Украина в сложном положении, пишет WP. Она не может определиться, какую тактику применить против российских сил, мешающих ВСУ контратаковать. Союзники рекомендуют Киеву использовать западные приемы, но в ответ слышат просьбы о новом оружии.

Майкл Бирнбаум

Украинским командирам еще только предстоит применить широкомасштабную наступательную тактику, которой их обучали на Западе, а Киев уже заявляет, что ему нужно больше оружия для ведения вооруженных действий, которых хочет Вашингтон.

Украина добилась весьма скромных достижений в своем контрнаступлении на российские войска, и ей еще нужно провести крупномасштабные операции, которые, по мнению американских официальных лиц, могли бы обеспечить прорыв. Об этом говорят чиновники и аналитики, обостряя сомнения даже некоторых из главных сторонников Киева в том, могут ли ВСУ продвигаться достаточно быстро в условиях ограниченного запаса боеприпасов и оружия.

Через пять недель после начала столь долгожданной операции украинские силы все еще пытаются ослабить российскую оборону, проводя обстрел артиллерийскими снарядами и ракетными залпами и направляя небольшие группы саперов на обширные минные поля, которые составляют внешнее кольцо защиты их противника. Но темпы продвижения ВСУ в трех основных областях вдоль обширной линии фронта длиной в тысячу километров вызвали на Западе опасения, что правительство президента Владимира Зеленского может и не нанести такой мощный удар, какой от него ожидался.

Официальный представитель США, который на условиях анонимности поделился американской оценкой операции, сказал, что Соединенные Штаты и другие страны обучили армию союзника комплексным наступательным действиям и предоставили ей оборудование для разминирования, включая специальные катки и противоминные реактивные снаряды.

"Применение всех этих средств таким образом, чтобы ВСУ могли преодолеть эти препятствия — и быстро, — имеет первостепенное значение", — сказал чиновник. В то же время, добавил он, в условиях, когда украинские силы сталкиваются с интенсивными противотанковыми атаками и ударами российских беспилотников, "мы не можем недооценивать положение и не делать выводы о том, что для ВСУ сложилась очень сложная ситуация".

В основе меняющихся оценок операции, которую Киев инициировал в начале июня после нескольких месяцев подготовки, лежат споры о тактике, которая может наилучшим образом позволить украинцам проникнуть через мощно укрепленные оборонительные позиции русских и "вернуть" себе территорию, которой будет достаточно для того, чтобы потенциально подтолкнуть президента Владимира Путина к отказу от своей цели закрепления постоянного контроля над обширными занятыми областями.

Украинские военачальники утверждают, что, не имея авиации, они должны избегать ненужных потерь в сражениях с противником, располагающим гораздо большими резервами для пополнения личного состава и вооружений. Для сохранения живой силы ВСУ задействовали в текущей кампании лишь четыре из десятка обученных бригад.

"Мы не можем использовать „тактику мясорубки“ <...>, — заявил в интервью министр обороны Украины Алексей Резников. — Для нас самое дорогое — это жизнь и здоровье наших солдат. Поэтому наша задача — добиваться успехов на фронте, защищая человеческие жизни".

Институт изучения войны (ISW), базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, который ежедневно отслеживает военные события, подсчитал, что с начала наступления ВСУ заняли около 250 квадратных километров, что сильно уступает ожиданиям Запада. Как признал сам Зеленский, процесс идет гораздо медленнее, чем хотелось бы украинскому руководству.

Ожидания высоки: контрнаступление ВСУ осенью прошлого года принесло существенные результаты <...>.

Военные аналитики говорят, что на этот раз ситуация значительно отличается от того периода, и сейчас она складывается в пользу Москвы. В отличие от прошлой осени, когда Кремль, судя по всему, сомневался в способности Киева нанести ответный удар, на этот раз у российских сил было несколько месяцев, чтобы создать обширные минные поля, вырыть траншеи и удачно разместить подразделения противотанковой техники и беспилотники, которые замедлили продвижение ВСУ. <...> Сейчас за спиной ВС РФ вдоль линии фронта нет никаких серьезных угроз.

Хотя российские вооруженные силы сталкиваются со своими сложностями, <...> Москва показывает себя грозным противником. Она смогла отправить свежие войска на передовую, отчасти благодаря тому, что Путин ускорил мобилизацию внутри страны.

Еще одной важной особенностью нынешней российской обороны являются вездесущие БПЛА, которые в режиме реального времени предоставляют армии детальную информацию о местонахождении украинских войск, позволяя ей проводить массированные атаки беспилотниками-камикадзе или наносить точечные удары. С такими масштабными вызовами со стороны противника не сталкивались даже американские вооруженные силы, несмотря на весь их боевой опыт последних десятилетий.

Аналитики говорят, что попытки ВСУ прорвать российскую оборону бронетанковыми подразделениями в начале наступления были встречены сокрушительными артиллерийскими атаками, противотанковыми ракетами, барражирующими боеприпасами и огнем с вертолетов, что привело к значительным потерям. Украинские официальные лица признают, что противник особенно быстро и точно ведет огонь по бронетехнике и противоминному оборудованию, такому как заряды MICLIC, когда ВСУ продвигаются вперед.

В результате украинские командиры начали прибегать к тактике "незаметных наступлений", задействуя группы пехоты от 15 до 50 человек, говорит Катерина Степаненко, российский аналитик из Института изучения войны. Некоторые из них — саперы, которые продвигаются только ползком, чтобы найти и вывести из строя вражеские мины. Другие группы охотятся на российские вертолеты с ракетами класса "земля-воздух".

Роб Ли (Rob Lee), бывший офицер морской пехоты, ныне работающий в Исследовательском институте внешней политики, сказал, что такая тактика может минимизировать потери, но она сопряжена с серьезными рисками.

"Использование малых групп пехоты, скорее всего, уменьшит украинские потери, — отметил он. — Но это означает, что продвижение ВСУ будет значительно медленнее, и у них останется меньше возможностей для быстрого прорыва".

В этом месяце Украина получила поддержку, когда президент Байден санкционировал поставку Киеву американских кассетных боеприпасов, открыв для него арсенал вызывающих бурные споры артиллерийских средств, которые могут продержать ВСУ до тех пор, пока западные страны не начнут производить больше стандартных снарядов.

Аналитики говорят, что еще одним препятствием для проведения крупномасштабных операций украинской армии является ограниченная подготовка по общевойсковой тактике, которую солдаты ВСУ прошли всего лишь за зиму, — американские войска отрабатывают ее годами в специализированных учебных центрах.

Официальные лица США неохотно комментируют тактику Украины, потому что не хотят, чтобы их воспринимали как критиков своего близкого партнера в момент экзистенциальной угрозы для него.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что, хотя наступление ВСУ оказалось медленнее, чем предсказывали военные тренировки, вполне естественно, что украинские подразделения стремятся преодолевать смертельные препятствия "с осторожностью".

"В этом разница между конфликтом на бумаге и в реальности. Это реальные люди в реальных машинах, которые расчищают реальные минные поля и реально умирают, — заявил Милли журналистам в Пентагоне во вторник. — И это будет продолжаться долго. Это будет тяжело. Это будет кроваво".

Поскольку кампания ВСУ идет без крупномасштабных успехов, генерал Валерий Залужный, высший военный руководитель Украины, обращается с настоятельными призывами к поставкам западной авиации, чтобы компенсировать слабости армии.

Хотя администрация Байдена и не согласилась напрямую предоставить истребители F-16, которые нужны ВСУ, Белый дом уступил, разрешив другим государствам передать Киеву самолеты американского производства. Ожидается, что в следующем месяце в Европе стартуют соответствующие учебные программы.

Украинские официальные лица указывают, что западные армии никогда не попытались бы провести такую масштабную операцию, которая, по словам Залужного, была самой интенсивной со времен Второй мировой войны, без поддержки с воздуха.

"Так что слышать разговоры о том, что что-то у нас идет слишком медленно или слишком быстро, как минимум смешно. По крайней мере, от тех, кто понятия не имеет, что это такое, — сказал Залужный в интервью. — Они не знают, что это такое. И не дай Бог, чтобы они когда-либо столкнулись с этим".

Американские чиновники в частном порядке говорят, что западные самолеты не принесут большой пользы в нынешнем военном конфликте из-за мощной системы противовоздушной обороны России.

Милли отметил, что мины, а не самолеты были самой опасной проблемой, с которой столкнулись украинские войска в текущей операции. Он указал, что у ВСУ уже есть оружие класса "земля-воздух", которое он назвал наиболее "эффективным и экономичным" инструментом для поражения российских истребителей.

По его словам, поставка достаточного количества F-16 или других самолетов, которое соответствовало бы российскому арсеналу из сотен современных истребителей, потребует миллиардов долларов и многих лет обучения.

"Я уверен, что ВСУ могут добиться результатов, особенно если они будут применять тактику, приемы и методики, которым их научили, что они и делают, и проводить эти операции ночью, что лишит русских возможности использовать свою воздушную мощь", — сказал он.

Как говорят американские должностные лица, они ожидают, что Украина в конечном итоге прорвется через минные поля и приблизится к основным линиям обороны России. "Но ВСУ должны быть осторожными и расчетливыми, используя свою артиллерию при разминировании минных полей", — сказал еще один чиновник, который, как и другие, высказался на условиях анонимности. — Потому что эта артиллерия понадобится украинским войскам в будущем".

Правительство Зеленского указывает, что темпы наступления, как и время начала операции в июне — после нескольких месяцев подготовки — отчасти являются производными медленных поставок западного оружия, которое часто поступало лишь спустя месяцы трудных переговоров и логистических задержек.

"То, насколько далеко украинцы продвинутся, во многом зависит от Запада, — заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны одной из стран НАТО. — Он все делает правильно, только с опозданием на шесть месяцев".

Украинские официальные лица продолжают настаивать на получении от союзников ракет большей дальности, что, по мнению аналитиков, может уменьшить способность России удерживать за собой свои передовые позиции. В понедельник Москва с возмущением отреагировала на второе крупное нападение на Керченский мост, важный маршрут снабжения, соединяющий материковую Россию с Крымским полуостровом.

Хотя на прошлой неделе Франция объявила, что предоставит Украине ракеты SCALP большей дальности после аналогичного решения Великобритании отправить союзнику ракеты Storm Shadows, администрация Байдена до сих пор отклоняла запросы Киева о поставках армейской тактической ракетной системы (ATACMS), радиус действия которой составляет 250 километров. Причиной служат опасения по поводу истощения военных арсеналов США и возможности эскалации конфликта с Москвой.

Другой представитель НАТО сказал, что "неосязаемые факторы", включая моральный дух и мотивацию, по-прежнему находятся на стороне Украины. "Но реальность в том, что у России, вообще говоря, гораздо больше ресурсов и людей, и поэтому так важно продолжать давить на нее и стараться двигаться вперед".

Авторы: Мисси Райан (Missy Ryan), Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan), Майкл Бирнбаум (Michael Birnbaum)

Комментарии читателей:

sea forge

Эта новостная статья подготовлена правительством США, в частности Министерством обороны. Это ведомство пытается переложить вину за неудачи украинцев на Белый дом. Вот что действительно важно понять: Минобороны не винит конкретно украинцев. Оно обвиняет Белый дом в провале американской политики в отношении украинского контрнаступления. И оно право!

AntiPopulist

Похоже, конфликт зашел в тупик. Вскоре большой вопрос будет заключаться в том, "как выглядит прекращение боевых действий".

Сторонники Украины говорят, что России нельзя доверять в вопросе соблюдения мирного соглашения, но это зависит от того, как договоренность будет выглядит. Она может сработать, если появится демилитаризованная зона с нейтральной силой, разделяющей противостоящие стороны.

Самая большая надежда России, конечно же, заключается в том, что фанат Путина Дональд Трамп вернется к власти в США. Он, конечно, прекратил бы помощь Киеву. Тогда возникнет вопрос, смогут ли европейцы наверстать упущенное? Вероятно, нет, так что у Москвы появится стимул попробовать еще раз.

Mar a loco or Bust

Это европейцы должны предоставлять Украине подавляющее большинство оружия и финансирования, поскольку военный конфликт идет на их континенте и на их "заднем дворе". Хватит во всем полагаться на США!

BillK51

Этот вооруженный конфликт должен закончиться сейчас, пока обе стороны могут претендовать на победу.

Предположим, что Украина выдавит Россию со всей территории, которая сейчас ею занята. Неужели русские просто прихромают обратно в свою страну и начнут платить репарации? Если им грозит полное поражение в конфликте, в который они вложили так много, не возникнет ли у них соблазна разыграть свою последнюю козырную карту.

Киев может позволить себе отдать Москве или вернуть "независимым государствам" часть территории на востоке, которая была в значительной степени покинута украинцами в результате боевых действий между российскими сепаратистами и ВСУ. Государство может пойти на эту относительно небольшую жертву в обмен на то, чтобы сохранить свой суверенитет и свою свободу (такую, какая она есть).

Украина выйдет из конфликта с боеспособной и хорошо вооруженной армией (может, даже купит современные ВВС). Россия не может обойти стороной тот факт, что ей потребуется много времени, чтобы перевооружить и модернизировать свои войска.

Johnwd

За полтора месяца ВСУ отбили у русских 200 квадратных километров. В прошлом контрнаступлении в Херсоне они отбили за неделю 2 тысячи квадратных километров. Получается, что результат составляет всего одну десятую от прошлого при гораздо более медленных темпах. И сколько еще тысяч солдат потеряет Украина на русских минных полях?

sea forge

Похоже, что эти "анонимные официальные лица США" закладывают основу для обвинения Украины в случае провала контрнаступления. "Мы их правильно обучили, но они решили заняться чем-то другим".

Frank Ghos

Я думаю, что и Washington Post, и New York Times делают хорошие непредвзятые репортажи. Я считаю, проблема Украины в том, что ее генералы мыслят по-советски. Они знали расположение русских минных полей и выбрали для атаки самую заминированную и укрепленную зону. Был способ обойти минные ловушки с севера, но ВСУ предпочли не идти по этому пути. Это похоже на то, как немцы должны были атаковать французов вдоль линии Мажино, но оказались умнее и пошли более длинной дорогой, чтобы избежать этих укреплений. Похоже, украинские генералы не такие умные. А жаль.

WashigtonPutz

Украина не управляет этим военным конфликтом — она полностью зависит от западного оружия и поэтому скована одобрением и указаниями США и ЕС. Поддержка Запада зависит от его веры в то, что союзница может победить. А он серьезно сомневается в способности ВСУ победить "генерально". Это повышает важность того, чтобы Украина одержала краткосрочную "победу", чтобы "доказать" свою способность одержать верх в долгосрочной перспективе. Существует реальная обеспокоенность тем, что, если Киев не добьется тактической победы в ближайшем будущем, Запад начнет настаивать на заключении мирного соглашения, а Москва сохранит за собой те земли, которые она уже заняла.

Terence99

Я считаю, что мы обладали подавляющим авиационным превосходством во Вьетнаме, где использовались воздушные крепости B-52 и все остальное. Но единственное авиационное средство, которое большинство из нас помнит, это тот вертолет, который взлетел с посольства США в Сайгоне с последними американцами, когда северные вьетнамцы хлынули внутрь страны.

Может быть, нам следует послать копию такого вертолета в Киев? Это может быть весьма поучительно!

recordhigh

Если читать эту статью между строк, то легко понять, что у США есть ограниченные запасы того оружия, которое хочет Украина. У них также есть собственные оборонные потребности и обязательства по защите Тайваня, Южной Кореи и других союзников. Поэтому Америка обладает минимальным запасом вооружений, которые она может предоставлять союзнице. Аналогичная ситуация и в других странах, поддерживающих Украину.

Учитывая, сколько денег Вашингтон тратит на свои вооруженные силы, у нас может возникнуть вопрос, почему он не способен передать Киеву больше оружия и/или быстрее нарастить свои военные производственные мощности. Тем не менее сделать это нелегко.

mcgloin.bernie

Байден должен остерегаться того, чтобы слишком сильно давить на Путина. Ведь это может привести к концу цивилизации!