"Уралтрансмаш" в 2023 году увеличил выпуск САУ в шесть раз

"Уралтрансмаш" стал выпускать в шесть раз больше САУ по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Объем производства самоходных артиллерийских установок на предприятии "Уралтрансмаш" по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция СВ".

"Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил главе российского военного ведомства, что объем производства самоходный артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в 6 раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе инспекции глава военного ведомства уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель предприятия доложил, что план выполняется и есть мощности для увеличения производства, рассказали в Минобороны РФ.

"Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать", - указал Шойгу.

Кроме того, министр раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

"Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", - приводит ведомство слова Шойгу, обращенные к руководству завода.