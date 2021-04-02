Defence 24 (Польша): Балтийский союз может стать шансом?

Многие западные эксперты предвещают, что скоро в восточной части Балтийского моря разразится война: Россия нападет на страны Балтии. Чтобы уберечься от коварной и сильной России, польский генерал предлагает создать на натовской площадке Балтийский союз, включив туда, кроме Польши и трех стран Балтии, Швецию и Финляндию. Поможет ли?

Проблема будущего стран Балтии тревожит натовских и российских политиков. Одни размышляют, как защитить их суверенитет, другие - как их себе подчинить.

Могло бы показаться, что российская империя сосредоточила свое внимание на экономической и военной экспансии в Африке и на Ближнем Востоке, на формировании союзов с Китаем и Ираном, укреплении отношений, в частности, с Саудовской Аравией в надежде, что из региона удастся выдавить американцев, или c Турцией, которая стала для Путина "троянским конем" в НАТО. Также Москва старается выступать в роли арбитра в региональных конфликтах.

Не следует, однако, упускать из вида явления, которые имеют место за южными границами России. Бывшие советские республики утрачивают связи с Москвой, усиливаются тенденции по обретению экономической, а, как следствие, политической независимости. Азербайджано-армянский конфликт заставил присутствующих в регионе игроков задуматься о том, что Китай, Израиль и Турция широким фронтом входят на постсоветское пространство, не спрашивая разрешения у Кремля. Последователи суннитского ислама видят перспективы на обретение большей независимости. Просыпается безжалостно подавляемый сепаратизм. Народы хотят восстановить свое историческое самосознание, серьезно пострадавшее в результате российских завоеваний XIX и XX веков. Русское меньшинство чувствует там (наверняка сильнее, чем, в странах Балтии), что опасность возрастает. Легальные и нелегальные иммигранты из Китая заселяют Сибирь, в особенности регион исторического китайского Харбина (так в тексте, - прим.пер.). Сколько еще Москва будет делать вид, что ничего не происходит? Обостряется соперничество за территории, находящиеся за полярным кругом. Все это требует огромного приложения сил и средств.

Многие эксперты предвещают, что скоро в восточной части Балтийского моря разразится война: Россия нападет на страны Балтии, стараясь отвлечь внимание общества от усугубляющихся экономических проблем и обостряющейся борьбы за власть в преддверии окончания эпохи Путина. Такого развития событий, несомненно, исключить нельзя.

Можно представить себе несколько сценариев для упомянутого региона, однако, на мой взгляд, вариант непосредственной военной агрессии исключен. В российских стратегиях присутствует ряд причин, которые позволяют обратиться к военной агрессии. История подсказывает, что в первую очередь россияне могут нести "братскую помощь", как в Афганистане в 1980-х годах. Во-вторых, Россия может спровоцировать иностранные войска к вмешательству в ситуацию, а затем "прийти на помощь" представителям русского меньшинства, которых на европейской территории особенно много в Латвии, Эстонии или Молдавии. Третьей причиной может выступать стремление защитить сферы влияния посредством политического и военного вмешательства в конфликты, как в Сирии и Ливии. Четвертой - стремление сохранить "курящиеся вулканы", чтобы ограничить свободу действий других стран, как это происходит в Грузии (Южная Осетия) и на Украине (Донбасс). Это требует присутствия сильного военного контингента. Нападение на Украину в 2014 году было кремлевским властям необходимо: после свержения Януковича Украина превратилась, с точки зрения Москвы, во враждебное государство. Присвоение Крыма и провоцирование бунта у соседа стало для России делом чести.

Предполагать, что россияне нанесут удар, используя весь потенциал, которым они располагают, означает подозревать их в безумии или в возвращении к доктрине времен Организации Варшавского договора. Это уже в прошлом. Следует понимать, что для масштабной агрессии России пришлось бы мобилизовать вооруженные силы и стянуть войска из других регионов, ведь потенциала сил Западного военного округа в столкновении с НАТО было бы недостаточно. В современной ситуации мобилизация вооруженных сил грозит обернуться экономической катастрофой, а переброска войск из других частей страны в Европу незамедлительно спровоцирует реакцию тех государств, которые устали от российской агрессии (Украина, Грузия) или российского воздействия на их политику, как это имеет место в постсоветских республиках, официально ведущих тесное сотрудничество с Москвой. Они получат шанс освободиться от российских влияний. Размещение в этих регионах войск на постоянной основе - часть стратегии безопасности российской империи. Война с НАТО не была бы скоротечной, так что Москве придется задуматься, может ли она позволить себе такой конфликт. Риск для будущего империи весьма велик.

Следует также напомнить, что демографические проблемы, с которыми столкнулась Россия, затрагивают в том числе и армию. К числу этнических русских не принадлежит почти 20% (примерно 30 миллионов) граждан страны. Качество уровня подготовки кадрового резерва оставляют желать лучшего. Перечисление бригад и подсчет ракет, которыми располагают россияне, в этом контексте не имеет никакого смысла.

Как я упоминал выше, российские стратегии не исключают войны, но, на мой взгляд, военная агрессия будет выступать последним этапом того, чем уже занимается Россия в отношении НАТО и ЕС. Я описывал это в статье "Калининградский блеф".

Сосредоточимся на возможном сценарии, касающемся стран Балтии: Литвы, Латвии и Эстонии. Он будет непосредственно связан с русским меньшинством, которое там проживает, и которое занимает важное место в стратегии России в отношении этих государств. Информационная война и другие действия призваны укрепить влияния русских и создать условия для обретения ими власти, разумеется, путем свободных выборов. Следующий шаг - это объявление новым руководством, симпатизирующим Москве, о выходе из НАТО. Если международное сообщество сочтет, что выборы соответствовали демократическим стандартам, реакции не последует.

Однако граждане, не идентифицирующие себя с Россией (латыши, литовцы и эстонцы), не захотят мириться с возвращением их страны в орбиту влияния Москвы, а это создаст почву для гражданской войны, которая послужит россиянам предлогом для вооруженного вторжения в рамках операции по "защите русского населения". К сожалению, ООН и ЕС смогут максимум ввести санкции. В описанном сценарии НАТО не сыграет никакой роли.

Можно ли убедить население этих стран не поддаваться давлению Москвы? В первую очередь они должны получить гарантии политической, экономической и, конечно, военной безопасности. То, что НАТО и ЕС хотят поддерживать и защищать страны Балтии, сомнений не вызывает. Экономическое положение Литвы, Латвии и Эстонии на фоне других европейских государств выглядит вполне неплохо. Однако активность Альянса в этом регионе, по моему мнению, абсолютно недостаточна. Некоторые военные утверждают, что все совершенно наоборот, но в их выступлениях звучит, скорее, набор пустых политических лозунгов, родившихся в Брюсселе. Эти слова на самом деле ничего не значат, а отправка нескольких самолетов и нескольких танковых рот россиян не напугают. Ситуация не изменится до тех пор, пока НАТО не повысит активность в регионе Балтийского моря, привлекая к сотрудничеству на своей площадке или в рамках какого-то другого соглашения Швецию и Финляндию. Они тоже, как Литва, Латвия и Эстония, в разной степени ощущают угрозу.

Факты таковы, что в последние годы НАТО переживает кризис, спровоцированный в том числе антисоюзнической риторикой бывшего президента США, неоднозначной позицией Германии и Франции в отношении России, действиями Турции, которая ведет "свои" войны и находится в состоянии непримиримого конфликта с Грецией, а также информационной войной, призванной дискредитировать Альянс в Европе и расшатать солидарность ЕС. Опасения вызывает также восстановление российских влияний в Венгрии. Ситуация очень сложна, ничего подобного в истории НАТО еще не бывало. Если организация не проснется, в ближайшие несколько лет военно-политическая ситуация в Европе может измениться.

Все это непосредственно касается Польши и будущего стран региона Балтийского моря. В контексте оживленной дискуссии на тему перспектив развития польского военно-морского флота следует попытаться провести более глубокий анализ положения дел и оценить возможность создания новой в качественном отношении системы безопасности, включающей в себя Швецию и Финляндию, то есть превращения региона в здоровую часть Альянса. Польша, страны Балтии, Скандинавия решительно настроены защищать свой суверенитет, а более эффективной (реальной, а не фигурирующей на бумаге) обороны, чем коллективная, не существует.

Варшава могла бы выступить инициатором создания на натовской площадке Балтийского союза. Следует интегрировать оборонительный потенциал, создав единую систему, мощь которой будет выступать фактором сдерживания. У всех нас в регионе одна цель, и мы не хотим зависеть от милостей слабо подготовленных к какой-либо войне наших соседей с Запада. Включение в систему натовской обороны морских баз и аэродромов в Швеции и Финляндии значительно повысит оперативные возможности. Размещение части морских и воздушных сил НАТО в этом регионе уже в период мира наверняка будет иметь сдерживающий эффект. Более решительная реакция на авиационные провокации России в небе над Балтийским морем подтвердит, что Альянс готов защищать своих членов в регионе. Его защита - это защита в том числе Польши.

НАТО необходимо обрести перевес над российским Балтийским флотом. Представляется, что сделать этого не удастся, если не подключить сильные флоты Швеции и Финляндии, ведь Альянсу придется задействовать основные морские силы в Северном море и северной части Атлантического океана при переброске войск из США и Канады. Кроме того, нам нужен перевес в воздухе, ведь в битве за страны Балтии

он будет иметь ключевое значение, в том числе в рамках операции против сухопутных сил противника. Может оказаться, что левый фланг НАТО станет самым надежным и сильным элементом всей оборонительной системы. Ситуация поставит новые вызовы и задачи в том числе перед Польшей. Времени остается все меньше, ведь реалии, которые описываются в проектах, простирающихся за пределы 2030 года, могут измениться до неузнаваемости.

Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak)