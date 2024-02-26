Defense: РФ введет в бой САУ «Коалиция-СВ», которая переломит ход сражений

Российские артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ», которые скоро будут задействованы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, обладают огромным потенциалом и могут существенно повлиять на текущую ситуацию. Об этом сообщил YouTube-канал Defense TV во вторник, 20 февраля.

«Россия бросит в бой тяжеловеса — гаубицу 2С35 «Коалиция-СВ», которая может внести перелом на поле сражения. Это одна из самых смертоносных российских артиллерийских систем», — подчеркнули в видео.

На гаубице установлено шасси, которое представляет собой модифицированную версию шасси танка Т-90, что говорит о высокой прочности. «Коалиция-СВ» стреляет 152-мм снарядами на расстояние до 70–80 км и со скоростью до 15 снарядов в минуту, отмечает канал.

Кроме того, гаубицей можно управлять удаленно, что делает применение «Коалиции-СВ» максимально безопасным для экипажа.

Ранее, 31 января, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал, как в Екатеринбурге проходит выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем. На Уральском заводе транспортного машиностроения выполняется государственный оборонный заказ по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция СВ».

Перед этим, 5 января, Вооруженные силы (ВС) России получили первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ». Госкорпорация «Ростех» в 2023 году завершила их государственные испытания. Серийное производство этой новейшей САУ и выпуск транспортно-загрузочной машины уже были развернуты. В конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска.

28 декабря китайское издание Sohu отметило, что западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут ожидать удары новой российской гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ». В издании подчеркнули, что против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь. Кроме того, в статье обратили внимание, что новая самоходная гаубица способна осуществлять 16 выстрелов в минуту, в то время как скорострельность обычных самоходных гаубиц составляет от шести до восьми выстрелов в тот же промежуток времени.

Ранее, 27 декабря, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро пополнить ряды военной техники ВС РФ в зоне спецоперации, что обеспечит превосходство по дальности над гаубицами, переданными Украине Западом. Он уточнил, что «Коалиция» успешно прошла испытания, после чего ее серийное производство развернуто.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.