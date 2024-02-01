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РИА Новости

"Уралтрансмаш" в 2023 году увеличил выпуск САУ в шесть раз

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Самоходные артиллерийские установки "Мста-С"
Самоходные артиллерийские установки "Мста-С".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Уралтрансмаш" стал выпускать в шесть раз больше САУ по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Объем производства самоходных артиллерийских установок на предприятии "Уралтрансмаш" по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция СВ".

"Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил главе российского военного ведомства, что объем производства самоходный артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в 6 раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе инспекции глава военного ведомства уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель предприятия доложил, что план выполняется и есть мощности для увеличения производства, рассказали в Минобороны РФ.

"Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать", - указал Шойгу.

Кроме того, министр раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

"Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", - приводит ведомство слова Шойгу, обращенные к руководству завода.

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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
2С36 Коалиция-СВ
2С4 Тюльпан
2С5 Гиацинт
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Уралтрансмаш
Персоны
Шойгу Сергей
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