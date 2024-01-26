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ТАСС

СМИ: Британия хочет купить у ФРГ ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине

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Источник изображения: topwar.ru

По данным газеты Handelsblatt, ведомство федерального канцлера Олафа Шольца изучает предложение Лондона

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Великобритания предложила Германии вариант, при котором можно было бы положить конец дискуссиям о поставках ракет Taurus Украине. Как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, Лондон хочет купить вооружение такого типа у Берлина, это даст британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow.

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным газеты, предложение королевства поступило несколько недель назад. Ведомство федерального канцлера Олафа Шольца изучает его. Для Шольца сделка с Великобританией стала бы возможностью решить актуальную проблему: споры вокруг Taurus уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди стран, поддерживающих Украину, говорится в статье.

Издание уточняет, что Шольц пока не спешит отправлять такие ракеты Киеву, поскольку "опасается, что германским оружием дальностью до 500 км могут быть атакованы цели на российской территории".

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине.

На прошлой неделе Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине крылатых ракет Taurus, с помощью которых возможно наносить удары по целям на территории РФ. Против поставок Taurus проголосовали многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву. 

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