Бундестаг поддержал резолюцию с призывом поставить Украине "дальнобойное оружие"

При этом крылатые ракеты Taurus в документе прямо не упоминаются

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Германский Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. Как передает корреспондент ТАСС, за это выступили 382 депутата из 668 присутствовавших, против - 284, еще 2 парламентария воздержались.

В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. Крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются. По мнению экспертов, это уловка, которая оставляет для канцлера ФРГ Олафа Шольца определенное пространство для действий в вопросе поставок вооружений Украине. Некоторые наблюдатели считают, что резолюция может предполагать РСЗО MARS II.

Ранее в четверг Бундестаг проголосовал против резолюции, предложенной фракцией оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). В ней консерваторы, напротив, конкретно требовали поставить Украине Taurus.

Разногласия из-за формулировок

Как ранее сообщила газета Bild, среди фракций правящих партий при подготовке документа возникли разногласия. СДПГ не хотела включать в него ряд формулировок, в частности пункт, в котором говорилось бы о том, что Украина должна быть в состоянии взять под свой контроль Крым. Либералам и "Зеленым" удалось настоять на своем и включить его. Кроме того, партия Шольца отказывалась от формулировки о том, что "Украина должна "победить", предлагая вместо этого включить тезис о недопустимости победы России и поражения Киева. И здесь социал-демократам пришлось уступить. В резолюции сказано: "Для мира в Европе и за ее пределами важно, чтобы Украина победила в этой оборонительной борьбе".

В то же время фракция СДПГ категорически отвергла возможность упоминания Taurus. Здесь "Зеленые" и либералы не смогли переубедить своего партнера по коалиции.

Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны поставить эти ракеты и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, но имеют намного большую дальность - 500 км. В мае 2023 года занимавший на тот момент пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил факт передачи Украине ракет Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км.