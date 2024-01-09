Почему же Россия не развалилась? (The Spectator, Великобритания)

Spectator: Западные страны разрозненны из-за помощи Украине

Многочисленные прогнозы о развале РФ не сбылись, пишет Spectator. Зато всё больше бытует мнение о развале Запада. По мнению автора, западные страны разделены на четыре группы, а яблоко раздора для них — помощь Украине.

После того, как Владимир Путин в феврале 2022 года ввел на Украину войска и российская армия допустила первые катастрофические ошибки, многие западные эксперты справедливо возликовали от перспективы скорого распада России. “Настала пора готовиться к краху России”, — гласил один из заголовков на сайте Foreign Policy, а опрос 167 экспертов по внешней политике, проведенный Атлантическим советом в январе прошлого года, показал, что 40% из них предвидят распад России в течение десяти лет вследствие “революции, гражданской войны, политического раскола” и иных причин. Кроме того, Гудзоновский институт даже выпустил статью предписательного толка, перечислив целый список мер, которые следует предпринять при “подготовке к окончательному распаду Советского Союза и роспуску Российской Федерации”. В частности, институт рекомендовал “сдержать любые последствия внутрироссийских боевых действий” и “сохранить превосходство в силе в Европе”.

Однако прошло два года, а Россия кажется тревожно прочной: страна только мобилизовала собственный военный комплекс, но и получила запасы оружия от таких союзников, как Иран и Северная Корея (не соответствует заявлениям российских властей — Прим. ИноСМИ). Санкции, похоже, тоже не работают: экономика России (быть может, отчасти благодаря самим боевым действиям) выросла на 3,6%, а объем промышленного производства — на целых 7,5%. Если вы не мобилизованы, не живете в приграничных регионах, которые сейчас регулярно обстреливают украинские силы, и не привыкли ездить за границу (а к таким, по данным РИА Новости, относятся 70% россиян), ваша жизнь едва ли сильно изменилась. За исключением нескольких законов о цензуре, грозящих тюремным заключением за “дискредитацию российской армии”, привычных для военного времени ограничений в России не видать: нет ни военного положения, ни комендантского часа, ни военных патрулей, ни продуктов по карточкам. И несмотря на шквал триумфаторских статей 2022 года, где говорится о “возрождении” Запада и высмеивается то, сколь катастрофически Путин недооценил своих противников, крепнет впечатление, что отнюдь не Российская Федерация страдает от разобщенности и раскола, а сам Запад — ведь это его страны подошли к украинскому конфликту с принципиально разных позиций.

Страны Запада можно условно поделить на четыре категории. В группу А попали те, кто продолжает оказывать существенную помощь Украине и чья поддержка непоколебима: это Германия, Великобритания, Прибалтика, Скандинавия и Нидерланды. Германия после шаткого старта пообещала в 2024 году удвоить помощь Киеву, тогда как Нидерланды и Дания предоставят Украине истребители F-16 американского производства, причем ожидается, что первые из них прибудут уже в ближайшие несколько недель. Тем временем Великобритания — вопреки всем обвинениям в “промедлении” со стороны Бориса Джонсона — остается ключевым спонсором, уступая по объемам поддержки лишь США и Германии.

Это отнюдь не означает, что вклад этих стран относительно их ВВП одинаков. По оценкам Кильского института экономики, по состоянию на конец октября 2023 года Германия предоставила с начала конфликта помощи на 20,9 миллиарда евро (18,1 миллиарда фунтов стерлингов), или 0,52% ВВП, тогда как Великобритания отправила 13,3 миллиарда евро (11,5 миллиарда фунтов стерлингов) или 0,45%. Для сравнения, лепта крошечной Эстонии с населением в 1,3 миллиона составила целых 1,3%.

В группу Б вошли страны, которые также предоставляют Киеву помощь, в том числе военную, но гораздо меньшую, и часть ее сложно подсчитать количественно (например, в виде обучения или разведданных). В эту группу вошли Франция, Испания, Бельгия и Италия, и вклад каждой из которых составил менее 0,1% ВВП.

В группе В оказались есть страны, которые начали за здравие, но их поддержка ослабевает, а военная помощь вообще иссякла. В эту группу вошли Словакия и Польша. Хотя доля Польши в ВВП составляет целых 0,67 процента, отношения между странами испортились из-за польского эмбарго на украинское зерно, а также продолжающейся блокады пограничных переходов, где польские дальнобойщики не пропускают готовых оказать решающую поддержку добровольцев. Что же касается государственной военной помощи, то ее попросту больше не будет: “Мы больше не поставляем оружие Украине, потому что вооружаемся сами”, — заявил польский премьер-министр.

Еще один показательный пример — Словакия. Хотя вначале она была решительным сторонником Украины, отправив осажденному соседу все свои 13 истребителей МиГ, ситуация резко изменилась с возвращением к власти в октябре 2023 года Роберта Фицо. Фицо сразу же заявил, что его правительство остановит всю прошлую помощь. “Мы не имеем никакого отношения к этому конфликту”, — отрезал он, и впоследствии с ним согласился словацкий парламент.

Наконец, в группе Г оказались страны, которые либо отправляют менее 0,05 процента своего ВВП, либо вообще не оказывают Киеву никакой поддержки, — например, Венгрия и Сербия. Венгерское правительство решительно отказывается оказывать Украине военную помощь. Совсем недавно премьер-министр Виктор Орбан пригрозил “рвануть стоп-кран” и остановить всю дальнейшую поддержку. В декабре он воплотил свою угрозу в жизнь, когда Венгрия наложила вето и заблокировала пакет на 50 миллиардов евро от ЕС (43 миллиарда фунтов стерлингов).

Тем временем Сербия тщательно пытается сохранять равновесие. В силу исторических связей с Россией проамериканская поддержка Украины воспринимается в стране как предательство ее европейской идентичности (почти четверть века назад НАТО бомбардировала Белград, и память об этом в Сербии до сих пор свежа). Поэтому многие поддерживают в этом конфликте Кремль, и почти 80% сербов выступают против антироссийских санкций. Однако с 2012 года страна носит статус кандидата в ЕС, а значит, прямая поддержка Кремля невозможна. Когда в начале этого года выяснилось, что сербские боеприпасы попали в распоряжение ВСУ через третьи страны, президент Александр Вучич отверг любые карательные меры: “И что вы нам предлагаете? Не производить боеприпасы? Или не продавать?”.

Разумеется, все эти разногласия бледнеют по сравнению с расколом в США, которые предоставили Украине военной помощи больше всех стран ЕС вместе взятых. Теперь же Америку парализовали внутренние трения: администрация Байдена выделила Украине 61 миллиард долларов (48 миллиардов фунтов стерлингов), но республиканцы заблокировали этот транш, пообещав прикрыть дальнейшую поддержку Киева, если власти не выделят финансирование на безопасность государственной границы. Исход этого противостояния до сих пор неясен: обсуждения в Конгрессе возобновятся в ближайшие недели.

Тем временем на всем Западе воцарилась смятение. По каким бы псалтырям эти страны ни пели, разноязыкий Вавилон грозит подорвать единство их “церкви” и ее вероучения. Сможет ли он и дальше выступать в этом конфликте подлинной силой глобальной безопасности, а не сборищем разрозненных стран, некогда сплоченных едиными ценностями, которые они больше не разделяют, — вот один из главных вопросов наступающего года. Сегодня поколебавшуюся решимость Запада после ввода российских войск в 2022 году можно сравнить с поведением человека, который, убоявшись рака, тут же бросил курить — но стоило только угрозе померкнуть, как его привычка вернулась на прежний, опасный для жизни уровень.

Что касается выживания России, то, пожалуй, самую реалистичную оценку дал историк и профессор Центрально-Европейского университета в Вене Александр Эткинд. В интервью российской газете “Настоящее время” в прошлом месяце он продемонстрировал трезвый оптимизм. В результате конфликта на Украине Российская империя в итоге распадется, предрек он, хотя едва ли в ближайшее время. “Я в это верю, а как это будет — посмотрим”, — заключил он.

Но, учитывая тяжелое состояние западного альянса, остается лишь гадать, кто же рухнет первым.

Автор: Саша Ленский — псевдоним одного российского гражданина, известного журналу The Spectator. Он пишет анонимно из-за законов о цензуре