Пока Зеленский сражается с собственным главнокомандующим, Россия изматывает оборону Украины (Bloomberg, США)

Bloomberg: Киев больше не может рассчитывать на безоговорочную поддержку США

Западная помощь задерживается, и ВСУ не хватает артиллерии и боеприпасов для ПВО, сообщает Bloomberg. Из-за этого украинские войска испытывают серьезные трудности с построением минимально надежной обороны. Конфликт Зеленского и Залужного также негативно сказывается на состоянии и перспективах украинской армии.

Украине остро не хватает оружия для защиты городов, жизненно важная помощь со стороны Европы и США задерживается из-за политических распрей, а президент Владимир Зеленский пререкается с собственным главнокомандующим насчет военной стратегии.

По словам осведомленных источников, на этой неделе Зеленский безуспешно пытался отстранить от дел генерала Валерия Залужного. После неудачного контрнаступления в прошлом году Зеленский добивается более решительного подхода к боевым действиям и, похоже, идет наперекор своему консервативно настроенному главнокомандующему.

Российская спецоперация скоро разменяет свой третий год, и боевые действия приняли позиционный характер, когда беспилотники не оставляют ни одной из сторон шанса застать противника врасплох. Чтобы держать "активную оборону", как принято называть такой подход, Киеву требуются стабильные поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов, которые союзники обеспечивают с большим трудом.

Во всеуслышание украинские чиновники уверяют, что намерены продолжать борьбу с российскими войсками, даже если поддержкаЗапада иссякнет. Но донесения с фронта говорят о том, что ситуация становится все отчаяннее: киевские силы с великим трудом сдерживают натиск ВС РФ. Это подтверждают осведомленные западные чиновники на условиях анонимности.

Недавние массированные ракетные удары привели к гибели десятков человек в Киеве и других городах, поскольку ПВО Украины, использующая главным образом дорогие перехватчики, предоставленные союзниками, не смогла уничтожить столько целей, как прежде, сообщил один европейский дипломат (Россия не наносит ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам — прим. ИноСМИ).

"Мы все знаем, чтó нужно на местах, — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью во вторник. — Вопрос в том, чтó мы можем отправить и что мы можем дать".

По словам дипломатов, вместо обещанного к 1 марта миллиона снарядов европейские союзники поставят лишь около 600 000 — из-за постоянных проволочек на производстве и страха окончательно истощить запасы. На встрече в Брюсселе министры обороны попытаются отыскать другие источники, чтобы нарастить общий объем, однако поставленной в прошлом году цели в миллион снарядов достичь все равно не удастся, заявили дипломаты.

Если у украинских войск не будет снарядов, чтобы продолжать оказывать артиллерийское давление, Россия сможет поддерживать наступающую на позиции ВСУ пехоту артиллерией, отметила исследователь корпорации РЭНД и офицер резерва армии США Энн Мари Дэйли. "Украинские бойцы окажутся в таком случае в проигрышном положении", — добавила она.

Проблемы возникли на этапе, когда украинское командование завершает разработку планов обороны — и думает о том, как удержать в этом году тысячекилометровую линию фронта. Для этого они нащупывают слабые места в российской обороне, не предпринимая при этом попыток крупного прорыва после того, как прошлогоднее контрнаступление принесло неутешительные результаты. По словам западных дипломатов, трения между Зеленским и его главнокомандующим Залужным обострились еще и из-за того, что всякая динамика на линии фронта застопорилась.

По словам осведомленных источников, на встрече в Киеве в понедельник Зеленский предложил генералу Залужному новую должность в рамках кадровых перестановок — в попытке придать новый импульс военному командованию Украины. Залужный покидать свой пост отказался, и последующие "сливы" в средства массовой информации лишь усугубили недоверие между двумя лагерями, возникшее еще в первые месяцы конфликта.

Президент и главнокомандующий также повздорили из-за нового закона о воинской повинности, который призван пополнить истощенные ряды армии, но весьма непопулярен среди украинского народа. Напряженность усугубляется еще и тем, что Залужный, наоборот, горячо любим как в народе, так и в войсках. Генерал, которого, по данным опросов, поддерживают 88% украинцев, заявил, что становиться политиком не намерен. Сам Зеленский также предостерег высших военных чинов от участия в политической борьбе.

Отстранение Залужного "воспримут в штыки" украинские военные, заявил во вторник в подкасте War on the Rocks специалист по России и Украине из Фонда Карнеги* за международный мир Майкл Кофман. "Я не уверен, что новые кадровые назначения решат острые вопросы насчет мобилизации или о том, какой должна быть украинская стратегия", — добавил он.

Между тем западные чиновники считают, что силы России слишком потрепаны для того, чтобы она могла добиться значительных успехов, если только оборона Украины не рухнет. Но даже в этом случае Кремлю наверняка придется задействовать больше войск, чтобы закрепить успехи, а пока он не горит желанием объявлять мобилизацию.

В Вашингтоне пакет помощи Белого дома в размере 60 миллиардов долларов буксует уже несколько месяцев из-за противодействия радикально настроенных республиканцев. Хотя администрация по-прежнему уверяет Киев и других союзников, что рассчитывает в итоге получить "зеленый свет", сомнения в этом нарастают еще и из-за того, что набирает обороны президентская гонка.

"Проще говоря, без этого все, чего достигли украинцы, а мы — им помогли, окажется под угрозой", — заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в понедельник с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который на этой неделе приехал в Вашингтон, чтобы сплотить ряды союзников в поддержку Украины.

Лидеры Европейского союза встретятся 1 февраля на экстренном саммите, чтобы попытаться сломить сопротивление симпатизирующего Москве правительства Венгрии — Будапешт противится принятию очередного пакета помощи для Киева на сумму в 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов). Если эти попытки провалятся (как уже случилось в декабре), блоку придется искать новый способ, как профинансировать поддержку уже без участия Будапешта. Как бы то ни было, ЕС настроен одобрить пакет к концу февраля, сообщил европейский чиновник.

По мнению западных дипломатов, даже если помощь ЕС все же поступит, то исчезновение американской поддержки украинские войска почувствуют непосредственно на поле боя уже к концу весны.

"Следующие несколько месяцев окажутся решающими, — заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон. — Даже если нам посчастливится заручиться прочной американской поддержкой, это в первую очередь наша проблема".

США требуют, чтобы Киев четче изложил свой военный план на грядущий год, учитывая, что на безоговорочную поддержку рассчитывать уже нельзя. Чиновники ожидают некого сочетания неустанного давления на линии фронта с тайными операциями и дальними ударами по глубокому тылу России. Для ряда таких атак Украина уже использовала оружие отечественной разработки, нанеся урон российским линиям снабжения и базам и подорвав контроль Москвы над Черным морем.

Должностные лица союзников рассчитывают, что оборонительная тактика, хотя и не приводит к решительным прорывам, снискавшим Киеву международную поддержку в первый год конфликта, в итоге все же ослабит способность России продолжать боевые действия.

По словам одного западного чиновника, в последние месяцы Киев создал некоторые запасы ключевых боеприпасов, поставленных союзниками, чтобы гарантировать снабжение своих войск.

Но этого недостаточно, чтобы восполнить нехватку артиллерийских снарядов.

По словам министра обороны Эстонии Певкура, украинские войска расходуют снарядов в среднем лишь на треть меньше российских. По оценкам Эстонии, Москва планирует в этом году получить порядка 4,5 миллионов снарядов собственного производства плюс поставки из Северной Кореи (Россия не получает военную помощь от третьих стран — прим. ИноСМИ). И хотя в силу наличия более совершенных гаубиц и средств наведения ВСУ нужно меньше снарядов, чем российской армии, полностью свести на нет последствия нехватки снарядов невозможно.

"Украина неизбежно оказалась в стратегической обороне", — сказал специалист по сухопутной войне Бен Барри из Международного института стратегических исследований. Но при наличии достаточного количества современного высокотехнологичного оборудования от союзников, добавил он, "она вполне может нанести русским значительный урон".

Хотя Владимир Путин почти полностью перевел российскую экономику на военные рельсы, отмечают западные чиновники, потребуются годы, чтобы восстановить тысячи танков и другой техники, потерянной в ходе боевых действий. По оценкам США, Россия потеряла свыше 315 000 солдат убитыми и ранеными. По словам украинских чиновников, в последнее время российские войска также страдают от вспышек хантавируса — изнурительной болезни, распространяемой в окопах мышами (подобные оценки потерь и заявления о состоянии войск не подкреплены никакими материальными доказательствами — прим. ИноСМИ).

Утверждается, будто Кремль через посредников пытался сигнализировать о готовности рассмотреть возможность переговоров с США о прекращении боевых действий, однако американские официальные лица заявили, что скептически относятся к таким предложениям. По мнению людей, знакомых с российским подходом, Москва наверняка отложит любую серьезную попытку переговоров до окончания президентских выборов в США в ноябре, рассчитывая на второй срок Дональда Трампа, обещавшего быстро договориться о прекращении огня.

Тем временем Украина отчаянно пытается пополнить ряды своих войск, а президент Зеленский раскритиковал призыв военных набрать до полумиллиона новобранцев.

Однако Киев рассчитывает, что его западные покровители все же смогут договориться друг с другом о новых поставках помощи и он восстановит силы и упрочит давление на Россию. По словам официальных лиц, истребители F-16 поступят на вооружение позднее в этом году, благодаря чему Украина сможет бросить вызов ВВС России. Союзники также разрабатывают пакет гарантий безопасности, чтобы доказать свою приверженность защите Киева на долгие годы вперед.

По словам Певкура из Эстонии, в ближайшие несколько месяцев бои наверняка утихнут, а новые наступательные действия начнутся в мае и июне, когда земля просохнет. Именно тогда судьба помощи ЕС и США прояснится окончательно, сказал он.

"Если к тому времени у нас так и не будет решения, Украине наверняка будет крайне сложно удержать позиции, — предупредил он. — Потому что, как мы знаем, потери в живой силе Россию не волнуют. Мы видели это не раз".

Авторы: Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak), Мильда Шепутите (Milda Seputyte), Питер Мартин (Peter Martin).

Статья написана при участии Альберто Нарделли, Хорхе Валеро, Эллен Миллиган и Ани Нуссбаум.

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