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ТАСС

В МО ФРГ не знают об идее Британии обменяться ракетами для передачи Storm Shadow Украине

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Крылатая ракета Taurus
Крылатая ракета Taurus.
Источник изображения: Sergey Kohl/ Shutterstock/ Fotodom

По мнению главы ведомства Бориса Писториуса, Taurus значительно превосходят Storm Shadow

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не знает о предложении Великобритании совершить так называемый круговой обмен дальнобойными крылатыми ракетами, в рамках которого Берлин передаст Лондону Taurus, а Украина получит взамен британские системы Storm Shadow.

"Мне ничего не известно об этом предложении. Если и идут обсуждения по этому поводу, то не у меня", - заявил Писториус в интервью газете Bild, комментируя просочившуюся в СМИ информацию о том, что Великобритания намерена купить у Германии ракеты Taurus, а взамен поставить Украине больше Storm Shadow. Ракеты Taurus, по мнению министра, значительно превосходят Storm Shadow. 

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Страны
Великобритания
Германия
Украина
Продукция
SCALP
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