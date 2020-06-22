Как поразить цель одним выстрелом

Современная артиллерия сочетает в себе огневую мощь и мобильность. Фото с сайта www.mil.ru.

Артиллеристы отрабатывают новые боевые приемы

В параде на Красной площади, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне помимо танков Т-34-85 и самоходных артустановок Су-100 будут показаны самые современные образцы вооружения и военной техники России. Зрители впервые смогут увидеть новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, выполненную на колесном шасси, зенитные ракетные системы С-350 и «Бук-М3», бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», а также ИСДМ – Инженерную систему дистанционного минирования. На юбилейном параде традиционно широко будут представлены артиллерийские системы. Так, в торжественном прохождении примут участие самоходные гаубицы 2С19М2 «МСТА-СМ», 2С35 «Коалиция», реактивные системы залпового огня «Смерч», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Но не все новинки ВиВТ вошли в состав юбилейного парадного расчета. Так, в конце мая стало известно, что начались испытания варианта «Коалиции» на колесном шасси. Уже несколько лет в войска активно поставляются новейшие дальнобойные РСЗО «Торнадо-С», а также ведутся испытания обновленной реактивной системы «Урана-М1». Но пока эти новинки не появились на брусчатке Красной площади.

За последние годы Минобороны России активно развивает ракетные войска и артиллерию. Каждый год батареи, дивизионы, полки и бригады получают новые образцы вооружения и военной техники. В боевую работу артиллерийских частей и подразделений активно внедряются автоматизированные системы управления и беспилотные летательные аппараты. Вместо традиционных «болванок» в боекомплект реактивных и артиллерийских систем вводятся управляемые высокоточные боеприпасы.

Поэтому будет достаточно интересно разобраться, как через несколько лет будут выглядеть ракетные войска и артиллерия.

Особый автомат

В наследие от Советской армии Вооруженным силам России досталась достаточно стройная система организации артиллерии и разделения ее по калибрам. В общевойсковых полках и бригадах «главным калибром» были 122-мм гаубицы – 2С1 «Гвоздика» или Д-30. В свою очередь, артиллерийские полки дивизий были оснащены 152-мм самоходками 2С3 «Акация». Еще в конце 1980-х годов было принято решение постепенно заменить «Акации» на более современные «Мста». Но развал СССР помещал этим планам.

Необходимость «увеличивать калибр» стала очевидна еще по итогам первой чеченской войны. Могущества боеприпасов 122-мм гаубиц не всегда хватало для адекватной огневой поддержки войск. Поэтому еще в конце 1990-х годов во многих мотострелковых и танковых полках и бригадах дивизионы 2С1 и Д-30 перевооружались на более мощные 152-мм «Акации».

Но 122-мм артсистемы не списывались. К примеру, «Гвоздики» передавались в состав вновь сформированных горнострелковых бригад. За счет высокопроходимого гусеничного шасси 2С1 достаточно легко преодолевали горные серпантины, передвигались по перевалам и альпийским лугам. Также «Гвоздики» могут форсировать водные преграды при волнении до трех баллов и относительно несильном ветре. Поэтому они стали главной рабочей лошадкой артиллерийских батарей бригад и полков морской пехоты.

Меньше повезло другой 122-мм артсистеме – буксируемой гаубице Д-30. Еще в 2013 году их начали выводить из состава общевойсковых полков и бригад. В настоящее время Д-30 остаются только на вооружении Воздушно-десантных войск.

В настоящее время руководство Минобороны продолжает утяжелять дивизии, полки и бригады. Постепенно на смену 2С3 «Акация» приходят гаубицы семейства 2С19.

Сейчас на вооружении стоит несколько версий «Мста-С». Это модели первых серий с индексом 2С19. Они были выпущены в конце 1980-х – начале 1990-х годов. С середины 2010-х в войска начали поставляться более продвинутые 2С19М1. Они отличаются относительно современной автоматикой и доработанной ходовой частью. Но самая продвинутая версия – это 2С19М2. Ее закупки начались еще в 2016 году.

Главное преимущество 2С91М2 в ее высокой автоматизации. Система управления огнем М-второй интегрирована в современные автоматизированные системы управления. После получения целеуказания СУО автоматически рассчитывает все необходимые установки и поправки для стрельбы, а также необходимое количество боеприпасов для поражения цели. Далее система производит прицеливание. Расчету остается только нажать на кнопку и разрешить открыть огонь.

С 2017 года Минобороны закупает гаубицы 2С19 только в варианте М-2. В дальнейшем планируется, что САУ «Мста-С» ранних серий будут модернизированы до варианта М-2. Такие заявления неоднократно делали представители военного ведомства, а также оборонно-промышленного комплекса. К примеру, о таких планах сообщил еще в 2017 году главный конструктор специального конструкторского бюро «Уралтрансмаш» Валерий Кукис.

В конце марта Минобороны сообщило, что «артиллерийские подразделения, дислоцированные в Брянской области, получили 10 самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-СМ». Судя по фотографиям, новинки поступили на вооружение 856-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка. Последний входит в состав 144-й гвардейской Ельненской мотострелковой дивизии.

Следует отметить, что Ельненская дивизия стала последней в 1-й гвардейской танковой армии, перевооружившей свой артполк на новейшие «Мста-СМ». Ранее 2С19М2 уже получили артполки 2-й гвардейской Таманской мотострелковой и 4-й гвардейской Кантемировской дивизий.

С 2017 года на «Мста» переходят и артиллерийские дивизионы мотострелковых и танковых бригад. К примеру, в настоящее время новинки уже освоили артиллеристы 20-й мотострелковой бригады Южного военного округа, а также их коллеги из 200-й бригады оперативного командования «Северный флот».

Получают 2С19 и танкисты. Так, в мае Минобороны опубликовало фото и видеоподборку боевой подготовки военнослужащих 6-й гвардейской танковой бригады. В материалах легко можно найти характерные силуэты самоходных гаубиц семейства «Мста».

Буксируемая и аэромобильная

Помимо самоходных 2С19 Минобороны с нынешнего года начало активно перевооружать артиллерийские подразделения на ее буксируемый вариант – 2А65 «Мста-Б». С середины 1990-х годов эти системы поставлялись преимущественно на вооружение гаубичных дивизионов армейских артиллерийских бригад.

Эти артсистемы хорошо показали себя в ходе боевых действий в Сирии. Первые фотографии 2А65 в Сирийской Арабской Республике начали появляться в социальных сетях еще в самом начале российской операции. А 18 ноября 2015 года в ходе доклада министра обороны Сергея Шойгу на оперативной карте был отмечен гаубичный дивизион 120-й артбригады в районе населенного пункта Хамрат (провинция Хомс).

В мае нынешнего года Минобороны опубликовало на сайте mil.ru снимок боевой подготовки артиллеристов 103-го мотострелкового полка 150-й дивизии Южного военного округа. Согласно подписи, бойцы в ходе тренировок «осваивают вновь поступившие орудия 2А65 «Мста-Б».

Также в мае пресс-служба Южного военного округа сообщила, что «в рамках программы переоснащения войск Южного военного округа артиллерийские подразделения 58-й общевойсковой армии в Чечне получили партию из 12 гаубиц 2А65 «Мста-Б». Военное ведомство не раскрыло, какой именно полк 42-й мотострелковой дивизии получил новые орудия. Но после анализа открытой информации можно сделать вывод, что 2А65 пополнили арсенал 291-го мотострелкового (горного) полка. До недавнего времени на его вооружении стояли 122-мм самоходные гаубицы 2С1.

Можно предположить, что артиллеристы Южного военного округа получили не новые 2А65. Скорее всего буксируемые гаубицы ранее числились в составе армейских артиллерийских бригад. Но после модернизации они были переданы мотострелкам 150-й и 42-й дивизий.

Выбор «Мста-Б» в качестве «главного калибра» обусловлен опытом боевых действий в Сирии. Там артиллерийские подразделения совершали длительные марши из одного района страны в другой. С ходу разворачивались и наносили огневое поражение противнику.

В частности, именно по итогам сирийской операции главным тягачом для 2А65 были выбраны тяжелые четырехосные тягачи КамАЗ-63501АТ «Медведь», которые могут совершать марш на расстояние до 1 тыс. км со скоростью не менее 50 км/ч. При этом «Медведь» перевозит весь боекомплект, расчет, а также несколько сот килограммов дополнительного имущества.

Пока «Мста-Б» получают воинские части, действующие в достаточно специфических условиях. Так, части и подразделения 150-й мотострелковой бригады в основном отрабатывают длительные марши по степям Ростовской области, а также рейдовые действия батальонных тактических групп. В этой ситуации буксируемые гаубицы подходят лучше, чем их самоходные варианты на гусеничном ходу.

291-й полк – это горнострелковая часть. Хотя 2А65 с тягачом КамАЗ-63501АТ «Медведь» может отличаться высокой проходимостью, но вряд ли они пройдут там, где «пролезет» 2С1. Скорее всего недостаток маневренности у «Мста-Б» компенсируется ее большей дальностью стрельбы, а также могуществом боеприпасов и возможностью применять высокоточные управляемые снаряды «Краснополь».

Также в отличие от «Гвоздики» 2А65 можно оперативно перебрасывать вертолетами. Правда, для такой задачи не подойдут Ми-8АМТШ/МТВ-5. В то же время поднять гаубицу под силу «летающим коровам» – тяжелым транспортным вертолетам Ми-26.

«Коалиция» огня

В мае нынешнего года Минобороны сообщило, что первые серийные самоходные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» поступили на вооружение Центрального военного округа.

Какую нишу в войсках займет новейшая уникальная сверхдальнобойная гаубица?

До недавнего времени в войсках «Коалиции» эксплуатировались только экипажами 147-го гвардейского артиллерийского полка (входит в состав 2-й Таманской мотострелковой дивизии). Именно бойцы этой прославленной воинской части управляют новейшими самоходками на Красной площади во время парадов Победы.

Ранее главный конструктор специального конструкторского бюро «Уралтрансмаш» Валерий Кукис заявил, что «Коалиция» – это машина, которая предназначена для отдельных артиллерийский бригад, то есть специальных артиллерийских подразделений».

С таким планами сложно не согласиться. Дальность стрельбы 2С35 позволяет поражать цели на расстоянии до 70 км. Поэтому «Коалиции» смогут не только действовать в составе армейских артиллерийских групп, но и эффективно поддерживать огнем отдельные части и подразделения. В настоящее время для гаубиц этого семейства разрабатываются снаряды с увеличенной – свыше 100 км – дальностью стрельбы.

Не исключено, что «Коалиции» поступят и в артиллерийские полки общевойсковых дивизий с особым статусом и задачами. Пока в ВС РФ такое соединение только одно – 90-я танковая бригада. Эта уникальная воинская часть не входит в состав ни одной общевойсковой армии, а подчиняется лично командующему округу. В частности, дивизия первая получила боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», а также модернизированные боевые машины пехоты БМП-2 с боевыми модулями «Бережок».

С началом массовых закупок 2С35 «Коалиция» из армейских артбригад начнут высвобождаться самоходные и буксируемые гаубицы 2С19 и 2А65. После модернизации эти орудия будут направлены на перевооружение артиллерийских дивизионов и батарей общевойсковых полков и бригад.

Но какие задачи сможет решать 2С35-1 на колесном шасси? Часто бытует мнение, что такие орудия должны заменить буксируемые 2А65. Но это далеко не так. С большой долей вероятности автомобильные 2С35-1 не станут массовым изделием, а поступят на вооружение всего нескольких артбригад, действующих в определенных условиях. Как вариант – это 8-я общевойсковая (Ростовская область) или 2-я гвардейская (Самара) армии. Степная местность позволит совершать длительные многокилометровые марши, а также действовать максимально автономно.

Главный минус колесной «Коалиции» – это сложность ее аэромобильной транспортировки. В отличие от 2А65 ее не получится перевезти Ми-26. Не исключено, что по этой же причине Минобороны рассматривает вопрос о создании буксируемой версии «Коалиции». Хотя с технической точки зрения реализация такого проекта достаточно проблематична.

Итак, что ждет российскую артиллерию в ближайшие пять лет? Главным калибром армейских артиллерийских бригад станут самоходные гаубицы 2С35 на гусеничном и колесном шасси. Артиллерийские полки общевойсковых дивизий перейдут на более современные 2С19М2.2С1 «Гвоздики» будут окончательно вытеснены и заменены на буксируемые 2А65. Правда, с большой долей вероятности они останутся на вооружении бригад и полков морской пехоты. Тем более, не так давно началась достаточно амбициозная программа их модернизации. Но самое главное, что благодаря использованию новых автоматизированных систем управления огнем артиллерийские батареи получили возможность наносить массированный огневой удар без предварительной пристрелки и поражать цели буквально с первого выстрела.

Павел Иванов

Павел Дмитриевич Иванов – военный журналист.