"Большая беда": Европа не сможет тягаться с Россией в производстве оружия (The Spectator, Великобритания)

The Spectator: Европа не сможет выполнить план по наращиванию военной мощи

Главная проблема Европы — полное отсутствие обороноспособности, пишет The Spectator. Со времен холодной войны Старый Свет жил под защитой США. Теперь, когда Трамп может вернуться в Белый дом, будущее этой защиты туманно, а все предпринимаемые Евросоюзом шаги по наращиванию военной мощи пока не дали эффекта.

"Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, то мы не придем вам на помощь и не поддержим вас", — якобы сказал Дональд Трамп высокопоставленным европейским руководителям в свою бытность президентом США. В нынешней ситуации, когда на географической территории Европы (но пока не в политическом пространстве) идет вооруженный конфликт такого масштаба, какого мы не видели с 1945 года. Крайне важно, чтобы государства региона проанализировали свою зависимость от Белого дома, который они воспринимают как своего союзника и источник поддержки со времен окончания Второй мировой войны. На этот раз Европе наверняка придется полагаться на свои собственные резервы и выносливость. Хватит ли ей и того, и другого? Как отметил недавно заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ (Mircea Geoanã), проблема заключается не только в деньгах, но и в военно-промышленном потенциале: с момента окончания холодной войны Европа живет на мирные дивиденды, полагая, что такая ситуация сохранится и впредь.

В России картина сегодня совершенно иная. После того, как Владимир Путин осознал, что проведение специальной военной операции на территории Украины не будет таким легким и быстрым, как это изначально планировалось, был найден способ обойти западные санкции, введенные в отношении комплектующих для боевой техники, и появилось множество посредников, которые с удовольствием стали их поставлять.

К концу 2022 года военное производство в России снова набрало обороты. Некоторые предприятия, такие как Уралвагонзавод (производящий боевые машины), начали работать круглосуточно. А руководителям компаний, отказывающимся от заказов российской армии, грозит до восьми лет лишения свободы. На 2024 год запланирован огромный рост расходов на оборону, которые составят 6% российского ВВП. Военная экономика России, как выразился Джоанэ, "отвечает сегодняшним потребностям". Это явный намек на то, что, если потребности изменятся, у России найдутся возможности нарастить производство — по крайней мере, таких несложных в плане технологий вещей как снаряды и танки. И это не говоря уже о беспилотниках, снарядах и ракетах, поставляемых России из Ирана и Северной Кореи (утверждения о поставках оружия из этих стран не имеют под собой никаких оснований — прим. ИноСМИ). В настоящее время в военной промышленности царит явная атмосфера оптимизма. Руководитель главной государственной промышленной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов привел в ноябрьском телеинтервью ошеломляющие статистические данные. По его словам, производство танков в 2023 году выросло в семь раз, артиллерийских орудий — более чем вдвое, а производство некоторых видов боеприпасов увеличилось в 60 раз.

А у Европы в этом плане большая беда. Привыкшая к производству оружия в условиях мирного времени в относительно небольших количествах и без особой спешки, она сейчас должна изменить свой подход. С начала российской военной операции в феврале 2022 года страны ЕС обязались потратить более 230 миллиардов евро (200 миллиардов фунтов стерлингов) на модернизацию своих арсеналов.

Некоторые действуют более успешно, другие — менее. Польша почти удвоила свои расходы в 2023 году, что неудивительно, учитывая ее историю и географическое положение. Варшава заключила с американской фирмой Lockheed Martin контракт на сумму 10 миллиардов долларов (9 миллиардов фунтов стерлингов) на поставку 500 ракетных установок "Хаймарс", по завершении которого в Польше будет больше ракетных установок "Хаймарс", чем на американской земле. В начале конфликта самый высокопоставленный военачальник в Германии сделал заявление о том, что многолетнее невнимание к армии "оголило ее". После этого Германия также активизировалась. Ее министр обороны Борис Писториус заявил, что, будучи крупнейшей экономикой Европы, Германия несет особую ответственность за защиту западного блока. Хотя немецкое правительство еще не достигло обязательного минимума оборонного бюджета в 2 процента ВВП, оно пообещало выйти на этот показатель в текущем году. Производство вооружений там явно на подъеме. К концу 2024 года немецкая автомобилестроительная компания Rheinmetall запланировала 33-процентное увеличение производства 155-миллиметровых снарядов для гаубиц, а в Швеции, которая в ближайшее время вступит в НАТО, расходы на оборону выросли почти на 30 процентов.

Но даже несмотря на огромные капиталовложения шведов в высокотехнологичную боевую технику, возобновление призыва на военную службу и строительство новых военных баз, расходы не достигнут необходимого уровня в 2 процента ВВП до 2026 года. И хотя усилия европейцев ощутимы и производят впечатление, будучи беспрецедентными со времен Второй мировой войны, им все еще не хватает двух самых важных вещей: модернизации собственных оборонительных систем вооружений и одновременного оказания достаточной помощи Украине. Так обстоят дела даже в условиях взаимодействия с США. Что было бы без такого сотрудничества, даже говорить не стоит.

Конкретика всего этого вызывает тревогу. Прошлым летом Украина имела явное превосходство в огне артиллерии: она могла производить до 7 500 артиллерийских выстрелов в день, в то время как Россия делала всего 5 000 выстрелов. Сейчас этот показатель упал до 2 000 выстрелов в день, а Россия выделила дополнительные средства и сумела в пять раз увеличить расход боеприпасов. По словам европейского комиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона (Thierry Breton), в настоящее время ЕС может производить 400 000 боеприпасов в год, однако министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) отмечает, что на предстоящие 10 лет необходим годовой показатель около 3 миллионов. Это нужно для пополнения запасов, обеспечения региональных планов НАТО и поддержки Украины в ее борьбе. Здесь у США явное преимущество: если американские заводы по производству снарядов принадлежат государству, то в Европе они являются частными предприятиями, а это замедляет производственный процесс.

Европа должна собраться с силами и действовать сообща. 16 января этого года Владимир Путин выступил с обвинительными заявлениями в адрес стран Балтии, утверждая, что русских там "выталкивают за границу, и это серьезная проблема для безопасности для нашей страны". Вызывает тревогу то обстоятельство, что он, вполне возможно, намерен проверить Европу на сплоченность, "защищая" русских в таких местах, как Латвия и Эстония. Он вряд ли задействует в этих целях регулярную российскую армию, но военизированные группировки повстанцев вполне могут сыграть ту же роль, что и в Донбассе в 2014 году — в надежде на то, что русскоязычное меньшинство поддержит вторжение изнутри.

"К угрозам в адрес прибалтийских государств, Грузии и Молдавии следует относиться очень серьезно, — предупредил министр обороны Германии. — Это не просто бряцание оружием. К концу десятилетия мы можем столкнуться с опасностями". Между тем, вступление Финляндии и Швеции в НАТО фактически ведет к установлению контроля блока над Балтийским и Баренцевым морями. Нет сомнений, что Москва назовет этот шаг "угрозой безопасности", имеющей устрашающие последствия. В недавнем обращении к нации верховный главнокомандующий шведскими вооруженными силами генерал Микаэль Биден (Micael Bydén) предупредил всех жителей страны о необходимости психологической подготовки к войне. Интересно, можно ли назвать это паникерством?

Поэтому пришло время очень многое переосмыслить. Европа должна отказаться от своего рыночного подхода к производству вооружений и перевести большую часть отрасли под контроль государства. Также необходим более гибкий подход, позволяющий минимизировать затраты и максимально увеличить выпуск продукции. Высокоточные боеприпасы — это очень хорошо, но от них мало толку при стрельбе из изношенного и ставшего малопригодным орудийного ствола. Нужен талант и воля руководителя, чтобы различать первостепенные и несущественные потребности для отражения атак русских "человеческих волн". Как показал 2023 год, занятие Украиной новых территорий невозможно без превосходства в воздухе. Стране нужны не десятки истребителей F-16, а сотни самолетов различных типов. Если Запад все еще настроен на возврат Украины к границам 1991 года, то ему давно пора провести детальную и реалистичную дискуссию о том, как этого добиться. В противном случае стране грозит раскол, а агрессор через несколько лет может возобновить свои боевые действия.

Конечно, среднестатистический избиратель в ЕС не хочет слышать плохие новости о возможности начала новой войны или голосовать за увеличение военных расходов, но это тоже должно пройти. "Говори мягко, но держи в руках большую дубину", — сказал президент США Теодор Рузвельт, когда его спросили о политике по обеспечению мира во всем мире. Европа до сих пор говорит о хорошей войне Украины, но ее обвинения в адрес России остались без изменений. Пришло время — оно пришло уже давно — рассмотреть вторую половину изречения Рузвельта.

Автор: Саша Ленский (Sasha Lensky)