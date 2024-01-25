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ТАСС

"Союз МС-25" с космонавтом Белоруссии полетит к МКС по сверхкороткой схеме

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как сообщил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин, экипаж окажется на станции уже спустя три часа после старта

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-25" планируется отправить к Международной космической станции по двухвитковой схеме. Таким образом, экипаж, в состав которого входит космонавт Белоруссии Марина Василевская, окажется на станции уже спустя три часа после старта, сообщил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин.

"Будем стараться в марте запустить белорусскую космонавтку, чтобы она по-быстрому долетела до станции", - сказал Муртазин на XLVIII Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения"). По его словам, осуществить полет по сверхкороткой двухвитковой схемой иногда не удается из-за необходимости уклонения МКС от космического мусора.

Согласно планам Роскосмоса, корабль "Союз МС-25" 21 марта доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. В экипаж входят белорусская женщина-космонавт Марина Василевская (дублер - Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю на "Союзе МС-24". Миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024 года, после чего Дайсон вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле "Союз МС-25".

XLVIII Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева проходят в МГТУ имени Н. Э. Баумана с 23 по 26 января. 

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Страны
Белоруссия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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