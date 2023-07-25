«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем

«Роскосмос»: старт корабля «Союз МС-25» с представительницей Белоруссии запланирован на 13 марта

Старт корабля «Союз МС-25» с экипажем, в состав которого войдет представительница Белоруссии, запланирован на 13 марта 2024 года. Об этом 23 июля сообщается на сайте «Роскосмоса».

В Звездный городок в этот день прибыли две белоруски, которым предстоит пройти подготовку к полету на МКС. Марина Василевская и Анастасия Ленкова будут представлены руководству и сотрудникам Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и начнут подготовку, которая займет восемь месяцев.

«Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции посещения на МКС вместе с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон, Анастасия Ленкова — в дублирующий экипаж вместе с космонавтом «Роскосмоса» Иваном Вагнером и астронавтом NASA Доналдом Петтитом», — уточняется в сообщении госкорпорации.

Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с астронавтом NASA Лорал О’Хара.

О том, что «Союз МС-25», в экипаж которого войдет гражданка Белоруссии, отправится на МКС в марте 2024 года, сообщалось в мае, однако точная дата не называлась.

Пилотируемый корабль «Союз МС-24» с российско-американским экипажем стартует к МКС 15 сентября.