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ТАСС

Посол РФ заявил, что Storm Shadow не способны переломить ход конфликта на Украине

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Посол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин.
Источник изображения: Юрий Михайленко/ ТАСС

Андрей Келин отметил, что российские системы радиоэлектронной борьбы и перехватчики совершенствуются

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Поставки британских дальнобойных ракет Storm Shadow не способны изменить ход конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Мы научились бороться и с этим. Наши системы радиоэлектронной борьбы и перехватчики совершенствуются. Они (ракеты - прим. ТАСС) приносят определенный ущерб, но ход конфликта переломить они не смогут", - сказал глава российского диппредставительства после участия в церемонии по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщала, что Великобритания предложила Германии вариант, при котором можно было бы положить конец дискуссиям о поставках немецких дальнобойных ракет Taurus Украине. Лондон хочет купить вооружение такого типа у Берлина, это даст британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow. 

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Украина
Продукция
SCALP
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