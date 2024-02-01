Войти
ЦАМТО

Министр обороны России проверил выполнение ГОЗ по производству новых САУ на АО "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге

333
0
0
Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" в цеху завода "Уралтрансмаш"
Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" в цеху завода "Уралтрансмаш".
Источник изображения: © Пресс-служба "Уралтрансмаша"

ЦАМТО, 31 января. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал на АО "Уралтрансмаш" выполнение ГОЗ по производству и ремонту САУ "Мста-С", "Акация", "Тюльпан", "Гиацинт", а также "Коалиция-СВ".

Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил главе военного ведомства, что объем производства САУ в сравнении с 2022 годом увеличился в шесть раз. Он также добавил, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ".

В ходе инспекции Сергей Шойгу уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель предприятия доложил, что план выполняется, и есть еще мощности для увеличения производства.

"Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать", – указал министр обороны.

Глава военного ведомства раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

"Мы (Министерство обороны РФ) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", – сказал Сергей Шойгу, обращаясь к руководству завода.

В ходе подведения итогов работы на предприятии министр обороны отметил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии – это поручение президента Российской Федерации.

"Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать работу и по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента", – сказал в ходе совещания с руководством предприятий глава военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что выполнение поручения президента связано с боевой работой: "Выполнять это надо, потому что все эти поручения так или иначе связаны с совершенно конкретной работой – работой на поле боя".

Министр обороны РФ подчеркнул, что новые САУ крайне востребованы, и необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.

"Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому, я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива", – подчеркнул глава военного ведомства.

По итогам работы на предприятии Сергей Шойгу отметил, что "изменения произошли серьезные, кардинальные. Появилось много нового оборудования. Естественно, в связи с этим существенно увеличены объемы производства".

Отдельно министр обороны обратил внимание на работы по производству новых САУ.

"Отдельно – это новые работы по самоходной артиллерии. Работы, которые вышли на финальную стадию. В феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько типов боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка", – сказал глава военного ведомства. Он добавил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания и на полигонах, и в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе общения с сотрудниками предприятия в сборочных цехах заводчане сообщили министру обороны, что средняя заработная плата рабочего на заводе составляет около 130 тыс. руб. в зависимости от квалификации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Минoбороны РФ
Уралтрансмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
18.08.2020
Со статусом боевой системы
22.06.2020
Как поразить цель одним выстрелом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 05:14
  • 58907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ