В России нарастили выпуск САУ в шесть раз

Предприятие «Уралтрансмаш» в шесть раз нарастило объем выпуска самоходных артиллерийских установок (САУ) по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт» и 2С35 «Коалиция-СВ» на Уральском заводе транспортного машиностроения.

«Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил главе российского военного ведомства, что объем производства самоходный артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в шесть раз», — говорится в сообщении.

Также руководитель предприятия отметил, что производственный план выполняется и есть мощности для увеличения производства.

Ранее в январе источник ТАСС сообщил, что защиту башни САУ «Мста-С» усилят с учетом опыта применения машины в ходе специальной военной операции.

В декабре стало известно, что «Ростех» передал Минобороны России завершающую в 2023 году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С».