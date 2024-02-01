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РИА Новости

Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на "Уралтрансмаше"

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Министр обороны России Сергей Шойгу на передовом пункте управления Западной группировкой войск в зоне СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу на передовом пункте управления Западной группировкой войск в зоне СВО.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на "Уралтрансмаше"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок, сообщили в ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция СВ", - говорится в сообщении.

Подводя итоги работы предприятия на совещании с руководством "Уралтрансмаша", Шойгу отметил необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта САУ, указав, что это поручение президента.

Министр отметил, что оно связано с боевой работой. "Выполнять это надо. Потому что все эти поручения, они так или иначе связаны с совершенно конкретной работой – работой на поле боя", - сказал он.

Глава Минобороны указал на крайнюю востребованность новых САУ и призвал ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.

Гендиректор "Уралтрансмаша" Олег Емельянов доложил, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 "Коалиция СВ". Он также сообщил, что объем производства самоходок по сравнению с 2022 годом вырос в шесть раз.

Кроме того, руководитель предприятия уточнил планы на ближайшие месяцы работы. По его словам, план выполняется и есть мощности для увеличения производства.

"Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать", - указал в ответ Шойгу.

При этом министр раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов. "Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", - сказал глава ведомства.

В то же время Шойгу констатировал серьезные изменения в работе предприятия благодаря поставкам нового оборудования. Отдельно он обратил внимание на работы по производству новых самоходных артиллерийских установок — в феврале будут получены первые шесть машин. На это, по его словам, накладывается необходимость производства целой линейки боеприпасов. "Поэтому необходима своевременная поставка", - добавил министр.

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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
2С36 Коалиция-СВ
2С4 Тюльпан
2С5 Гиацинт
Мста-С
Компании
Уралтрансмаш
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Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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