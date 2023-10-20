НАТО стряхивает пыль со стратегий ядерной войны

Британский премьер-министр Риши Сунак (третий слева) с коллегами-политиками осматривает военную технику, передаваемую Украине, на шведском острове Готланд. 13 октября 2023 года. Фоto Reuters.

Итоги встречи министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе

Планы ядерной войны в Европе, казавшиеся недавно немыслимыми, вновь становятся предметом обсуждения на высоких военно-политических и экспертных уровнях США и НАТО. Заседание Группы ядерного планирования НАТО прошло в перегретой» атмосфере, связанной с заявлениями западных политиков, дипломатов и военных, а также со спекуляциями и домыслами западных СМИ о неких планах Москвы применить ядерное оружие на Украине и против некоторых членов НАТО.

ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ

Участвуют в создании такой атмосферы и исследовательские центры США, к которым прислушиваются в Госдепартаменте и Пентагоне.

Одним из авторов подобных домыслов выступила американская корпорация РЭНД в опубликованном 28 сентября докладе «Качество предшествует количеству. Решение о том, чего и сколько будет достаточно для ядерных сил США». Автор – доктор Эдвард Гейст – утверждает, что ныне стратегическая обстановка ставит перед США проблемы, которые в некотором смысле опаснее тех, с которыми приходилось сталкиваться во времена холодной войны. Факторами эскалации якобы является наращивание ядерных потенциалов России и Китая и появление у Северной Кореи небольшого, но комплексного и современного ядерного арсенала. При этом Пхеньян демонстрирует слабую чувствительность к доктринам ядерного сдерживания, рассчитанным на Москву и Пекин.

Если США решат продолжить политику угроз и шантажа, необходимо формировать качественно новые оперативные возможности для ядерной программы США.

В отношениях с Москвой американцы традиционно ставят проблему «с ног на голову» и пытаются обвинить Россию в «разогревании» международной обстановки – в частности, в стремлении создать ядерные торпеды большой дальности и крылатые ракеты с ядерным двигателем. Хотя смертоносные «экзотические системы» ядерного оружия впервые изобрели и применили американцы.

Доктор Гейст ссылается на «тревожную риторику» неких российских комментаторов об использовании ядерного оружия в контексте конфликта на Украине. Следует вывод, что ядерный арсенал Москвы может создать куда более серьезные проблемы для США в будущем, чем в недавнем прошлом.

RAND Corporation разрабатывает доклады главным образом по военно-политическим проблемам для Госдепартамента США и Пентагона (более 50% бюджета корпорации ), Министерства здравоохранения (14%) и Министерства внутренней безопасности (11%). При этом РЭНД подает себя как внепартийную, независимую и объективную НКО.

Странная забывчивость Эдварда Гейста явно противоречит внешней респектабельности РЭНД. Ведь именно РЭНД в январе обнародовала стратегию эскалации «Как избежать длительной войны. Политика США в ходе российско-украинского конфликта». В докладе перечисляются явно подстрекательские варианты гипотетического применения Москвой ядерного оружия.

Первый сценарий – российский удар по военному объекту на территории страны – члена НАТО и параллельное требование Москвы к Вашингтону о прекращении поставок оружия Украине. Ответ Вашингтона: дипломатическое и экономическое давление с возможным симметричным ограниченным ракетным ударом по территории РФ. Прогнозируемые последствия: эскалация конфликта, возможный раскол среди союзников по НАТО.

Второй сценарий – российская атака на американские объекты вне территории США (например, на спутник). Ответ Вашингтона: осуждение, дипломатическое давление и санкции.

Третий сценарий – атака России на объекты НАТО (например, ракетные удары по трем авиабазам в Польше и Румынии, с которых ведутся поставки оружия Киеву, что повлечет жертвы среди военных и мирного населения). Сегодня такой вариант приобретает новую актуальность в связи с возможным размещением передаваемых Киеву самолетов F-16 на аэродромах стран альянса. Ответ Вашингтона: ракетные удары по территории России, поскольку противостояние с НАТО – это далеко не конфликт на Украине. Дипломатии и санкциям принадлежит вспомогательная роль.

Четвертый сценарий – масштабная атака ВС РФ на военные базы США в Европе, включая базу Рамштайн, что повлечет жертвы среди военных и мирных граждан. Вашингтон своим ответом должен убедить Москву, что все ее действия ведут к проигрышу, поскольку при эскалации она якобы проиграет в войне с альянсом, а при продолжении поставок оружия ВСУ – якобы проиграет в конфликте на Украине.

СЦЕНАРИИ ПРОВОКАЦИИ

Американские аналитики не рассматривают варианты нанесения Россией удара по территории США и применения ядерного, биологического или химического оружия. Авторы рассуждают об ограниченном неядерном ударе ВС РФ по входящим в НАТО странам Европы или военным объектам США, в том числе в космосе. Цель этих манипуляций – спровоцировать Россию на эскалацию и прямое военное противоборство с НАТО при одновременном наращивании военной помощи Украине.

Стремясь несколько снизить накал риторики в западных СМИ, генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно отметил, что альянс не видит признаков, указывающих на намерение Москвы применить ядерное оружие. Подобные заявления не должны порождать иллюзий о некой конструктивной тенденции в политике Запада. Действия его становятся все более агрессивными по отношению к РФ, КНР, КНДР и Ирану. Более того, в США прямо обсуждаются варианты ядерной войны с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Согласно российской ядерной доктрине (Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года), применение ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Сегодня США и НАТО сознательно формируют условия для перевода противоборства с Россией в стадию ядерной войны. Поэтому следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в документы стратегического планирования РФ и, возможно, предусмотреть в них нанесение не ответно-встречных, но и упреждающих ударов. Нельзя отдавать противнику инициативу применения оружия массового поражения против нашей страны.

НАРАЩИВАНИЕ ВОЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

На встрече министров обороны блока подведены промежуточные итоги реализации новой стратегической концепции, где главным источником угроз безопасности альянса названа Россия.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, сегодня у границ России и Белоруссии развернуты около 360 тыс. военных НАТО, 8 тыс. единиц бронетехники, 6 тыс. артсистем и минометов, 650 самолетов и вертолетов. Численность формирований внерегиональных государств альянса с февраля 2022-го по август 2023 года возросла в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек.

В стратегической концепции НАТО утверждается, что Россия якобы в последние 20 лет коварно «приблизилась вплотную к силам НАТО». Для министров не является секретом, что военно-экономический потенциал НАТО превышает российский. Но они отдают себе отчет и в том, что Россия хотя и ведет спецоперацию, до сих пор задействовала лишь небольшую часть своих ресурсов.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЕННЫХ ПОСТАВОК КИЕВСКОМУ РЕЖИМУ

Министры рассмотрели выполнение программ и перспективы наращивания выпуска для Украины управляемых снарядов для РСЗО (HIMARS, MLRS, MARS II). В США рассматривается возможность поставок дальнобойных ракет ATACMS (дальностью 300 км) и GMLRS (дальностью до 150 км). ФРГ в ближайшее время может одобрить передачу Киеву ракет Taurus (дальность до 500 км, в экспортном варианте до 300 км).

Практика СВО показывает, что важную роль в военных действиях продолжает играть артиллерия. Что служит для стран НАТО стимулом для наращивания производства 155-мм артиллерийских снарядов как самого важного типа боеприпасов для Украины.

Если в начале 2022 года по заказу армии США в среднем за месяц изготавливались около 14 тыс. таких снарядов, в сентябре – 14 400, к концу года – около 15 тыс. К весне 2023-го – уже примерно 20 тыс. в месяц. К концу года намечено добиться уровня в 24 тыс.

В странах Евросоюза в течение 2022 года производили в среднем 25 тыс. 155-мм снарядов в месяц. Германский концерн «Рейнметалл» намерен в течение двух лет увеличить их производство до 450–500 тыс. в год (от 37 500 до 41 700 в месяц). Для этих целей концерн недавно приобрел завод в Испании и строит новый завод в Венгрии.

Кроме того, концерн намерен открыть на Украине завод по производству около 400 танков в год, а также обучать украинцев обслуживать танки и другую технику, которая будет там производиться и ремонтироваться.

Полным ходом идет подготовка к передаче Киеву самолетов – носителей ядерного оружия F-16 и обучение летчиков, поставляются дальнобойные ракеты производства США, Великобритании, Франции, Германии. Британия направляет военных инструкторов на Украину, содействует в производстве морских беспилотных аппаратов. В боях используются американские, английские и германские тяжелые танки. ВСУ получают всю необходимую разведывательную информацию для ударов ракет и БПЛА по целям на территории России.

Турки рассматривают вопрос передачи Киеву новой улучшенной версии БПЛА Bayraktar («Знаменоносный рейдер») и готовятся к 2025 году развернуть производство на Украине двух других боевых моделей беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci.

Таким образом, ВПК стран НАТО значительно увеличивает военное производство, что служит дальнейшей эскалации военного конфликта на Украине. И встреча министров подтвердила сохранение политического настроя на усиление противоборства с Россией.

Такая тенденция требует решительного наращивания военных и военно-технических усилий со стороны России, проведения масштабных наступательных операций и действий на коммуникациях с целью сорвать планы США и НАТО по наращиванию военных поставок Киеву.

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ НАТО НА УКРАИНЕ

Министры были проинформированы о принятом в США документе «Всеобщая стратегия страны», который предусматривает постепенное внедрение на Украине стандартов НАТО. Например, речь идет о требовании создать корпуса профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров по стандартам альянса, стандартизировать штабные процедуры, как это принято в «Соглашениях по стандартизации» НАТО. Формат и содержание украинских военных документов должны отражать терминологию блока. Школам и вузам будет оказано содействие в изучении английского языка.

Но главная озабоченность администрации США состоит в том, что запредельный уровень коррупции на Украине может привести к отказу западных союзников от поддержки Киева. В качестве мер по сокращению коррупции предусмотрены приватизация банков и другие шаги, призванные сделать Украину привлекательной для инвестиций. США требуют, чтобы на Украине выбрали более 2 тыс. новых судей и избавились от накопившихся нерассмотренных более 9 тыс. дел о неправомерных действиях судей.

ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ

Геополитические, экономические и информационно-технологические факторы, отражающие подготовку США и НАТО к войне против России, обусловливают необходимость комплексной трансформации ВС России, наращивания возможностей российского ОПК, развития теории и практики противоборства в современных военных конфликтах.

Конкретные шаги должны включать:

– испытания и принятие на вооружение новых систем оружия, разработку оружия на новых физических принципах;

– упреждение действий США и НАТО по наращиванию боевой мощи ВСУ;

– парирование подрывных действий геополитических противников России в Закавказье, Центральной Азии и Арктике;

– совершенствование комплекса мер по ведению информационной войны в информационно-технической (кибернетической) сфере, в информационно-психологической (ментальной) сфере, в культурно-мировоззренческой сфере;

– учет в документах стратегического планирования РФ тенденций, связанных с модернизацией и наращиванием ядерных потенциалов стран НАТО, развитием стратегий гибридной войны и военной техносферы.

Следует наращивать поддержку фундаментальной науки и IT-компаний, которые являются носителями и инициаторами многих фундаментальных и прикладных разработок и компетенций, имеющих сквозной, межотраслевой эффект. В их числе:

– обработка и анализ больших массивов данных;

– искусственный интеллект и нейротехнологии, интернет вещей;

– технологии виртуальной и дополненной реальности;

– безопасные линии связи и центры обработки данных и др.

Перечисленные и многие другие факторы следует учесть в комплексе организационных мероприятий государственного масштаба, в образовательных программах вузов и школ.

К числу недавних важных и полезных инициатив в сфере адаптации образовательных программ к реалиям современности хотел бы отнести намеченную на ноябрь XIX Международную научную конференцию «Высшее образование для XXI века. Высшая школа России в условиях глобальных вызовов, рисков, угроз», которую организует МГУ.

Серьезное внимание проблеме трансформации образовательных программ уделяет Российская академия образования. При ее участии вузовские программы следует изменить в сторону отхода от избыточных масштабов подготовки экономистов, юристов, дизайнеров и т.п. в пользу выпуска специалистов ИТ, кадров, способных подключиться к формированию принципиально новой, гибкой нормативной базы для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни.

В целом влияние перечисленных геополитических, экономических и информационно-технологических факторов, определяющих направления подготовки США и НАТО к войне против России, обусловливает необходимость комплексной трансформации российских ВС, наращивания возможностей национального ОПК, развития теории и практики противоборства в современных военных конфликтах.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.