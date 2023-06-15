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ИноСМИ

Выхода нет. Украине придется заморозить контрнаступление

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Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

ВСУ потерпели неудачу в самом начале контрнаступления. Для перелома ситуации Украине отчаянно нужны ресурсы, но своих сил ей не хватает, а Запад колеблется с помощью. В таких условиях Киеву, скорее всего, придется заморозить операцию, считает автор статьи на "Гуаньча".

"Можно точно сказать, что наступление Украины началось. Об этом свидетельствует использование ею стратегических резервов". 9 июня президент России Владимир Путин дал четкую оценку ранее запутанному и противоречивому "контрнаступлению ВСУ".

У Путина есть достаточно оснований так говорить: в последнее время ВСУ понесли большие потери, их соотношение к российским составляет 3:1, что намного превышает "обычный стандарт". 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинцы за три дня отправили в атаку пять бригад с семи направлений, но потеряли 1,6 тысячи человек и 28 танков. 7 июня глава МО вновь констатировал, что в этот день ВСУ лишились в бою 945 человек, 33 танков, 28 БМП, 38 БТР, трех самоходных гаубиц AHS Krab и других вооружений. 8 июня Шойгу трижды передавал новости о военной обстановке: 47-я бригада ВСУ продолжила массированное наступление, в боях участвовали 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники, после двухчасового ожесточенного сражения украинская сторона потеряла 350 человек и 30 боевых танков.

После того, как самая разнообразная украинская техника была брошена в бой, российская сторона распространила множество видео и фотографий, на которых ясно показано, как горящий немецкий танк Leopard 2 используется пехотой вместе с американским M2 Bradley. В данном конкретном сражении уничтоженные машины относились к уровню роты. По оценкам, первый эшелон, непосредственно участвующий в бою, принадлежал как минимум к уровню батальона, а второй мог быть близок к уровню бригады.

Сам Владимир Зеленский открыто подтвердил свои слова, сказанные 10 июня во время встречи с Джастином Трюдо, премьер-министром Канады: Украина ведет контрнаступательные и оборонительные действия. Президент не указал конкретный этап операции, но заявил, что "все обязательно почувствуют, что контрнаступление началось".

Америка и Европа колеблются

В продолжении своей военной деятельности ВСУ полностью полагаются на США и Европу. От западных стран зависит не только поставка оружия и боеприпасов, но и обучение новобранцев. Малейшее колебание в поддержке союзников приводит к "трехбалльному землетрясению" в украинской армии.

Поэтому Киеву срочно нужно крупное контрнаступление, нужны быстрые и блестящие результаты, чтобы воодушевить народ и войска, а также сохранить стабильную помощь со стороны Запада. "Победоносная атака" летом-осенью 2022 года сильно подбодрила Украину, ЕС и США. Если операция 2023 года также окончится успехом, то она может переломить ход вооруженных действий.

Но Соединенные Штаты и Европа взаправду колеблются.

В преддверии американских выборов вопрос о том, как сбалансировать конфронтацию с Китаем и поддержку Украины, наверняка станет предметом горячих споров. Сильнее всего Джо Байден надеется на то, что Дональд Трамп "раздерет на части" Республиканскую партию, но та в свою очередь пытается сформировать концепцию "трампизма без Трампа". Выдвижение кандидатуры бывшего вице-президента Майка Пенса направлено не столько на получение президентского кресла, сколько на попытку отвлечь протрамповских избирателей во время праймериз (предварительные внутрипартийные выборы, — Прим. ИноСМИ) и помочь продвинуться другим, особенно губернатору Флориды Рону Десантису.

Республиканская партия также хранит двусмысленное молчание по поводу иска, выдвинутого Трампу. Хранение конфиденциальных документов и плата за молчание — это вещи, которые можно успешно рассмотреть как "вепонизацию правосудия" (превращение суда в оружие против кого-то, в данном случае против Трампа, — Прим. ИноСМИ), но беспорядки на Капитолийском холме — это уже слишком. Если судебный процесс вынудит Трампа просто отказаться от предвыборной гонки, то республиканцы не только смогут избежать внутренних разногласий, но и выльют всю возможную грязь на Демократическую партию, лишь бы помочь себе на голосовании. Так или иначе, "трампизм без Трампа" — это нынешняя программа республиканцев.

Что касается вопроса поддержки Украины, трампистская Республиканская партия "говорит, но ничего не делает". Проявившаяся тенденция к изоляционизму тоже не способствует наращиванию военной помощи Киеву.

Теперь Великобритания. Начиная с эпохи Бориса Джонсона она активнее других поддерживала Украину и неоднократно преуспевала в том, чтобы "хвост вертел собакой", а не наоборот (обр. выражение, которым в политике обозначают отвлечение внимания от опасной проблемы, — Прим. пер.). Риши Сунак во время своей предвыборной кампании начал с внутренних финансов и не проявлял активности в вопросе помощи Киеву, однако после прихода к власти он развернулся на 180 градусов — то ли под влиянием старого руководства, то ли из-за нового понимания невозвратных издержек Британии: лишь с помощью текущего конфликта Лондон сможет продолжать удерживать Вашингтон и служить "мостом" между Америкой и Европой. Но успех британской стратегии "хвоста, вертящего собакой" в конечном счете объясняется тем, что собака хочет, чтобы ею "вертели". Будь "собачье мнение" твердым, то сколько бы хвост ни вилял, у него бы ничего не вышло.

В то же время Париж продолжает "покупать соевый соус" (обр. не моего ума дело, Франция показывает, что украинский вопрос ее не касается, — Прим. пер.). Объем французской помощи Украине вдвое меньше польской, так что тут все очевидно.

Варшава без конца прыгала на месте по вопросу Украины, но ее роль очень понятна — она хочет "бросать кирпич и получать взамен яшму" (обр. внести первый вклад, положить начало, дать толчок; Варшава хочет проявить инициативу, — Прим. пер.). Если рассматривать дело с точки зрения силы, то даже двух Польш недостаточно, чтобы иметь дело с Россией.

Берлин же затащили в мутные воды. Когда Европа оказалась в застое, Германия и Великобритания остались единственными странами в регионе, где показатель месячного спада экономики снизился. Большие суммы денег, потраченные во время эпидемии нового коронавируса, также нанесли серьезный ущерб всегда благоразумной политике финансового управления государства. Сейчас у Германии серьезные финансовые проблемы, и она, традиционно бывшая локомотивом европейской экономики, теперь наоборот тянет континент назад. Оттого Берлину совсем некогда заниматься Киевом.

Поговорим о немецкой правящей коалиции. Если Социал-демократическая партия Олафа Шольца притормаживает в украинском вопросе, то партия "Зеленые" разгоняется. "Что бы ни думали немецкие избиратели, я сдержу обещание и продолжу поддерживать украинский народ", — заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел страны, принадлежащая "зеленым". Тем не менее она уже более года находится у власти вместе с Социал-демократической и Свободной демократической партиями Германии, и за это время уровень поддержки "зеленых" упал с 22% до 14%, а рейтинги проигравшей "Альтернативы для Германии" выросли с 14% до 19%. Если в скором времени правительство будет реорганизовано, то партия "Зеленые" может уйти, что неизбежно повлияет на степень немецкой поддержки Украины.

Странное сочетание левой идентичности и крайнего проамериканизма "зеленых" заставляет партию все больше сдавать позиции в Европе, а политика континента в целом поворачивается вправо.

После поражения испанских левых на местных выборах в мае председатель правительства и лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес решительно распустил конгресс депутатов и призвал к досрочным всеобщим выборам, заставив избирателей решить, кто должен управлять Испанией, — "Байден или Трамп". Греческая правая фракция "Новая демократия" попала в шаткое положение на фоне скандала (предположительно, скандал связан с обращением Зеленского к греческому парламенту, которое поддержала только "Новая демократия, — Прим. ИноСМИ), но получила 40% голосов на всеобщих выборах в мае — вдвое больше, чем вторая по величине партия левых радикалов. Шведские демократы и ортодоксальные финны также поднялись на второе место в своих традиционно левых государствах, а Хельсинки был в одном голосе от правоцентристского лидера. Джорджа Мелони из Италии и Виктор Орбан из Венгрии также представляют правое крыло, а Марин Ле Пен из Франции все еще прорывается к власти.

Эта правопопулистская, антииммиграционная и изоляционистская политическая тенденция в Европе неблагоприятна для Украины.

С другой стороны, замедляются темпы оказания военной помощи со стороны НАТО. Немецкие танки Leopard 2 были поставлены, а вот американских М1 Abrams до сих пор даже не видно. Что еще хуже, долгожданные западные танки и бронемашины, поддерживаемые артиллерией США и ЕС и используемые пополнившимися украинскими войсками, обученными союзниками (и им подконтрольными), потерпели серьезное поражение во время первой волны контрнаступления ВСУ.

Подрыв плотины Каховской ГЭС оказало неожиданное давление на НАТО в вопросе оказания дальнейшей поддержки.

Виновники разрушения плотины, который привел к крупнейшей гуманитарной катастрофе во время конфликта в послевоенной Европе, неизвестны. Издание New York Times процитировало анонимных официальных лиц США, утверждающих, что на спутниковых снимках был обнаружен тепловой сигнал, свидетельствующий о подрыве перед обрушением плотины. Американские спецслужбы полагают, что это сделали российские военные, но они еще не собрали достаточно доказательств. Тем не менее это не более чем надуманная и довольно грубая попытка отвлечь внимание общественного мнения.

Британская газета Financial Times обвинила российскую армию в пренебрежении осмотром и ремонтом плотины после ее неоднократного обстрела и написала, что Москва и несет ответственность за "преступную халатность", из-за которой произошло окончательное обрушение. С точки зрения уголовного права это относится к категории ситуаций, в которых обвиняемый пренебрегает своими обязанностями, и его нерадивое отношение приводит к серьезному ущербу жизням и имуществу.

Очевидно, что Financial Times уже пытается "отмазать" НАТО, предоставляющую военную помощь украинцам. Неважно, нанесла ли последний удар российская или украинская армия, или же все произошло из-за того, что сильно пострадавшая от обстрелов плотина естественным образом рухнула под напором высокого уровня воды в паводковый период (уровень воды поднялся с 14 метров до 17,5 метра в апреле и мае). Именно ВСУ во время контрнаступления на Херсон яростно обстреливали Каховскую ГЭС, несмотря на риск возникновения гуманитарной катастрофы, и при этом использовали оружие и боеприпасы, отправленные Североатлантическим альянсом. Не считая "недоказанного" артиллерийского обстрела, ракеты HIMARS как минимум шесть раз попадали в плотину — 24 июля, 30 июля, 10 сентября, 18 октября, 24 октября и 6 ноября 2022 года.

Косвенная ответственность за обрушение Каховской плотины может привести к всплеску разногласий по вопросу помощи Киеву между США и Европой, что в свою очередь повлияет на стабильность военных поставок НАТО. Американское и европейское оружие применялось для обстрелов мирных жителей в ходе гражданской войны в Йемене, и в итоге давление со стороны общественного мнения привело к введению эмбарго на поставки туда оружия. О запрете на передачу вооружений Украине сейчас не может быть и речи, но некоторый уровень ограничений в использовании боеприпасов и сокращение поставок вполне вероятны.

Замедления и сокращения помощи от Запада достаточно, чтобы заморозить нынешнее крупное контрнаступление ВСУ.

Невыгодное военное положение

<...> Во время планирования контрнаступления украинские войска, похоже, допустили ту же ошибку, что когда-то совершила их противница: не обращая внимания на разведданные, они отправились в лобовую атаку. Попав в ловушку минного поля, бронегруппа была окружена российскими противотанковыми ракетами и управляемыми артиллерийскими снарядами. Две армии как будто обучал один учитель.

Для российских сил победа в этом сражении имела особое значение.

Это первый раз, когда русские столкнулись с немецкими танками после битвы за Берлин во время Великой отечественной войны, и они выиграли эту битву. Их триумф не только развеял миф о непобедимости западных танков и храбрости обученных США и ЕС военных элит ВСУ, но и избавил русских от тени первого этапа "киевского марша". <...> При столь концентрированных потерях в регулярных боях Leopard 2 украинских войск впервые был побежден в таком количестве.

Это не означает, что ВСУ потерпели поражение и сдались, но по крайней мере демонстрирует, что внезапные атаки более невозможны, необходимы только массированные наступления.

Одной из причин провала внезапного удара ВСУ является отсутствие самого эффекта неожиданности на направлении прорыва украинской армии: отвоевать Донбасс, выступить на Мариуполь в Запорожье или удержать Херсон для нее невозможно, да и пространства для маневра не хватает географически. Российские силы плотно укрепились на всех направлениях, поэтому ВСУ не могли обойти их усиленные позиции и воспользоваться брешью для совершения прорыва. Из-за этого им оставалось только одно: резко атаковать на известном фронте, чтобы попробовать найти уязвимость.

Вторая причина неудачи — в недостаточном давлении на противника и нехватке огневого прикрытия. Российская сторона вела обстрел с укрепленных позиций по заранее намеченному плану. Вероятно, это худший сценарий для бронированной техники.

Украинцы никак не сравнятся по возможностям с артиллерией ВС РФ. CAESAR, PzH2000 и AHS Krab — это 155-мм гаубицы с улучшенными характеристиками, но их дальность несильно выше больше, чем у российской техники, и их числа недостаточно для того, чтобы составить конкуренцию Москве. HIMARS имеет больший радиус действия, но стоимость ракет для этого комплекса слишком высока. Одно дело использовать их для квазистратегических ударов, другое — для "вспашки полей". Этого явно не одобрят вашингтонские советники Киева. Leopard 2 и M2 Bradley в составе ВСУ ринулись вперед без артиллерийского прикрытия — и потому кончили так жалко. Если они осмелятся повторить попытку, то результат будет еще хуже, ведь на этот раз эффекта неожиданности точно не будет.

У Киева есть два варианта:

— При мощной огневой поддержке с воздуха снова провести массированную бронетанковую атаку;

— При мощной огневой поддержке артиллерии перейти к пехотной войне.

При наличии F-16 теоретически существует возможность использовать авиацию для подавления позиций противника и получения превосходства в огневой мощи, чтобы, по крайней мере, не дать ему спрятаться в укреплениях и спокойно обстреливать ВСУ.

Но с F-16 все сложно. Подготовка летчиков и наземного персонала, обеспечение аэродромов, охрана техники и боезапасов, управление воздушной обстановкой, подавление ПВО, борьба за господство в воздухе, а потом огневая поддержка с воздуха, — чем дальше, тем больше растет снежный ком украинских проблем. И вдобавок ко всему прочему, дышащие на ладан самолеты F-16 и F-18, которые Нидерланды, Бельгия и Австралия передают Украине, на это не слишком способны.

Киев однозначно усилит свои призывы о помощи и может даже переложить вину за провал в конфликте на Запад. обвинив их в задержке поставок F-16, пока украинцы рискуют своими жизнями.

Российская армия задействовала в Артемовске ЧВК "Вагнер" и вела пехотные бои, осознав бесперспективность бронетанковых штурмов.

Раньше танки были грубым и непобедимым оружием наземной войны, но все давно изменилось. Пехотные гранатометы, индивидуальные противотанковые ракеты, управляемые артиллерийские и корректируемые реактивные снаряды, противотанковые ракеты воздушного базирования, управляемые бомбы для истребителей и старых вражеских танков, — любой может обидеть одинокий боевой танк на поле боя.

Танки по-прежнему полезны, но тактика их использования должна сильно измениться. Твердость и прямота атаки должны зависеть от времени и места сражения, лучше воздержаться от действий вслепую. Танки теперь являются частью системы наземных боевых машин, они взаимодействуют с пехотой, вооруженными силами, легкой бронетехникой, артиллерией и огневой мощью авиации, и они должны сражаться, интегрируясь в рамки информационной военной структуры и адаптируясь под происходящее.

Если такой роскоши позволить себе нельзя, то есть другой выход: действовать как вагнеровцы в Артемовске — пехотное отделение разведывало путь, тяжелая артиллерия расчищала пространство и упорно отвоевывала метр за метром.

Это экстремальный способ ведения боя. И нет никакой гарантии, что у ВСУ хватит на это живой силы и боеприпасов. По имеющимся данным, к февралю 2023 года — без учета снарядов советского производства, израсходованных на начальном этапе, — украинская армия потратила 950 тысяч 155-мм боеприпасов стандарта НАТО, что составляет половину резервов Соединенных Штатов до начала вооруженных действий. До "большого контрнаступления" ВСУ совершали в среднем 3,4 тысячи выстрелов в сутки, а в феврале на их складах оставалось всего 10,9 тысячи 155-мм снарядов.

В то же время российская армия в пиковые дни делает от 70 до 80 тысяч выстрелов в сутки.

ВСУ не могут позволить себе промедление. Российская армия "грызла" Мариуполь почти три месяца, а Артемовск — девять с половиной месяцев. Решимости на такое нет ни у украинцев, ни у НАТО.

Киев не откажется от контрнаступления только потому, что проиграл один-два боя, но при отсутствии существенных изменений в тактике и соотношении сил реальность может вынудить его заморозить контрнаступление на "начальном этапе".

С другой стороны, если украинцы потерпят неудачу и потеряют слишком много войск и техники, им может потребоваться много времени, чтобы снова накопить достаточно сил и припасов для следующей крупной операции. Тем временем давление на Киев будет нарастать — его попытаются вынудить сесть за стол переговоров с Москвой.

Цель Украины — добиться возвращения границ 2014 года, включая весь Донбасс и Крым. Но боевыми способами это практически невозможно, к тому же ей будет трудно обойтись без проникновения на российскую территорию. Такая масштабная военная операция — это не футбольный матч, и после аута ВСУ не смогут взять паузу, чтобы потом продолжить штрафные броски. Как только пламя конфликта перекинется на земли России, последствия станут непредсказуемыми, поэтому НАТО этого не допустит.

Цель России — сохранить текущие границы. <...> Она не хочет отдавать эти территории, и в будущих переговорах отказ от Донбасса и угроза Крыму совершенно неприемлемы для Москвы.

Целью Германии и Франции может быть достижении линии прекращения огня 2014 года: ВС РФ продолжат контролировать Донбасс и Крым, но прибрежный коридор от Мариуполя до Херсона "вернется" под контроль Украины. Тем не менее после ожесточенных боев российским войскам будет очень трудно отказаться от этого коридора, и Москва не смирится с тем, что Крым снова окажется под угрозой.

Целью США и Британии может быть вообще недопущение каких-либо переговоров. Их единственное намерение — это ослабление России и, желательно, ее повторный распад. То, что произойдет с Украиной, — это второстепенно.

Цель Китая и большинства стран мира — это прекращение огня. Где бы противоборствующие стороны ни установили границу, вопросы принадлежности Донбасса и Крыма должны быть оставлены для политического урегулирования, ведь конфликт на Украине уже поставил под угрозу мир и развитие на планете.

Очевидно, что наиболее реалистичными и отвечающими интересам России являются мирные переговоры, направленные на локальное прекращение огня. В случае, если украинская армия не сможет добиться успеха на поле боя, Германия и Франция, вероятно, будут готовы принять такой расклад. Возможно, выйдет и так, что Украина будет вынуждена принять подобные условия, а США и Британии останется только согласиться.

Украинский политик Алексей Данилов признался в интервью, что на Киев оказывается давление — его подталкивают согласиться на мирный диалог. Даже министр обороны страны Алексей Резников, заявивший несколько дней назад на "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре, что "пока российская армия не уйдет с Украины, Украина не нуждается ни в каких посредниках", неожиданно изменил позицию: "Если Россия изменит ранее объявленную цель спецоперации, Украина готова к переговорам и мирному соглашению".

Однако, как только Киев решится на прекращение огня, изменить статус-кво будет очень сложно. Он не сможет самостоятельно вытеснить ВС РФ из страны, а в случае нарушения им перемирия НАТО может не захотеть снова платить по украинским счетам.

Реальность, с которой, возможно, придется смириться Киеву, — это долговременное прекращение огня без заключения мира по модели Корейского полуострова. И к такому повороту может привести поражение ВСУ в контрнаступлении.

Автор: Чэнь Фэн (晨枫)

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