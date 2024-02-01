Минобороны РФ: Шойгу проинформировали, что завершается производство первой партии гаубиц нового поколения "Коалиция-СВ"

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в Екатеринбурге Уральский завод транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш"), на котором идет производство первой партии новых артиллерийских систем "Коалиция-СВ", сообщило военное ведомство в среду.

"Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил главе российского военного ведомства, что объем производства самоходных артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в 6 раз. Емельянов доложил, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 "Коалиция СВ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Коалиция-СВ" - новая самоходная гаубица. О завершении её государственных испытаний госкорпорация "Ростех" сообщила в прошлом октябре. "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, живой силы противника. Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.

Минобороны отметили, что Шойгу на "Уралтрансмаше" проверил выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем "Мста-С", "Акация", "Гиацинт" и минометов особой мощности "Тюльпан".

"В ходе инспекции глава российского военного ведомства уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель предприятия доложил, что план выполняется и есть еще мощности для увеличения производства", - говорится в сообщении министерства.

"Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать", - процитировали Шойгу в Минобороны.

"Министр обороны РФ раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов", - сказано в сообщении министерства.

"Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", - сказал Шойгу руководству завода, сообщили в Минобороны РФ.

Министр подчеркнул, что план по увеличению производства самоходной артиллерии - поручение президента РФ.

"Речь идет о самоходной артиллерии и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента. Выполнять это надо. Потому что все эти поручения, они так или иначе связаны с совершенно конкретной работой - работой на поле боя", - процитировали в Минобороны РФ заявление Шойгу на совещания с руководством предприятий ОПК.

По словам Шойгу, необходимо ускорить работы по испытаниям и началу серийного производства новых самоходных артиллерийских установок.

"Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива", - сказал министр.

"Отдельно - это новые работы по самоходной артиллерии. Работы, которые вышли на финальную стадию. В феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка", - заявил Шойгу.

По его словам, группы от производящих боеприпасы предприятий проводят испытания на полигонах и в зоне специальной военной операции.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что Шойгу проинспектировал сборочные цеха "Уралтрансмаша", его проинформировали, что средняя зарплата рабочего составляет около 130 тыс. рублей в зависимости от квалификации.