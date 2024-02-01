Министр обороны России проверил выполнение ГОЗ по производству новых САУ на АО "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге

ЦАМТО, 31 января. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал на АО "Уралтрансмаш" выполнение ГОЗ по производству и ремонту САУ "Мста-С", "Акация", "Тюльпан", "Гиацинт", а также "Коалиция-СВ".

Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил главе военного ведомства, что объем производства САУ в сравнении с 2022 годом увеличился в шесть раз. Он также добавил, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ".

В ходе инспекции Сергей Шойгу уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель предприятия доложил, что план выполняется, и есть еще мощности для увеличения производства.

"Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать", – указал министр обороны.

Глава военного ведомства раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

"Мы (Министерство обороны РФ) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", – сказал Сергей Шойгу, обращаясь к руководству завода.

В ходе подведения итогов работы на предприятии министр обороны отметил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии – это поручение президента Российской Федерации.

"Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать работу и по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента", – сказал в ходе совещания с руководством предприятий глава военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что выполнение поручения президента связано с боевой работой: "Выполнять это надо, потому что все эти поручения так или иначе связаны с совершенно конкретной работой – работой на поле боя".

Министр обороны РФ подчеркнул, что новые САУ крайне востребованы, и необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.

"Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому, я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива", – подчеркнул глава военного ведомства.

По итогам работы на предприятии Сергей Шойгу отметил, что "изменения произошли серьезные, кардинальные. Появилось много нового оборудования. Естественно, в связи с этим существенно увеличены объемы производства".

Отдельно министр обороны обратил внимание на работы по производству новых САУ.

"Отдельно – это новые работы по самоходной артиллерии. Работы, которые вышли на финальную стадию. В феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько типов боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка", – сказал глава военного ведомства. Он добавил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания и на полигонах, и в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе общения с сотрудниками предприятия в сборочных цехах заводчане сообщили министру обороны, что средняя заработная плата рабочего на заводе составляет около 130 тыс. руб. в зависимости от квалификации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.