты решения направить на Украину два транша военной помощи, включающих топливо, каски, бронежилеты, боеприпасы советских образцов и военное снаряжение, а также продукты питания и медикаменты.Общая стоимость только транша помощи составит более 3 млн евро.

Словакия - тоже одобрила два пакета военной помощи Украине на общую сумму до 20 млн евро. В первый пакет вошли 12 тысяч 120‑мм минометных мин, 10 млн литров дизельного топлива и 2,4 млн литров авиационного топлива. Во второй пакет вошли ручные противотанковые гранатометы РПГ-7, а также 100 пусковых установок и 486 зенитных управляемых ракет переносного зенитного ракетного комплекса "Игла-1" из наличия словацкой армии.

Cловения - в порядке военной помощи Украине выделила с хранения несколько тысяч автоматов Калашникова, патроны к ним, и каски.

Франция - утверждена военную и невоенную помощь Украине на сумму 300 млн евро.Cсообщается, что Франция планирует поставить Украине не называемые противотанковые ракетные комплексы и большое количество топлива.

Финляндия - одобрена передача в качестве военной помощи Украине из наличия финской армии 1500 одноразовых ручных противотанковых гранатометов (вероятно, типа М72 ЕС LAW, которые поставлялись финской армии с 2012 года). Также Украине будут переданы 2500 автоматов, 250 тысяч патронов, 2000 касок, 2000 бронежилетов, 100 санитарных носилок и 70 тысяч полевых пайков.

Черногория - одобрено выделение Украине партии автоматов Калашникова и патронов к ним.

Чехия - в несколько приемов за несколько дней одобрено выделение Украине военной помощи из наличия вооруженных сил Чехии на сумму 26 млн евро. Первые партии были отправлены на Украину уже 27 февраля. Передаваемое имущество только в первых двух партиях на сумму 10 млн евро включает 30 тысяч пистолетов, 7000 автоматов, 3000 пулеметов, несколько десятков снайперских винтовок, 1 млн патронов, 4000 гранатометов неназываемого типа, а также большое количество артиллерийских выстрелов советских калибров.

Швеция - одобрена передача в качестве военной помощи Украине из наличия шведской армии имущества на 53 млн долл. В поставку войдут 5000 одноразовых ручных противотанковых гранатометов АТ4, 135 тысяч полевых пайков, 5000 касок, 5000 бронежилетов, 300 групповых медицинских комплектов.

Эстония - решила отправить на Украину дополнительную партию военной помощи, в которую вошли противотанковые управляемые ракеты Javelin (были доставлены 3 марта), зенитные боеприпасы (видимо, 23-мм выстрелы для установок ЗУ‑23), 25 тысяч сухих пайков, медицинское оборудование и предметы солдатского снаряжения. Ранее 18 февраля на Украину была доставлена первая партия переданных Эстонией ракет американского ПТРК Javelin. Всего, по сообщениям, в двух указанных партиях Украине передано суммарно около 120 ракет Javelin Block 0 и 1. Также сообщается, что 26 февраля правительство Германии, наконец, одобрило передачу Эстонией Украине девяти 122-мм буксируемых гаубиц Д-30, изначально приобретенных Финляндией из арсеналов армии бывшей ГДР.